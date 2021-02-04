Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Говорят, что еда в эконом-классе такая невкусная не из-за дешёвых билетов, а потому, что авиакомпании используют возможность стимулировать пассажиров путешествовать бизнес-классом.
Так это или нет, разница всегда довольна заметна. Начиная с того, что в экономе подают еду в одноразовой упаковке, а в бизнес-классе – в настоящей посуде с настоящими приборами.
Japan Airlines
Air France
Ana Airlines
Emirates Airlines
Thai Airways
British Airways
Turkish Airlines
Singapore Airlines
Air Canada
Aegean Airlines
Cathay Pacific Airlines
Klm-airline
Korean Airlines
Lufthansa-airline
Kenya Airlines
United-airline
American Airlines
Air China
Delta-airline
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