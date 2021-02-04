Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Говорят, что еда в эконом-классе такая невкусная не из-за дешёвых билетов, а потому, что авиакомпании используют возможность стимулировать пассажиров путешествовать бизнес-классом.







Так это или нет, разница всегда довольна заметна. Начиная с того, что в экономе подают еду в одноразовой упаковке, а в бизнес-классе – в настоящей посуде с настоящими приборами.



Japan Airlines

Air France

Ana Airlines

Emirates Airlines

Thai Airways

British Airways

Turkish Airlines

Singapore Airlines

Air Canada

Aegean Airlines

Cathay Pacific Airlines

Klm-airline

Korean Airlines

Lufthansa-airline

Kenya Airlines

United-airline

American Airlines

Air China

Delta-airline

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