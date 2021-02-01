Популярные статьи

Свежие комментарии

Как вырастить кинзу дома без земли

Хотите выращивать зелень дома, но нет желания возиться с грунтом? В таком случае, берите данную идею на заметку. Сначала она кажется парадоксальной, но метод выращивания настолько прост, понятен и эффективен, что привлекает сразу же.

Как вырастить кинзу дома без земли
Итак, чтобы прорастить кинзу, понадобится купить хорошие семена кориандра. Для лучшей всхожести в ступке нужно расколоть семена пополам. Только пополам, не более! Ни в коем случае не измельчайте семена в пыль, как специю.
Как вырастить кинзу дома без земли
Теперь подготовьте какую-то ёмкость, куда встанет дуршлаг. Заполните чистой отфильтрованной водой. Жёсткая вода из-под крана не подходит. Для лучшей всхожести и помощи семенам можно добавить половину чайной ложечки любого минерального удобрения прямо в воду.
Как вырастить кинзу дома без земли
Сверху установите дуршлаг так, чтобы дно немного касалось воды. Сразу же рассыпьте только 1/3 всех расколотых семян, а затем, через каждые 5-7 дней, подсыпайте оставшиеся. Так вы продлите рост зелени, и у вас будет много урожая в течение длительного времени, ведь подсыпанные позже семена дадут урожай после тех, что проросли первыми.
Как вырастить кинзу дома без земли
Следите, чтобы семена всегда были увлажненными. Для этого сверху на них можно положить салфетку, смоченную в воде, и периодически сбрызгивать её из пульверизатора.

Когда покажутся молодые росточки, салфетку можно удалить. Держите семена в теплом светлом месте без прямых солнечных лучей.
Как вырастить кинзу дома без земли
Вот что происходит через 40 дней:

Как вырастить кинзу дома без земли
Воду с удобрением нужно обновлять каждые 15 дней. Всего вы сделаете это 3-4 раза, в зависимости от того, как много раз вам удастся собрать урожай свежей кинзы дома!
Как вырастить кинзу дома без земли
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Кинзавыращивание
Обсудить

Картина дня

наверх