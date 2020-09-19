Самые одинокие люди в мировой истории

Вне всяких сомнений, многие люди чувствуют себя одинокими, находясь на карантине. Несмотря на то, что сохранение дистанции — это лучший способ проявить свою заботу о других людях, все же человек по природе своей – социальное существо, и в данный момент всем нам не хватает контакта с другими людьми. Хотя были времена в истории, когда люди, либо по своему собственному выбору, либо же против своей воли, были изолированы от других. О самых одиноких людях в мировой истории вы можете узнать прямо сейчас.



Симеон Столпник

Бланш Монье

Юлиана Нориджская

Роберт Фолкон Скотт (или кто-то из его команды)