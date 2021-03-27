10 неожиданных способов использования банановой кожуры

Когда мы очищаем банан, то в последующем совершаем самое логичное действие из всех возможных – мы выбрасываем банановую шкурку в мусорное ведро, хотя люди ненавидящее человечество кидают кожуру на асфальт в надежде, что кто-то на ней поскользнётся.

Но выбрасывая этот ценный продукт, мы даже не подозреваем о том, какую ошибку совершаем, ведь на самом деле банановая кожура может принести нам много пользы. В следующий раз, прежде чем отправить очередную кожуру от банана в мусорное ведро, вспомните о 10 способах её полезного использования.

Восстановление поцарапанного CD или DVD диска

Поместите диск, имеющий мелкие царапины, на ровную поверхность этикеткой вниз. Протрите блестящую поверхность диска сначала съедобной частью банана, затем в течение 2 минут банановой кожурой. Мякоть и воск из кожуры помогут очистить и отполировать диск. Уберите остатки банана чистой мягкой тканью, смоченной в средстве для очистки стекол, и дайте диску высохнуть.

Полировка серебра

Банановая кожура может использоваться для полировки тусклых изделий из серебра. Размельчите её в блендере, добавьте воды до получения консистенции зубной пасты. Затем с помощью мягкой ткани и небольшого количества приготовленной массы начните полировать серебро, и вы увидите, что темный налет начнет исчезать.

Крем для обуви

После этого смойте все остатки банана и отполируйте поверхность мягкой тканью для восстановления блеска.

Благодаря природным маслам и воску в банановой кожуре её можно использовать для очистки и придания блеска кожаной обуви. Натрите обувь внутренней стороной кожуры, затем отполируйте бумажным полотенцем или сухой тканью.

Отбеливание зубов

Почистите зубы как обычно с использованием зубной пасты, затем потрите поверхность зубов мягкой белой частью банановой корки в течение двух минут. Минералы в кожуре, такие как калий, кальций, магний, марганец и фосфор, полезны для зубов и помогут их осветлить. Почистите зубы снова, чтобы удалить остатки банана. Повторяйте процедуру 1-2 раза каждый день, чтобы отбелить зубы.

Удаление заноз

Если не удается достать занозу подручными средствами, приложите кусок банановой кожуры внутренней стороной на область с занозой и закрепите пластырем на 24 часа. Ферменты вытянут заносу на поверхность кожи, где вы с легкостью её удалите, и залечат ранку.

Заживление царапин, ожогов и укусов

Банановая кожура содержит ряд натуральных масел и ферментов, которые облегчают боль при солнечных ожогах, царапинах и ссадинах, а также способствуют более быстрому их заживлению. Вдобавок она уменьшает воспаление и раздражение от укусов комаров и других насекомых. Приложите кожуру банана мясистой частью к царапине или месту укуса и закрепите повязкой или просто протрите. Повторяйте процедуру хотя бы раз в день, пока рана не заживет.

Удаление бородавок

Кожура банана является народным средством удаления бородавок. Приложите её внутренней стороной к бородавке, закрепите пластырем и оставьте на ночь. Повторяйте процедуру, пока бородавка не исчезнет. Для избавления от некоторых бородавок может потребоваться менее недели, выведение других может затянуться на месяц.

Лечение псориаза и угревой сыпи

Псориаз представляет собой болезненные шелушения кожи. Натрите мясистой частью банановой кожуры пораженные участки для облегчения симптомов псориаза, таких как боль и сухость. В случае угревой сыпи проделайте аналогичные действия. Вы заметите улучшение в течение нескольких применений.

Польза для кожи

Минералы и антиоксиданты в банановой корке являются хорошими средствами для поддержания здоровой кожи. Просто протрите её внутренней стороной лицо, шею и другие части тела. Это пойдёт на пользу вашей коже, увлажнит её и уменьшит появление морщин.

В качестве удобрения

Банановая кожура богата калием, фосфором, магнием, кальцием и азотом. Эти макроэлементы способствуют здоровому росту растений, в том числе томатов, перцев и роз. Нарежьте корку банана на мелкие кусочки для ускорения процесса распада, разложите вокруг растения и присыпьте землей. Она будет разлагаться, обеспечивая высвобождение питательных веществ в почву. Или добавляйте шкурки от бананов в компостную кучу для увеличения содержания минералов в ней. Для удобрения комнатных растений можно высушить банановую кожуру на воздухе или воспользоваться духовкой для ускорения процесса. Когда она потемнеет и станет хрупкой, раскрошите её и сложите в пакет для последующего использования. При необходимости добавляйте раскрошенную кожуру в горшок и перемешивайте с землей.

Средство от тли

Кожура банана, помещенная в землю вокруг основания растения, поможет отпугнуть от них тлю. Для этого необходимо порезать корку на мелкие кусочки, дать им подсохнуть и закопать на небольшом расстоянии от вашего растения.

Очистка растений

Очищайте листья комнатных растений белой мягкой частью банановой кожуры. Протрите каждый лист, чтобы удалить грязь и пыль и восстановить их естественный блеск.

Размягчение куриной грудки

В следующий раз, когда вы соберётесь приготовить куриную грудь, добавьте в жаровню спелую банановую кожуру. С её помощью мясо останется сочным и мягким.