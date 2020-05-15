Почему в медицинском градуснике ртуть при охлаждении не возвращается обратно?

Вряд ли найдется хоть один человек в мире, который не измерял бы температуру своего тела медицинским термометром, именуемым в простонародье градусником. Обычный градусник является жидкостным термометром, внутри которого находится ртуть. Работа прибора основана на изменении объема ртути при изменении температуры.

Все знают, что после измерения температуры тела для возврата градусника в исходное состояние (то есть для того, чтобы он показывал температуру заведомо меньшую, чем температура тела) его необходимо несколько раз энергично встряхнуть. Почему же ртуть сама не возвращается в исходное состояние при постепенном остывании? Почему на нее действует только нагрев? Все дело в особом устройстве именно медицинского термометра.

Если присмотреться к конструкции термометра, то можно заметить, что колбочка (резервуар, где хранится двухграммовый объем ртути) соединен с измерительной трубкой капилляром с очень маленьким внутренним диаметром. При этом следует учесть, что ртуть обладает очень большим поверхностным натяжением и малой контактной смачиваемостью стекла.

Мениск – это искривление свободной поверхности жидкости вследствие её соприкосновения с поверхностью твёрдого тела. При маленьком диаметре капилляра большая кривизна свободной поверхности столбика ртути увеличивает давление в колбе, и ртуть дробится на мелкие капли.

Если проследить путешествие ртути из колбы в трубку при нагревании, то в капилляре можно заметить маленькие капельки, идущие друг за другом. Пройдя капилляр, они снова сцепляются друг с другом в одно целое.