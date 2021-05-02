11 заблуждений трудоголиков, которые, вопреки ожиданиям, сулят не взлет по карьерной лестнице, а клинику

Работодатели любят трудолюбивых. Сотрудник, который отдает работе по 12 и более часов в день, перекусывая на ходу, как правило, удостаивается расположения босса. Но далеко не всегда за рвением и готовностью трудоголиков браться за переработки следует продвижение по карьерной лестнице. В действительности куда чаще «бессмертные пони» сталкиваются с проблемами по части продуктивности, неурядицами в личной жизни и ухудшением здоровья.

Мы расскажем о заблуждениях, которыми трудоголик загоняет себя в тупик, и о том, как избежать самообмана.

1. Отдохну позже, когда станет меньше дел

Что мы делаем: Откладываем отдых и снижение рабочей нагрузки до удобного случая. Кажется, что еще немного, разгребу дела — и тогда смогу с чистой совестью расслабиться. Но в итоге проект за проектом, без перерыва, и мы истощаем себя, со рвением и упорством вкалывая как одержимые снова и снова.

Что следует сделать: Осознать, в чем причина подобного поведения. Например, многие испытывают страх пропустить что-то значимое.

Если вы узнали в этом пункте себя, выдохните. Клинический психолог Элис Бойз утверждает, что отказываться от чего-то — нормально. Всех дел не переделать, а всех денег не заработать. Вместо того чтобы трястись над каждой мелочью, накручивая себя, что больше подобной возможности может не представиться, чаще повторяйте про себя: «Мое от меня не уйдет».

2. Если это не сделаю я, не сделает никто

Что мы делаем: Трудоголики те еще перфекционисты. С каждым новым проектом нам все сложнее отделаться от мысли, как бы сделать еще лучше, идеальнее, совершеннее. Мы отдаем этому делу всю душу: ну разве можно в такой ситуации поручить что-то вон тому коллеге, который вечно опаздывает? Нет, он точно подведет. Лучше сам, все сам. Так спокойнее и надежнее.

Что следует сделать: Если вы тонете в рутине дел, говоря простым языком, не вывозя объемов, подумайте, почему все это на вас навалилось. Быть может, стоит научиться делегировать полномочия, а не взваливать все на себя? И главное, помните: в большинстве случаев, если вы не сделаете что-то именно сегодня, это не приведет к катастрофе завтра. Так что дайте себе возможность хоть немного расслабиться.

3. Если я откажусь от дополнительных поручений, подумают, что я самозванец какой-то

Что мы делаем: Засучив рукава, соглашаемся на все, что нам предлагает начальство. Надо выйти в выходной — выходим, нужно задержаться на пару часов и что-то доделать — задерживаемся. А как иначе? Вдруг решат, что я не заслуживаю этой должности или не столь компетентен, чтобы справиться с поручениями...

Что следует сделать: Признаться себе в том, что, даже если вы вылезете из кожи вон, такое самопожертвование может остаться незамеченным руководством, да и от сокращения вы все равно не застрахованы.

Или же вместо желанного вами повышения вас могут-таки заприметить, но скорее как сотрудника, которым можно манипулировать и нещадно использовать его как рабочую лошадку. А там и до синдрома самозванца недалеко.

4. Если я вовремя не отвечу, случится непоправимое

Что мы делаем: Немногочисленные выходные дни мы проводим чаще всего дома. Мы без конца мониторим почту, проверяем сообщения, а если есть возможность удаленно выполнять работу, то обязательно делаем и это. Стоит выйти в свет, как слышим нападки от друзей и родных о том, как много мы работаем и как им надоел наш разрывающийся от звонков и сообщений телефон. Но мы, трудоголики, действительно не можем его игнорировать: вдруг что-то срочное?

Что следует сделать: Поймите, что жизнь не ограничивается работой. Вы ударно трудитесь и заслуживаете отдыха. Старайтесь оставлять работу на работе, а свободное время посвящать собственным интересам и близким людям. Если в вашем договоре не прописано условие быть на связи 24 часа в сутки, то с чистой совестью ставьте телефон по окончании рабочего дня на бесшумный режим или выключайте вовсе.

5. Это другие выдыхаются, а я-то смогу работать на износ сколько захочу

Что мы делаем: Свято верим в то, что контролируем ситуацию. Мы смотрим на коллег и думаем: «Эй, да он бы уже был на ступеньку выше, если бы не ленился». И тут же проецируем на себя: «Вот я-то буду удальцом-молодцом, который задаст жару». Такое особенно часто встречается при переходе на новое место работы, когда новичок искренне недоумевает, чего это в кабинете сидят люди без искорки в глазах.

Что следует сделать: Спуститься с небес на землю. Скорее всего, проработав в бешеном ритме, вы вскоре также столкнетесь с выгоранием. Если работать на пределе изо дня в день, не давая себе время на восстановление, это неизбежно.

Согласно исследованиям, 50 часов в неделю — это предел, после которого продуктивность сотрудников неминуемо снижается и организму требуется полноценный отдых.

6. Успешный человек — тот, кто многого добился в карьерном плане

Что мы делаем: Самооценка трудоголиков тесно связана с тем, как прошел день в офисе: мы тяжело переносим критику в свой адрес, жаждем похвалы от босса и, чего уж греха таить, зависти коллег. Работа контролирует нашу самооценку, то превознося, то принижая нас в собственных глазах, а негативные комментарии о сданном проекте буквально выбивают почву из-под ног.

Что следует сделать: Смотрите шире на то, что является составляющими успеха, призывает Мэрилин Пудер-Йорк в своей книге — руководству по выживанию в офисе.

Для того чтобы почувствовать себя успешным, необязательно быть предельно сосредоточенным на работе. Вокруг так много поводов быть счастливым: проводите время с семьей и друзьями, найдите себе увлечение вне работы — быть может, вы давно хотели освоить игру на музыкальном инструменте или стать покорителем горных вершин?

7. Так выматываюсь, пусть увидят, какой я ответственный и незаменимый

Что мы делаем: Маскируем за маской трудоголика потребность чувствовать себя более значимым. На самом деле среди «умирающих» на работе немало тех, кто таким образом демонстрирует миру или определенному кругу лиц себя в выгодном свете.

Что следует сделать: Разобраться в истинных мотивах своего трудоголизма. Что вами движет: желание доказать, что вы не хуже условного «сына маминой подруги»; стремление насолить мужу, ударив по больному, мол, как я устаю, а тут ты еще со своими претензиями; или затаившаяся обида?

Найдя этого «червячка», сжирающего вас изнутри и побуждающего к трудолюбию в излишней степени, и искоренив причину, вы заживете собственной жизнью. Расставшись с комплексами, обидами и неудовлетворенностью, вам удастся расставить приоритеты по-новому.

8. Сегодня не получится, но в следующий раз наверстаю

Что мы делаем: В отличие от рабочей сферы, в личной жизни дела у трудоголиков выглядят нередко с точностью до наоборот. Это в офисе мы — рвущиеся в бой, добродушные и исполнительные, а в кругу семьи можем слыть озлобленными и уставшими. Мы даже не понимаем, как много мы пропускаем, задержавшись на работе в очередной раз на злосчастные пару часов.

Что следует сделать: Как бы банально ни звучало, взвесьте все за и против. И лучше в письменной форме, так будет нагляднее.

В следующий раз, прежде чем на автомате с улыбкой принять поручение от босса доделать в выходной отчет за коллегой, набросайте для себя на листке, что вас ожидает. Да, вы снова выслужитесь, но, может, этого уже никто и не заметит и просто примет как должное. А тем временем вы рискуете не прочитать сказку ребенку, не прогуляться по парку, не встретиться с друзьями и т. д. Выбор за вами.

9. Начинаю нервничать, пора найти, чем бы еще заняться

Что мы делаем: Нас охватывает тревога, стоит свободному окошку замаячить в нашем плотном расписании. Каждому, кто привык работать на высоких оборотах, знакомо это беспокойство. И мы, трудоголики, в корне неверно его истолковываем. Это отнюдь не сигнал к возобновлению интенсивной деятельности.

Что следует сделать: Дайте выплеск эмоциям, ваше состояние вскоре стабилизируется.

В ситуации перегрузки, когда трудоголик неделями, а то и месяцами истязает себя работой, нарастающее волнение надо расценивать как реакцию организма на перемены. И это уж точно не знак свыше, что отдыха вы не заслужили и надо бы вернуться в боевой строй. Все, что от вас сейчас требуется, — это прислушаться к себе и вовремя взять тайм-аут.

10. Если много работать, будет высокий результат

Что мы делаем: Забываем о том, что количество не всегда перерастает в качество. И то, что мы так много времени тратим на работу, не гарантирует нам продвижения по службе, а также счастья в целом.

Что следует сделать: Сбавить обороты. Вопреки ожиданиям, трудоголики не так уж и продуктивны.

Брайан Робинсон выделяет несколько типов трудоголиков, и далеко не все из них заточены на результат. Согласно мнению психолога, большинство трудоголиков зависимы именно от процесса работы. Они получают удовлетворение, будучи вовлеченными в дело. Те же, у кого акцент смещен на результат, физически не могут ежедневно выдавать высокую эффективность и, как и все другие, нуждаются в разрядке и перезагрузке.

11. Трудоголизм не так уж и опасен

Что мы делаем: Трудоголики — не роботы. Естественно, мы ощущаем усталость, но принимаем ее как должное, полагая, что это одно из подтверждений затраченных нами усилий. При этом мы не отвечаем на потребность организма в отдыхе и надеемся, что недомогания сами собой разрешатся. Если бы трудоголизм действительно был опасен, его бы признали болезнью, разве нет?

Что следует сделать: Принять факт зависимости. Если ваши близкие все чаще говорят о том, что вы поглощены работой и она негативно сказывается на вашем самочувствии, прислушайтесь к их словам.

Исследования доказали взаимосвязь трудоголизма с нарушениями психики: повышенное чувство тревоги, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство. В странах Азии, лидирующих по количеству трудоголиков, получило распространение такое явление, как смерть от переутомления, вызванного профессиональным стрессом, сверхурочной работой и неправильным питанием.

Трудоголизм на начальной стадии лечится банальным 2-недельным отпуском, при условии что в это время вы действительно сможете абстрагироваться от дел и расслабиться. В более серьезных случаях придется пересмотреть режим дня, возможно, даже с помощью специалистов.

Можете ли вы причислить себя к трудоголикам? Какие из заблуждений показались вам знакомыми? Делитесь в комментариях.