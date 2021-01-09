Какие профессии в СССР были самыми высокооплачиваемыми

Почему-то некоторые уверены, что оклад, на который мог рассчитывать советский человек, чаще всего составлял 100-120 рублей. Да, бывало и такое, но все же зарплаты в СССР были разными. Иногда обычный «работяга» получал в месяц гораздо больше, чем его руководитель. Я часто во времена СССР слышал, что хочешь хорошо зарабатывать не иди в инженеры, а иди рабочим специалистом.

Сегодня такое представить сложно. Как говорил один из директоров завода где я работал, оправдывая высокие зарплаты менеджмента и низкие рабочих: «произвести продукт может всякий, а вы попробуйте сбыть его на рынке!»

Так кто же хорошо зарабатывал во времена СССР?

Конечно мы сейчас обсуждаем официальные и законные зарплаты, а не возможность что-то вынести или обменять.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ И ОБЕД ИЗ СЕМИ БЛЮД ЗА 1 РУБЛЬ

Во времена СССР не было принято хвастаться своими богатствами. Это сегодня можно носить официальное название миллионер, а раньше такое было невозможно. Кто жил богато? Конечно же, чиновники. Члены Политбюро и многие другие государственные служащие передвигались исключительно на служебных автомобилях, отдыхали на прекрасных, предоставленных государством дачах, посещали дорогие курорты, хорошо и вкусно ели.

Но не всё так просто. Блага, которые доставались этим людям, напрямую зависели от занимаемой должности. Нередко проводились так называемые партийные зачистки, и автомобили с дачами меняли своих хозяев.

Тем не менее, чиновникам предоставлялась возможность купить самые дефицитные продукты питания по смешным ценам. Например, на некоторых спецбазах в далеком 1976 году всего за 1 рубль чиновник мог приобрести обед из шести блюд, в которой входила помимо прочего красная и чёрная икра, осетрина. Но не только льготы привлекали людей. Чиновники высокого ранга могли похвастаться огромными для тех времен зарплаты – до 1.200 рублей. Самыми обеспеченными считались дипломаты. Их зарплаты были очень высоки, а также существовала возможность покупать за рубежом любые ценные вещи, даже импортные машины.

СПОРТСМЕНЫ: НЕ ТАК, КАК СЕЙЧАС, НО ОЧЕНЬ НЕПЛОХО ИЛИ АВТОМОБИЛИ В ПОДАРОК

Сегодня профессиональные спортсмены получают очень большие деньги. В СССР хоккеисты и футболисты не могли похвастаться огромными гонорарами, но и слишком маленькими они тоже не были. К примеру, стандартная ставка футболиста киевского «Динамо» составляла 250 рублей, и ещё по 100 рублей спортсмены получали в случае победы. Выдавались премии при получении призовых мест на чемпионатах.

В клубах «ЦСКА» и «Динамо» предусматривались помимо зарплаты, премиальных, и призовых также некоторые суммы за выслугу лет, которые могли быть очень большими — порядка 300 рублей. Но не только деньги привлекали спортсменов. Например, они могли приобрести автомобиль без очереди или даже получить его в подарок за победу. Иногда машины не оставляли себе, а продавали. Размер зарплаты зависел от клуба. Известно, что самые низкие оклады были в «Зените».

КОСМОНАВТЫ И ЧТО ПОЛУЧИЛА СЕМЬЯ ЮРИЯ ГАГАРИНА

Многие советские мальчишки мечтали стать космонавтами. Конечно же, их привлекала романтика, а не высокие зарплаты. Но оклады у покорителей космоса действительно были очень большими. Кроме того, после полёта в космос каждый космонавт получал в подарок автомобиль и пожизненную оплату бензина. Существовали и другие льготы, а также качественное бесплатное санаторное лечение.

Знаменитый космонавт Георгий Гречко рассказывал о том, как оплачивались космические полеты на пресс-конференции в 2007 году. Он сказал, что вернувшись после длительного пребывания в космосе (а речь шла о полете 1974 года, который длился месяц) получил большую сумму — 5.000 рублей. Учитывая, что происходило всё очень давно, вознаграждение было впечатляющим. В те времена автомобиль «Волга» можно было купить за 6.000 рублей. Конечно, суммы большие, но ведь и риск тоже невероятно высок.

Самым почитаемым космонавтом был Юрий Гагарин. Он получил в подарок автомобиль, дом и квартиру. Родителям было презентовано новое жилье с мебелью, бытовой техникой и электроникой. Детей побаловали одеждой и игрушками. Брат и сестра космонавта получили по 1000 рублей.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВРЕДНО – ДЛЯ КОШЕЛЬКА ПОЛЕЗНО

Хорошо в Советском Союзе платили за ту работу, которая негативно отражалась на здоровье. Тяжелые условия труда принимались во внимание и компенсировали хорошими окладами. К примеру, неплохо зарабатывали шахтеры, особенно профессиональные проходчики. Для того чтобы было понятно — в восьмидесятом году 20 века, работая проходчиком, можно было заработать до 1.000 рублей в месяц. Если хотелось поставить цель и стать шахтером-рекордсменом, то заработок становился еще выше.

На сумму влияли самые разные условия: существовала норма выработки, принимался во внимание стаж, прошлые награды за хорошую работу, и, конечно же, члены партии всегда имели преимущество. За свой тяжелый труд шахтеры имели разнообразные льготы, большие премии, дополнительные отпуска и доплаты за выслугу лет. Интересно, что рядовой шахтер мог получить больше, чем руководитель, который в шахту не спускался.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ – ИДИ В ТОКАРИ

Приятно было то, что в СССР высоко ценили хороших специалистов в различных областях. На большие зарплаты могли рассчитывать рабочие высокой квалификации, умелые слесари и токари, грамотные настройщики оборудования. Зарплата состояла из базовой ставки и премии за квалификацию (разряд). Существовали интересные ограничения —директор завода не мог иметь зарплату больше, чем самый высокооплачиваемый рабочий этого предприятия. В начале восьмидесятых годов XX века лучшие представители рабочих специальностей получали до 1000 рублей. Они также пользовались разными льготами, отдыхали в санаториях, имели преимущество при получении жилья и иные приятные бонусы. По сути, зарплату супер-профессионального токаря можно было сопоставить с суммой, которую платили профессору вуза или директору НИИ.