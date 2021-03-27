Горы мешают? Почему над Тибетом почти не летают самолеты

Если долго рассматривать карту рейсов пассажирских самолетов, можно заметить, что через некоторые участки на глобусе лайнеры практически никогда не летают. Таких мест на земном шаре не так уж много. Одним из них является Тибет – горный район в Центральной Азии, который на сегодняшний день считается территорией Китайской Народной Республики. Причин у почти полного отсутствия самолетов над Тибетом, как и полагается, сразу несколько.
Причина первая: непростой политический статус
У Тибета весьма рыхлое положение в составе Китая. ¦Фото: topwar.ru.
У Тибета, как это водится, древняя, интересная и закономерным образом непростая история. Дело в том, что у данного региона со времен холодной войны СССР и США достаточно «рыхлый» статус. До 1912 года Тибет был частью китайской Империи Цин. Когда же она рухнула, в Тибете образовалось новое теократическое феодальное государство, элита которого апеллировала к тому факту, что на Тибетском нагорье уже существовала некогда Тибетская империя, которая просуществовала с VII по XII век.
Китай все это время считал Тибет своей территорией, однако ему было не до окраин, так как с 1927 по 1950 год в стране шла гражданская война между националистическим буржуазным Гоминьданом и коммунистами. Одержав победу в войне, последние решили заняться в том числе и «тибетским вопросом», так как Тибет, по сути, находился под протекторатом вчерашних колонизаторов Поднебесной: Англии, Франции и США.
У Тибета богатая и непростая история. |Фото: joker.ykt.ru.
В результате военных действий в октябре 1951 года Тибет был возвращен в состав Китая. В ответ на это западные демократии осудили действия КНР, ввели санкции и т.п. Тибетское правительство бежало в Индию, где находится по сей день. Официально все страны мира, даже США, признают сегодня Тибет частью Китая. Однако, дискуссия по поводу аннексии время от времени разжигается с новой силой, что накладывает свой отпечаток в том числе на развитие тамошней инфраструктуры и хозяйства. Хотя как сельскохозяйственный регион Тибет под властью Китая процветает, о чем свидетельствуют данные регионального ВВП показывающие стабильный рост.
Причина вторая: природные условия
Природа здесь отличная. |Фото: Pinterest.
За замечательные виды Тибету приходится расплачиваться не самыми простыми и гостеприимными природным условиями. Горный регион не благоприятствует полетам самолетов в первую очередь по причине того, что здесь есть очень много зон постоянной турбулентности. Немаловажно и то, что из-за суровых условий и горного рельефа в Тибете крайне сложно найти места для экстренной посадки.
Причина третья: вопрос инфраструктуры
Здесь весьма слабая инфраструктура. |Фото: fototelegraf.ru.
Тибет имеет богатейшую историю, красивейшую природу, а еще это замечательный сельскохозяйственный регион. Вот только на этом, по сути, и все. Поэтому развитой инфраструктуры аэропортов здесь так и не появилось. Что еще более важно: в Тибете крайне мало вышек радиолокации, что серьезнейшим образом затрудняет полеты самолетов в этом и без того непростом регионе. Отсутствие развитой инфраструктуры связано со всеми описанными выше причинами.
Причина четвертая: маршруты
На картах это выглядит вот так. |Фото: travelask.ru.
Пожалуй, самая главная причина – это деньги. А точнее невозможность их заработать на полетах в Тибет. Во-первых, здесь нет подходящих аэропортов для организации перевалочного пункта пассажирских лайнеров. Во-вторых, отправляется в Тибет немного людей, особенно из-за границы. В итоге получается, что строить рейсовые маршруты лайнеров через данный регион невыгодно. В тот же Индокитай европейцы летят через Аравию и Индию. Если попытаться построить маршрут через нагорья, то получится крюк: нерациональная трата горючего, а самое главное – времени.
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