10 увлекательных фактов о том, как снимался «Служебный роман» — шедевр Эльдара Рязанова

«Служебный роман» — горячо любимая миллионами комедия характеров, снятая Эльдаром Рязановым в 1977 году. Лента побила рекорды советского проката, пройдя отметку в 58 миллионов зрителей. Спустя годы история любви тихони-статистика и стервы-начальницы остается одной из самых чувственных и нежных картин советского кинематографа.



Публикуем подборку занимательных кадров о том, как создавался «Служебный роман».



1. О песне «У природы нет плохой погоды»

2. Преображение Мягкова

3. Рождение «мымры»

4. Спектакль, телеспектакль и кинофильм

5. Главный эксперт в мире моды и обольщения

6. Гонорар за киоск «Союзпечати»

7. Осталось за кадром

8. Москва и социальный статус героев

9. Звездный пегас

10. Шедевры актерской игры