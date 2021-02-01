Как вырастить кинзу дома без земли

Хотите выращивать зелень дома, но нет желания возиться с грунтом? В таком случае, берите данную идею на заметку. Сначала она кажется парадоксальной, но метод выращивания настолько прост, понятен и эффективен, что привлекает сразу же.





Итак, чтобы прорастить кинзу, понадобится купить хорошие семена кориандра. Для лучшей всхожести в ступке нужно расколоть семена пополам. Только пополам, не более! Ни в коем случае не измельчайте семена в пыль, как специю.



Теперь подготовьте какую-то ёмкость, куда встанет дуршлаг. Заполните чистой отфильтрованной водой. Жёсткая вода из-под крана не подходит. Для лучшей всхожести и помощи семенам можно добавить половину чайной ложечки любого минерального удобрения прямо в воду.



Сверху установите дуршлаг так, чтобы дно немного касалось воды. Сразу же рассыпьте только 1/3 всех расколотых семян, а затем, через каждые 5-7 дней, подсыпайте оставшиеся. Так вы продлите рост зелени, и у вас будет много урожая в течение длительного времени, ведь подсыпанные позже семена дадут урожай после тех, что проросли первыми.



Следите, чтобы семена всегда были увлажненными. Для этого сверху на них можно положить салфетку, смоченную в воде, и периодически сбрызгивать её из пульверизатора.

Когда покажутся молодые росточки, салфетку можно удалить. Держите семена в теплом светлом месте без прямых солнечных лучей.Вот что происходит через 40 дней:Воду с удобрением нужно обновлять каждые 15 дней. Всего вы сделаете это 3-4 раза, в зависимости от того, как много раз вам удастся собрать урожай свежей кинзы дома!