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Подзарядка смартфона огнем: механик собрал зарядку от костра и записал видео

Огонь это просто энергия, точно такая же, которая заставляет работать ваш смартфон. Но можно ли зарядить технику напрямую от пламени? Механик собрал зарядку, действительно работающую от костра и записал видео с подробным монтажом устройства.

Подзарядка смартфона огнем: механик собрал зарядку от костра и записал видео

Переводить температуру в электрический ток позволяет так называемый элемент Пельтье. Это совершенно не новое изобретение. Американский стартап BioLite на его основе создал портативную зарядку от костра уже в корпусе.

Подзарядка смартфона огнем: механик собрал зарядку от костра и записал видео






Построенная механиком система работает на том же принципе: ток появляется на контакте двух проводников с разной энергией электронов. Затем электричество проходит через стабилизатор напряжения.

Подзарядка смартфона огнем: механик собрал зарядку от костра и записал видео

Смартфон потребляет слишком много энергии, костер просто не успевает вырабатывать достаточное количество тепла. Зарядка идет, но медленно. В итоге механик полностью зарядил пауэрбанк, это проще.

Подзарядка смартфона огнем: механик собрал зарядку от костра и записал видео

Вот так выглядит процесс сборки устройства:


Зарядка от костра выдает всего 15 Вт. Не так много, зато энергию можно назвать «бесплатной».

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Подзарядка смартфона огнем: механик собрал зарядку от костра и записал видео

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Подзарядка смартфона огнем: механик собрал зарядку от костра и записал видеоПодписаться на мой Instagram

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