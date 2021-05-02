С нами не соскучишься!

7 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС
    И все как одна - дурнушки,даже в молодости. Я их фото распечатаю и буду в саду из пневматики в них пулять.Женщины в америка...
  • НС
    Ещё была Джин Киркпатрик - та ещё ведьмаЖенщины в америка...
  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...

11 заблуждений трудоголиков, которые, вопреки ожиданиям, сулят не взлет по карьерной лестнице, а клинику

11 заблуждений трудоголиков, которые, вопреки ожиданиям, сулят не взлет по карьерной лестнице, а клинику

Работодатели любят трудолюбивых. Сотрудник, который отдает работе по 12 и более часов в день, перекусывая на ходу, как правило, удостаивается расположения босса. Но далеко не всегда за рвением и готовностью трудоголиков браться за переработки следует продвижение по карьерной лестнице. В действительности куда чаще «бессмертные пони» сталкиваются с проблемами по части продуктивности, неурядицами в личной жизни и ухудшением здоровья.

Мы расскажем о заблуждениях, которыми трудоголик загоняет себя в тупик, и о том, как избежать самообмана.

1. Отдохну позже, когда станет меньше дел

11 заблуждений трудоголиков, которые, вопреки ожиданиям, сулят не взлет по карьерной лестнице, а клинику

Что мы делаем: Откладываем отдых и снижение рабочей нагрузки до удобного случая. Кажется, что еще немного, разгребу дела — и тогда смогу с чистой совестью расслабиться. Но в итоге проект за проектом, без перерыва, и мы истощаем себя, со рвением и упорством вкалывая как одержимые снова и снова.

Что следует сделать: Осознать, в чем причина подобного поведения. Например, многие испытывают страх пропустить что-то значимое.

Если вы узнали в этом пункте себя, выдохните. Клинический психолог Элис Бойз утверждает, что отказываться от чего-то — нормально. Всех дел не переделать, а всех денег не заработать. Вместо того чтобы трястись над каждой мелочью, накручивая себя, что больше подобной возможности может не представиться, чаще повторяйте про себя: «Мое от меня не уйдет».

2. Если это не сделаю я, не сделает никто

11 заблуждений трудоголиков, которые, вопреки ожиданиям, сулят не взлет по карьерной лестнице, а клинику

Что мы делаем: Трудоголики те еще перфекционисты. С каждым новым проектом нам все сложнее отделаться от мысли, как бы сделать еще лучше, идеальнее, совершеннее. Мы отдаем этому делу всю душу: ну разве можно в такой ситуации поручить что-то вон тому коллеге, который вечно опаздывает? Нет, он точно подведет. Лучше сам, все сам. Так спокойнее и надежнее.

Что следует сделать: Если вы тонете в рутине дел, говоря простым языком, не вывозя объемов, подумайте, почему все это на вас навалилось. Быть может, стоит научиться делегировать полномочия, а не взваливать все на себя? И главное, помните: в большинстве случаев, если вы не сделаете что-то именно сегодня, это не приведет к катастрофе завтра. Так что дайте себе возможность хоть немного расслабиться.

3. Если я откажусь от дополнительных поручений, подумают, что я самозванец какой-то

11 заблуждений трудоголиков, которые, вопреки ожиданиям, сулят не взлет по карьерной лестнице, а клинику

Что мы делаем: Засучив рукава, соглашаемся на все, что нам предлагает начальство. Надо выйти в выходной — выходим, нужно задержаться на пару часов и что-то доделать — задерживаемся. А как иначе? Вдруг решат, что я не заслуживаю этой должности или не столь компетентен, чтобы справиться с поручениями...

Что следует сделать: Признаться себе в том, что, даже если вы вылезете из кожи вон, такое самопожертвование может остаться незамеченным руководством, да и от сокращения вы все равно не застрахованы.

Или же вместо желанного вами повышения вас могут-таки заприметить, но скорее как сотрудника, которым можно манипулировать и нещадно использовать его как рабочую лошадку. А там и до синдрома самозванца недалеко.

4. Если я вовремя не отвечу, случится непоправимое

11 заблуждений трудоголиков, которые, вопреки ожиданиям, сулят не взлет по карьерной лестнице, а клинику

Что мы делаем: Немногочисленные выходные дни мы проводим чаще всего дома. Мы без конца мониторим почту, проверяем сообщения, а если есть возможность удаленно выполнять работу, то обязательно делаем и это. Стоит выйти в свет, как слышим нападки от друзей и родных о том, как много мы работаем и как им надоел наш разрывающийся от звонков и сообщений телефон. Но мы, трудоголики, действительно не можем его игнорировать: вдруг что-то срочное?

Что следует сделать: Поймите, что жизнь не ограничивается работой. Вы ударно трудитесь и заслуживаете отдыха. Старайтесь оставлять работу на работе, а свободное время посвящать собственным интересам и близким людям. Если в вашем договоре не прописано условие быть на связи 24 часа в сутки, то с чистой совестью ставьте телефон по окончании рабочего дня на бесшумный режим или выключайте вовсе.

5. Это другие выдыхаются, а я-то смогу работать на износ сколько захочу

11 заблуждений трудоголиков, которые, вопреки ожиданиям, сулят не взлет по карьерной лестнице, а клинику

Что мы делаем: Свято верим в то, что контролируем ситуацию. Мы смотрим на коллег и думаем: «Эй, да он бы уже был на ступеньку выше, если бы не ленился». И тут же проецируем на себя: «Вот я-то буду удальцом-молодцом, который задаст жару». Такое особенно часто встречается при переходе на новое место работы, когда новичок искренне недоумевает, чего это в кабинете сидят люди без искорки в глазах.

Что следует сделать: Спуститься с небес на землю. Скорее всего, проработав в бешеном ритме, вы вскоре также столкнетесь с выгоранием. Если работать на пределе изо дня в день, не давая себе время на восстановление, это неизбежно.

Согласно исследованиям, 50 часов в неделю — это предел, после которого продуктивность сотрудников неминуемо снижается и организму требуется полноценный отдых.

6. Успешный человек — тот, кто многого добился в карьерном плане

11 заблуждений трудоголиков, которые, вопреки ожиданиям, сулят не взлет по карьерной лестнице, а клинику

Что мы делаем: Самооценка трудоголиков тесно связана с тем, как прошел день в офисе: мы тяжело переносим критику в свой адрес, жаждем похвалы от босса и, чего уж греха таить, зависти коллег. Работа контролирует нашу самооценку, то превознося, то принижая нас в собственных глазах, а негативные комментарии о сданном проекте буквально выбивают почву из-под ног.

Что следует сделать: Смотрите шире на то, что является составляющими успеха, призывает Мэрилин Пудер-Йорк в своей книге — руководству по выживанию в офисе.

Для того чтобы почувствовать себя успешным, необязательно быть предельно сосредоточенным на работе. Вокруг так много поводов быть счастливым: проводите время с семьей и друзьями, найдите себе увлечение вне работы — быть может, вы давно хотели освоить игру на музыкальном инструменте или стать покорителем горных вершин?

7. Так выматываюсь, пусть увидят, какой я ответственный и незаменимый

11 заблуждений трудоголиков, которые, вопреки ожиданиям, сулят не взлет по карьерной лестнице, а клинику

Что мы делаем: Маскируем за маской трудоголика потребность чувствовать себя более значимым. На самом деле среди «умирающих» на работе немало тех, кто таким образом демонстрирует миру или определенному кругу лиц себя в выгодном свете.

Что следует сделать: Разобраться в истинных мотивах своего трудоголизма. Что вами движет: желание доказать, что вы не хуже условного «сына маминой подруги»; стремление насолить мужу, ударив по больному, мол, как я устаю, а тут ты еще со своими претензиями; или затаившаяся обида?

Найдя этого «червячка», сжирающего вас изнутри и побуждающего к трудолюбию в излишней степени, и искоренив причину, вы заживете собственной жизнью. Расставшись с комплексами, обидами и неудовлетворенностью, вам удастся расставить приоритеты по-новому.

8. Сегодня не получится, но в следующий раз наверстаю

11 заблуждений трудоголиков, которые, вопреки ожиданиям, сулят не взлет по карьерной лестнице, а клинику

Что мы делаем: В отличие от рабочей сферы, в личной жизни дела у трудоголиков выглядят нередко с точностью до наоборот. Это в офисе мы — рвущиеся в бой, добродушные и исполнительные, а в кругу семьи можем слыть озлобленными и уставшими. Мы даже не понимаем, как много мы пропускаем, задержавшись на работе в очередной раз на злосчастные пару часов.

Что следует сделать: Как бы банально ни звучало, взвесьте все за и против. И лучше в письменной форме, так будет нагляднее.

В следующий раз, прежде чем на автомате с улыбкой принять поручение от босса доделать в выходной отчет за коллегой, набросайте для себя на листке, что вас ожидает. Да, вы снова выслужитесь, но, может, этого уже никто и не заметит и просто примет как должное. А тем временем вы рискуете не прочитать сказку ребенку, не прогуляться по парку, не встретиться с друзьями и т. д. Выбор за вами.

9. Начинаю нервничать, пора найти, чем бы еще заняться

11 заблуждений трудоголиков, которые, вопреки ожиданиям, сулят не взлет по карьерной лестнице, а клинику

Что мы делаем: Нас охватывает тревога, стоит свободному окошку замаячить в нашем плотном расписании. Каждому, кто привык работать на высоких оборотах, знакомо это беспокойство. И мы, трудоголики, в корне неверно его истолковываем. Это отнюдь не сигнал к возобновлению интенсивной деятельности.

Что следует сделать: Дайте выплеск эмоциям, ваше состояние вскоре стабилизируется.

В ситуации перегрузки, когда трудоголик неделями, а то и месяцами истязает себя работой, нарастающее волнение надо расценивать как реакцию организма на перемены. И это уж точно не знак свыше, что отдыха вы не заслужили и надо бы вернуться в боевой строй. Все, что от вас сейчас требуется, — это прислушаться к себе и вовремя взять тайм-аут.

10. Если много работать, будет высокий результат

11 заблуждений трудоголиков, которые, вопреки ожиданиям, сулят не взлет по карьерной лестнице, а клинику

Что мы делаем: Забываем о том, что количество не всегда перерастает в качество. И то, что мы так много времени тратим на работу, не гарантирует нам продвижения по службе, а также счастья в целом.

Что следует сделать: Сбавить обороты. Вопреки ожиданиям, трудоголики не так уж и продуктивны.

Брайан Робинсон выделяет несколько типов трудоголиков, и далеко не все из них заточены на результат. Согласно мнению психолога, большинство трудоголиков зависимы именно от процесса работы. Они получают удовлетворение, будучи вовлеченными в дело. Те же, у кого акцент смещен на результат, физически не могут ежедневно выдавать высокую эффективность и, как и все другие, нуждаются в разрядке и перезагрузке.

11. Трудоголизм не так уж и опасен

11 заблуждений трудоголиков, которые, вопреки ожиданиям, сулят не взлет по карьерной лестнице, а клинику

Что мы делаем: Трудоголики — не роботы. Естественно, мы ощущаем усталость, но принимаем ее как должное, полагая, что это одно из подтверждений затраченных нами усилий. При этом мы не отвечаем на потребность организма в отдыхе и надеемся, что недомогания сами собой разрешатся. Если бы трудоголизм действительно был опасен, его бы признали болезнью, разве нет?

Что следует сделать: Принять факт зависимости. Если ваши близкие все чаще говорят о том, что вы поглощены работой и она негативно сказывается на вашем самочувствии, прислушайтесь к их словам.

Исследования доказали взаимосвязь трудоголизма с нарушениями психики: повышенное чувство тревоги, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство. В странах Азии, лидирующих по количеству трудоголиков, получило распространение такое явление, как смерть от переутомления, вызванного профессиональным стрессом, сверхурочной работой и неправильным питанием.

Трудоголизм на начальной стадии лечится банальным 2-недельным отпуском, при условии что в это время вы действительно сможете абстрагироваться от дел и расслабиться. В более серьезных случаях придется пересмотреть режим дня, возможно, даже с помощью специалистов.

Можете ли вы причислить себя к трудоголикам? Какие из заблуждений показались вам знакомыми? Делитесь в комментариях.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭнциклопедия Техники

Образование в СССР и сейчас - принципиальное отличие.

Читать
О графике работы «взрослых» поликлиник рассказали в Минздраве Татарстана
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

О графике работы «взрослых» поликлиник рассказали в Минздраве Татарстана

Робот-строитель и личное кондиционирование: как Google изменит офисы, чтобы вернуть сотрудников с удаленки
Материал, выбранный редакторами МиртесенThe Bell

Робот-строитель и личное кондиционирование: как Google изменит офисы, чтобы вернуть сотрудников с удаленки

Роботы-дворники начали свою работу на улицах Хельсинки
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Роботы-дворники начали свою работу на улицах Хельсинки

РУСАЛ ввел в эксплуатацию новый карьер в Коми с запасами более 14 млн тонн бокситов
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

РУСАЛ ввел в эксплуатацию новый карьер в Коми с запасами более 14 млн тонн бокситов

Поющее и слушающее Поморье чествует легендарного педагога Нину Демидову
Материал, выбранный редакторами МиртесенРегион 29

Поющее и слушающее Поморье чествует легендарного педагога Нину Демидову

Оборотная сторона отдыха
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Оборотная сторона отдыха

Уволившийся дизайнер Tesla показал «секретный» интерфейс футуристичного пикапа Cybertruck
Материал, выбранный редакторами МиртесенiXBT.com

Уволившийся дизайнер Tesla показал «секретный» интерфейс футуристичного пикапа Cybertruck

Реконструкция площади Танкостроителей началась на Вагонке в Нижнем Тагиле
Материал, выбранный редакторами Миртесенtagilcity

Реконструкция площади Танкостроителей началась на Вагонке в Нижнем Тагиле

Россиянам объяснили последствия отмены запрета на некоторые профессии для женщин
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Россиянам объяснили последствия отмены запрета на некоторые профессии для женщин

Все в работе: самые трудолюбивые и ленивые знаки Зодиака
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Все в работе: самые трудолюбивые и ленивые знаки Зодиака

Фриланс в ОАЭ: революционный подход Абу-Даби к трудовой миграции
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Фриланс в ОАЭ: революционный подход Абу-Даби к трудовой миграции

В Югре на базе завода МДФ появится индустриальный парк "Кондинский"
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Югре на базе завода МДФ появится индустриальный парк "Кондинский"

Няня-педофил устраивалась на работу в семьи, чтобы совращать детей
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Няня-педофил устраивалась на работу в семьи, чтобы совращать детей

Премия «Шеф Повар года»: ЗАВТРАк ШЕФА откроет индустрии новые имена
Материал, выбранный редакторами МиртесенBusiness Daily

Премия «Шеф Повар года»: ЗАВТРАк ШЕФА откроет индустрии новые имена

Еще 149 человек в Нижегородской области заразились коронавирусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Еще 149 человек в Нижегородской области заразились коронавирусом

Муниципальный депутат Елена Кац проконтролировала ход работ по капремонту дома по Снайперской улице
Материал, выбранный редакторами МиртесенВосточный округ

Муниципальный депутат Елена Кац проконтролировала ход работ по капремонту дома по Снайперской улице

Поступающие в колледжи Мангистау не будут сдавать вступительные экзамены
Материал, выбранный редакторами МиртесенСайт города Актау

Поступающие в колледжи Мангистау не будут сдавать вступительные экзамены

Праздник не для всех. Что думает омский бизнес по поводу майских каникул
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

Праздник не для всех. Что думает омский бизнес по поводу майских каникул

Крупнейшие банки мира срочно ищут сотрудников младшего звена, чтобы избежать выгорания уже нанятых
Материал, выбранный редакторами МиртесенBusiness FM

Крупнейшие банки мира срочно ищут сотрудников младшего звена, чтобы избежать выгорания уже нанятых

Выключили мозг: 8 случаев, когда людям нельзя было доверить даже самую простую и единственную работу
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Выключили мозг: 8 случаев, когда людям нельзя было доверить даже самую простую и единственную работу

Месть за предательство не принесла мне облегчения
Материал, выбранный редакторами Миртесен5МИНУТКА

Месть за предательство не принесла мне облегчения

2
Астролог Глоба предрек успех пяти знакам зодиака в мае
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Астролог Глоба предрек успех пяти знакам зодиака в мае

Экономист Сафонов объяснил необходимость сокращения рабочего дня в РФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Экономист Сафонов объяснил необходимость сокращения рабочего дня в РФ

Сахалинцы смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Сахалинцы смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям

Уборщицам и другим школьным работникам предлагают платить за работу на экзаменах
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Уборщицам и другим школьным работникам предлагают платить за работу на экзаменах

Чем шоколадный фондан отличается от брауни?
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ Кухня

Чем шоколадный фондан отличается от брауни?

Премию "Грэмми" с 2022 года будут вручать по новым правилам
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Премию "Грэмми" с 2022 года будут вручать по новым правилам

«Секретные комитеты» для номинаций отменили на «Грэмми»
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

«Секретные комитеты» для номинаций отменили на «Грэмми»

В регионе активно ведётся посевная кампания
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В регионе активно ведётся посевная кампания

Почему я принципиально не работаю больше 4 часов в день?
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Почему я принципиально не работаю больше 4 часов в день?

Чем может закончиться собеседование в банк Тинькофф на вакансию бухгалтера
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Чем может закончиться собеседование в банк Тинькофф на вакансию бухгалтера

Премию «Грэмми» станут вручать по новым правилам с 2022 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Премию «Грэмми» станут вручать по новым правилам с 2022 года

№4. О компании Lime Company.
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

№4. О компании Lime Company.

Шанс попасть на Уолл-стрит: банки объявили рекордный набор новых сотрудников, чтобы спасти старых от выгорания
Материал, выбранный редакторами МиртесенThe Bell

Шанс попасть на Уолл-стрит: банки объявили рекордный набор новых сотрудников, чтобы спасти старых от выгорания

Премию "Грэмми" организуют по новым правилам
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Премию "Грэмми" организуют по новым правилам

Украинский теннисист Александр Долгополов объявил о завершении карьеры
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

Украинский теннисист Александр Долгополов объявил о завершении карьеры

Премия Вest Style Awards 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенBusiness Daily

Премия Вest Style Awards 2021

Я спалила мужа за переписками с моей подругой по работе. "Где ты был? Я помогал твоей подруге не завалить экзамен в гаи".
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Я спалила мужа за переписками с моей подругой по работе. "Где ты был? Я помогал твоей подруге не завалить экзамен в гаи".

25 человек, которых наверняка приняли на работу за их отменное чувство юмора
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗашибись

25 человек, которых наверняка приняли на работу за их отменное чувство юмора

Картина дня

наверх