Советы о здоровье из советских агиток 1920-х годов: актуальны на сегодняшний день или нет

1. Не пеленайте младенца: актуально

Еще сто лет назад знали, что вредно пеленать ребенка.

2. Не кладите младенца спать с собой в постель: актуально

Ребенок должен спать в своей кроватке.

3. Не целуйте детей: не актуально

Слава Богу, детей целовать уже можно.

4. Не плюйте на пол, не живите со скотом в одном помещении

А вы плюёте на пол у себя дома?!

5. Чем больше грамотных матерей, тем меньше умирает детей: СУПЕР АКТУАЛЬНО

Ум превыше всего.