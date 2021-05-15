Нина Коломийцева, сертифицированный специалист международной ассоциации йоги, — о правильном настрое на день, который способствует положительному настрою на перемены в жизни, благополучию, здоровью, финансовому процветанию





Для человека, осознанно практикующего йогу, вопросов о том, как правильно начать утро, обычно не возникает. Каждое утро начинается, как правило, одинаково с ритуала Кавала Граха — полоскание рта маслом. Этот простой прием помогает очистить организм от токсинов, запускает необходимый процесс пищеварения и способствует повышению иммунитета.

КАВАЛА ГРАХА

Для выполнения этого утреннего ритуала подходят несколько видов масла: кунжутное, кокосовое, а также соевое и масло из виноградных косточек — главное, чтобы оно было нерафинированным. Если под рукой не оказалось этих масел, воспользуйтесь оливковым. Однако отходить слишком далеко от аювердических не стоит, поэтому особое внимание обратите на традиционное для индусов кунжутное масло и кокосовое, которое помимо оздоровления способствует дополнительному отбеливанию зубов. Полоскание рта маслом следует проводить строго натощак и даже не пить перед ним воды. Слишком много масла для полоскания брать не нужно: достаточно ½−1 чайной ложки.

Рекомендуется проводить ритуал в течение 20 минут, но новичкам это может показаться невозможным, поэтому для начала будет достаточно 3—5 минут. Глотать масло категорически не стоит. Никогда не выплевывайте масло в раковину, так как со временем это может привести к засору. Для утилизации отработанного масла воспользуйтесь помойным ведром.

В чем польза ритуала Кавала Граха? Известно, что ротовая полость — ворота для любой инфекции, которая стремится попасть в организм. Полоскание рта маслом помогает «собрать» все вирусы, избавиться от хронических заболеваний, в том числе и горла, избавиться от неприятного запаха изо рта.

СТАКАН ВОДЫ С ЛИМОНОМ

После проведения ритуала, прополощите рот, почистите зубы и выпейте стакан воды. При желании в воду можно добавить несколько капель лимонного сока. Вода с лимоном давно известна своими целебными свойствами. Она не только способствует поднятию иммунитета. Многие приверженцы йоги пьют по утрам воду с добавлением сока лимона для защелачивания организма. Щелочная среда препятствует размножению бактерий и вирусов, способствует нормализации пищеварения и разгоняет метаболизм.

ОМОВЕНИЕ ТЕЛА

Это еще одна традиционная практика, которая помогает завершить очищение организма, способствует его закаливанию и избавлению от плохих мыслей. Омовение нужно проводить прохладной водой с головы до ног — это очень важный момент. Если вы боитесь намочить волосы, воспользуйтесь шапочкой для душа, но обязательно смойте весь негатив, начиная с головы.

ДЫХАНИЕ ПРАКТИКА ЙОГИ

Начинать практику йоги нужно традиционно с пения мантр. Троекратное пение мантры «ОМ» — это созвучие звуков А-О-У-М, которое произносится медленно и на выдохе, когда человек находится в позе лотоса. Далее можно приступать к дыхательной практике. Тренировка дыхания — важная часть занятий йогой. Вы можете выбрать для себя несколько вариантов упражнений для тренировки поверхностного, реберного и диафрагмального дыхания — совмещайте свое дыхание со счетом. Сделайте глубокий вдох и досчитайте до 5, затем медленно выдохните и снова досчитайте до 5. Прибавляйте по единице и дойдите таким образом до 10 на вдохе и выдохе.





ПРАКТИКА ЙОГИ

В практике йоги огромное количество асан, которые подходят для утренней тренировки. Например, Сурья Намаскар — это целый комплекс утренних упражнений, которые проводятся в довольно интенсивном ритме, что способствует не только активности, но и усилению метаболизма. Также для утренних занятий подходят такие асаны, как Тадасана (поза горы), Урдхва хастасана (поза вытяжения рук вверх), Уткатасана (поза стула), Прасаритта падоттанасана (наклон вперёд с широко разведёнными ногами), Анджанейасана (низкий выпад вперёд), Адхо Мукха Шванасана (поза собака мордой вниз). В конце практики не забудьте расслабиться в Шавасане (позе трупа) — это один из способов не только восстановить свой организм, но и научиться медитировать — отключать свое сознание от окружающего мира.

АФФИРМАЦИИ

В самом конце практики следует еще раз трижды пропеть мантру ОМ и мысленно поблагодарить своих «учителей» — это не только те, с кем вы изучаете йогу и занимаетесь самосовершенствованием. Это и люди, с которыми мы общаемся, и сама жизнь, которая преподносит нам полезные уроки. Чтобы зарядить себя позитивом и желанием двигаться дальше завершите утренний комплекс произнесением аффирмаций. Не ленитесь проговаривать фразы, которые способствуют положительному настрою на перемены в жизни, благополучию, здоровью, финансовому благополучию. Пример аффирмаций: «Я счастлива», «Я отправляюсь в путешествие», «Я устраиваюсь на высокооплачиваемую работу», «Я здорова» и т. д.