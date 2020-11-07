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Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Эмили Лондон Миллер заявляет, что обладает способностью видеть прекрасное в людях, даже вопреки их попыткам это спрятать. Она организовала проект, в котором самые обычные женщины после некоторых манипуляций превращаются в ослепительных красавиц и обретают веру в себя, которая, как казалось, была напрочь утрачена.

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

“Я знаю, как выглядит красота. И я вижу ее в Вас. Я знаю, как выпустить внутреннюю красоту наружу и помогу Вам в этом. Я также знаю, как быть женщиной, которая не уверена в собственной внешности. Именно поэтому я создала свой проект, помогающий женщинам раскрыть свою красоту миру и поверить в себя” – такое послание фотограф разместила на своем сайте.

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф предлагает женщинам образы, а после отдает их опытным визажистам и стилистам. После преображения Эмили делает портретную фотосъемку.

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

“Эмили с самого начала внушает мысль, что я – суперзвезда. И даже лучше. Она несет в себе такой позитив, такой заряд энергии, что трудно оставаться равнодушной. Она меняет жизни – и даже если Вам кажется, что внешность – не главное, все-таки красивая прическа, правильный макияж и стильная одежда придают уверенности, а значит появляются силы, чтобы сделать что-то великое” – так рассказывает о своем опыте работы с фотографом одна из ее клиенток.



Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

Фотограф превращает женщин в ослепительных красавиц и заставляет их поверить в себя

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