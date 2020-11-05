Подзарядка смартфона огнем: механик собрал зарядку от костра и записал видео

Огонь это просто энергия, точно такая же, которая заставляет работать ваш смартфон. Но можно ли зарядить технику напрямую от пламени? Механик собрал зарядку, действительно работающую от костра и записал видео с подробным монтажом устройства.







Переводить температуру в электрический ток позволяет так называемый элемент Пельтье. Это совершенно не новое изобретение. Американский стартап BioLite на его основе создал портативную зарядку от костра уже в корпусе.

















Построенная механиком система работает на том же принципе: ток появляется на контакте двух проводников с разной энергией электронов. Затем электричество проходит через стабилизатор напряжения.Смартфон потребляет слишком много энергии, костер просто не успевает вырабатывать достаточное количество тепла . Зарядка идет, но медленно. В итоге механик полностью зарядил пауэрбанк, это проще.Вот так выглядит процесс сборки устройства:

Зарядка от костра выдает всего 15 Вт. Не так много, зато энергию можно назвать «бесплатной».Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: