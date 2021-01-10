Археологи обнаружили мегаполис каменного века, который доказал, что пещерные люди не были примитивны

Раскопки Маунт-Плезант Хендж в 1970-х годах.

Поля Маунт-Плезант.

Марден Хендж.

На раскопках Маунт-Плезант найдена кирка из рогов каменного века.

На переднем плане - южная стена Даррингтонских стен доисторического места недалеко от Даррингтона в Уилтшире. На заднем плане изображения - западная стена участка.

Стоунхендж.