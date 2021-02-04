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Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Говорят, что еда в эконом-классе такая невкусная не из-за дешёвых билетов, а потому, что авиакомпании используют возможность стимулировать пассажиров путешествовать бизнес-классом.

Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Так это или нет, разница всегда довольна заметна. Начиная с того, что в экономе подают еду в одноразовой упаковке, а в бизнес-классе – в настоящей посуде с настоящими приборами.

Japan Airlines


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Air France


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Ana Airlines


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Emirates Airlines


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Thai Airways


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

British Airways


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Turkish Airlines


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Singapore Airlines


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Air Canada


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Aegean Airlines


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Cathay Pacific Airlines


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Klm-airline


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Korean Airlines


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Lufthansa-airline


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Kenya Airlines


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

United-airline


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

American Airlines


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Air China


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

Delta-airline


Чем кормят в самолётах известных авиакомпаний: эконом-класс vs бизнес-класс

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