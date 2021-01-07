Гениальный шпион Второй мировой, или Как простому фермеру удалось обмануть Гитлера

Хуан Пухоль Гарсия.

Хуан Пухоль Гарсия со своей женой.

Многоликий агент Аларих, он же Гарбо, он же Хуан Пухоль Гарсия.

Британцы снабжали агента Гарбо ценными сведениями, чтобы тому стали доверять.

Столь масштабную операцию, где было задействовано столько людей и техники, невозможно было скрыть.

Операция, которая не должна была провалиться.

Две награды, которое нельзя носить одновременно.

Агент Гарбо в 72 года.

Венесуэльский паспорт агента Гарбо.

38 лет удалось Хуану Пухолю Гарсии скрывать то, что он жив.

Один из самых выдающихся шпионов Второй мировой войны - Хуан Пухоль Гарсия.