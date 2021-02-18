Советы о здоровье из советских агиток 1920-х годов: актуальны на сегодняшний день или нет

Агитация и пропаганда во всех сферах общественной жизни были официально озвученными основными принципами в СССР. Советские издательства выпускали специальные агитки, которые вешались на стенах в учреждениях или выдавались гражданам на руки. Давайте посмотрим на наиболее колоритные из них и разберёмся, являются данные советы о здоровье столетней давности актуальными и по сей день или же безнадежно устарели.
1. Не пеленайте младенца: актуально
Еще сто лет назад знали, что вредно пеленать ребенка.
Сто лет назад советские агитки категорически не рекомендовали туго пеленать ребенка, аргументируя это так: «Не свивайте (свивать - "туго пеленать", прим. ред.) ребенка. Свивание мешает ребенку дышать, расти и вызывает разные опрелости и сыпи». Внимание, вопрос! Откуда же чертова традиция пеленать ребенка снова появилась в СССР во второй половине 20 века и только в 21 веке благополучно покинула постсоветские земли? Наверное, духи предков виной...
2. Не кладите младенца спать с собой в постель: актуально
Ребенок должен спать в своей кроватке.
В силу понятных причин опустим пункт про заражение ребенка болезнями и перейдем к самому факту недопустимости брать младенца в свою постель. Разумеется, если мама грудничка, которая постоянно недосыпает из-за ухода за младенцем, обладает крепкими нервами, то она может крепко заснуть, перевернуться ночью и задушить ребенка во сне. Что никогда не случится с котом или собакой, потому что в случае давления на свое тело животное просто убежит, а младенец не имеет такой опции. Если речь о ребенке постарше, то его тоже нежелательно класть со взрослым в одну постель, потому что это может породить большое количество психологически-сексуальных расстройств и комплексов во взрослой жизни. Совет все еще актуален на все сто спустя сто лет (такая вот вынужденная тавтология).
3. Не целуйте детей: не актуально
Слава Богу, детей целовать уже можно.
Сто лет назад не было лекарств от того же гриппа, кроме того, верили, что сифилис передается при поцелуе. Так что данный совет совершенно не актуален. Младенца совершенно дозволительно целовать гуда угодно, будь то губки, попка, ручка или пятка. Тактильность очень важна для ребенка до 5 лет, именно она как проявление любви и заботы приведет к тому, что человек во взрослой жизни будет лишен дюжин комплексов, порожденных недолюбленностью и недоласканностью в детстве. Ребенок любит кожей. Ему нужна тактильность очень часто.
4. Не плюйте на пол, не живите со скотом в одном помещении
А вы плюёте на пол у себя дома?!
Какое счастье, что данный пункт полностью не актуален в наши дни! Можно мы не будем пояснять причины? Хочется надеяться, что ни один из читающих эту статью не плюет на пол в своем жилище. Всё, мы просто на это надеемся. Скот тоже уже не вариант... Хотя... Арнольд Шварцнеггер проводил карантин вместе с осликом... Но звездам дозволительно всё! Да и о гигиене они наслышаны. Окей, почему возникли агитки с советом о недопустимости плевать на пол. Дело в том, что сто лет назад не было лекарства от туберкулеза, и если чахоточная бабушка плевала на пол, то младенцы могли заразиться от данной слюны, так как постоянно ползали по полу.
5. Чем больше грамотных матерей, тем меньше умирает детей: СУПЕР АКТУАЛЬНО
Ум превыше всего.
Давайте посмотрим правде в глаза: если вы очень глупый человек, который ничего не смыслит в ОБЖ в принципе, то могут умереть ваши дети, животные, мужья, родители и вы сами (например, можно принести на вечернику пару ящиков жидкого льда ради забавы, не разобраться относительно степени его опасности и умереть, не так ли?). Мать должна знать всё о том, как ухаживать за ребенком. Простой пример: если не знать, что у новорожденного в черепе есть родничок, то можно просто от большой любви сжать головку ребенка и убить его за минуту. Поэтому очень важно изучать авторитетные источники по педиатрии (и меньше доверять блогерам!).
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