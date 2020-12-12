10 увлекательных фактов о том, как снимался «Служебный роман» — шедевр Эльдара Рязанова

«Служебный роман» — горячо любимая миллионами комедия характеров, снятая Эльдаром Рязановым в 1977 году. Лента побила рекорды советского проката, пройдя отметку в 58 миллионов зрителей. Спустя годы история любви тихони-статистика и стервы-начальницы остается одной из самых чувственных и нежных картин советского кинематографа.
Публикуем подборку занимательных кадров о том, как создавался «Служебный роман».
1. О песне «У природы нет плохой погоды»
Слова для заглавной песни фильма Рязанов придумал сам. Не раскусившему подмены композитору он сказал, что автором стихов является английский поэт Уильям Блэйк.
2. Преображение Мягкова
Симпатягу Андрея Мягкова, запомнившегося зрителям в образе Жени Лукашина, сложно было превратить в «канцелярскую крысу». Ситуацию спасли накладные усики и очки в массивной оправе, превратившие актера в стеснительного недотепу.
3. Рождение «мымры»
Не менее сложно было создать законченный образ сухой, безэмоциональной директрисы. С закоулков «Мосфильма» были доставлены бесформенные, блеклые костюмы, вышедшие из моды, но чего-то все же не хватало. Оператор Владимир Нахабцев водрузил на нос Алисы Фрейндлих старые отцовские очки, случайно оказавшиеся на съемочной площадке. Именно они оказались недостающей для рождения «мымры» деталью.
4. Спектакль, телеспектакль и кинофильм
Изначально «Служебный роман» был пьесой совместного авторства Рязанова и Эмиля Брагинского. Комедия «Сослуживцы», впервые поставленная в 1971 году, была написана всего за месяц. В 1973 году был выпущен одноименный двухсерийный фильм-спектакль, но живого отклика публики он не получил.
5. Главный эксперт в мире моды и обольщения
В пьесе секретарша Верочка была представлена как красотка с модельной внешностью. Во время экранизации произведения роль переделали специально под Лию Ахеджакову. От первоначального персонажа осталась любовь к моде, на чем удачно сыграли, превратив Верочку в настоящего специалиста по нарядам и хитростям обольщения.
6. Гонорар за киоск «Союзпечати»
Во время съемок Олег Басилашвили должен был водить «Волгу», но абсолютно не имел водительских навыков! Какое-то время машину тянули на тросе, потом актера взялся обучать чемпион СССР по трековым мотогонкам. Все равно Басилашвили умудрился въехать в киоск «Союзпечати», задев при этом дорогую съемочную аппаратуру. Он испугался, что гонорар за фильм пойдет на возмещение ущерба, но все обошлось.
7. Осталось за кадром
После монтажа отснятого материала фильм лишился сцены, в которой Шурочка бегает по коридору учреждения и кричит: «Я не виновата! Умер однофамилец, а позвонили нам!». Следом за ней, потрясая кулаками, шел «оживший» и очень сердитый Бубликов. В итоге бухгалтер разрешила конфликт, воскликнув: «Да здравствует живой товарищ Бубликов!». На бурные аплодисменты коллег «покойный» изумленно проговорил: «Товарищи, спасибо за все!».
8. Москва и социальный статус героев
Персонажей фильма специально «разбросали» по всей столице, чтобы подчеркнуть их социальный статус. Получилось, что начальство в лице Калугиной и Самохвалова живет в центре, Новосельцев и Верочка добираются на работу с более отдаленных районов метро Новослободская и Чертаново, а Оленьке Рыжовой приходится каждый день ездить на электричке из Подмосковья.
9. Звездный пегас
Крылатый бронзовый конь в руках Новосельцева — настоящая кинозвезда. Его можно заметить в кинолентах «Бриллиантовая рука», «Формула любви», «Ширли-Мырли», «Старый Новый год» и в одном из эпизодов «Семнадцати мгновений весны». Это копия скульптуры «Персей и Пегас» авторства Эмиля Луи-Пико.
10. Шедевры актерской игры
Две сцены «Служебного романа» сымпровизированы от и до: романтический ужин начальницы и подчиненного и «рационализаторские предложения» Новосельцева, с которыми он выступил в гостях у Самохвалова.
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