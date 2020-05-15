Почему в медицинском градуснике ртуть при охлаждении не возвращается обратно?

Вряд ли найдется хоть один человек в мире, который не измерял бы температуру своего тела медицинским термометром, именуемым в простонародье градусником. Обычный градусник является жидкостным термометром, внутри которого находится ртуть. Работа прибора основана на изменении объема ртути при изменении температуры.
Все знают, что после измерения температуры тела для возврата градусника в исходное состояние (то есть для того, чтобы он показывал температуру заведомо меньшую, чем температура тела) его необходимо несколько раз энергично встряхнуть.
Почему же ртуть сама не возвращается в исходное состояние при постепенном остывании? Почему на нее действует только нагрев? Все дело в особом устройстве именно медицинского термометра.
Если присмотреться к конструкции термометра, то можно заметить, что колбочка (резервуар, где хранится двухграммовый объем ртути) соединен с измерительной трубкой капилляром с очень маленьким внутренним диаметром. При этом следует учесть, что ртуть обладает очень большим поверхностным натяжением и малой контактной смачиваемостью стекла.
Мениск – это искривление свободной поверхности жидкости вследствие её соприкосновения с поверхностью твёрдого тела. При маленьком диаметре капилляра большая кривизна свободной поверхности столбика ртути увеличивает давление в колбе, и ртуть дробится на мелкие капли.
Если посмотреть на охлажденный градусник, то можно увидеть, что «ниточка» ртути имеет разрыв до и после места сужения.
Обратный процесс перетекания ртути из трубки в колбу затруднен – нужно приложить слишком большое начальное давление. Встряхивая градусник, мы это необходимое давление создаем центробежной силой, как бы заталкивая капельки обратно в колбу через узкий и не смачиваемый ртутью капилляр.
Подобная конструкция медицинского термометра сделана специально для фиксации температуры. В противном случае о точных значениях температуры говорить бы не пришлось: ведь тот же спиртовой термометр снижал бы показания практически мгновенно после того, как его вынули из подмышки. А ртутный термометр позволяет просматривать значения в любое время после измерения.
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