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Самые одинокие люди в мировой истории

Вне всяких сомнений, многие люди чувствуют себя одинокими, находясь на карантине. Несмотря на то, что сохранение дистанции — это лучший способ проявить свою заботу о других людях, все же человек по природе своей – социальное существо, и в данный момент всем нам не хватает контакта с другими людьми. Хотя были времена в истории, когда люди, либо по своему собственному выбору, либо же против своей воли, были изолированы от других. О самых одиноких людях в мировой истории вы можете узнать прямо сейчас.

Симеон Столпник


Самые одинокие люди в мировой истории

В юном возрасте Симеону было послано видение от Бога, призывающее его соорудить высокий столп. Сначала он пришел в монастырь, но был изгнан оттуда за привычку носить веревку, туго обвязанную вокруг тела, из-за чего плоть стала гнить и вонять, к раздражению других монахов.

Затем он стал жить отшельником на горе, но вскоре толпы людей начали приходить к нему, принимая его за святого. Чтобы укрыться от них, Симеон воздвиг столп и стал жить на вершине его следующие 36 лет в посте и молитве. Однако посмотреть на отшельника на столпе хотели очень многие, и к нему повалили толпами. По мере того, как проходили годы, он увеличивал высоту своего «жилища», чтобы держаться подальше от людей внизу.
После смерти он был немедленно провозглашен святым.

Бланш Монье


Самые одинокие люди в мировой истории

У Бланш Монье никогда не было намерения жить в изоляции. Родившаяся в богатой французской семье в 1849 году, она не нуждалась в деньгах и была красива. К сожалению, у нее была самая бессердечная мать, которую только можно себе представить. В 1874 году, когда Бланш было 25 лет, она объявила матери о своем намерении выйти замуж. Ее выбор мужа, простого адвоката, не был одобрен мадам Монье. Чтобы заставить Бланш передумать, мать заперла ее в крошечной комнате на чердаке дома. Мать и брат Бланш продолжали жить нормальной жизнью, в то время как сама Бланш жила в грязи и без солнечного света. Мадам Монье, очевидно, думала, что Бланш передумает выходить замуж, после того как посидит некоторое время в одиночестве, но так не получилось. Поэтому мать продолжала держать дочь взаперти. Бланш провела следующие 25 лет в изоляции на чердаке. В 1901 году анонимное письмо, в котором рассказывалось об условиях жизни Бланш, было доставлено в полицию. В ходе обыска Бланш была обнаружена в зловонной комнатушке на чердаке. Она лежала на убогой подстилке среди собственных экскрементов и остатков пищи. Весила она чуть больше 25 килограмм.

Юлиана Нориджская


Самые одинокие люди в мировой истории

Юлиане из Нориджа, жившей в 14-м веке, удавалось одновременно быть изолированной от людей и поддерживать отношения с ними. Она добровольно «замуровала» себя в комнатушке рядом с церковью, чтобы показать, что теперь она «мертва» для мира. Отверстия в стене позволяли ей видеть алтарь в церкви, причащаться и принимать еду. Эти отверстия также позволяли посетителям разговаривать с отшельницей. В 1413 году Юлиану посетила другая религиозная женщина, Марджери Кемпе. Обе эти женщины считаются основоположницами истории английской литературы. Марджери написала первый автобиографический текст на английском языке, а Юлиана была автором первой книги, написанной женщиной на английском языке, чья рукопись сохранилась. Одно из откровений, полученных Юлианой от Бога, может быть утешительным в данный момент – «Все будет хорошо».

Роберт Фолкон Скотт (или кто-то из его команды)


Самые одинокие люди в мировой истории

Роберт Скотт – британский исследователь Антарктики, покоритель Южного полюса. В ходе первой экспедиции его команда продвинулась южнее, чем кто-либо. Во время второй экспедиции он достиг своей мечты — Южного полюса, но трагедия заключалась в том, что, когда его команда из 5 человек достигла полюса, они обнаружили, что соперничающая команда во главе с Руалем Амундсеном опередила их на пять недель. Роберт Скотт и его товарищи погибли на обратном пути от холода, голода и физического истощения. Неизвестно, кто был последним выжившим в их походе, но кто бы это ни был, он чувствовал себя очень одиноким.

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