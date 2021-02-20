С какими напастями пришлось столкнуться человечеству задолго пандемии XXI века

Оглядываясь назад на историю человечества, трудно было бы найти эпоху, цивилизацию или сообщество, на которые не повлияла бы вспышка инфекционного заболевания. От бубонной чумы до гриппа и холеры, эпидемии и пандемии по всему миру прошли в различных формах, размерах и с летальным исходом. Но иногда число погибших само по себе не отражает истинного, длительного воздействия, которое конкретные вспышки инфекционных заболеваний оказали на население, подвергшееся заражению, или на тех, кто находился поблизости.
Недуги, с которыми столкнулось человечество. \ Фото: theoryandpractice.ru.
Итак, что же было самым значительным инфекционным заболеванием из всех столетий? Какое влияние эти болезни оказали на население, экономику и окружающую среду тех сообществ, которые они навсегда изменили? И какой мир остался для тех, кто пережил эти пандемии? Ответы на эти вопросы в течение многих столетий беспокоят человечество, которое изо всех сил на протяжении веков пытается изобрести или найти ту самую панацею от всего, что было, есть и будет…
1. Проказа/Лепра, 1000 годы
Лепра - она же проказа. \ Фото: mnn.com.
Несмотря на то, что происхождение проказы и по сей день остаётся загадкой, тем не менее последствия вспышки этой болезни оставили большой след в истории человечества. «Чума» в Средневековой Европе, она долгое время оставалась проблемой общественного здравоохранения.
В попытке подавить распространение болезни были созданы колонии прокажённых, взятые под карантин. К сожалению, без каких-либо вариантов лечения те, кто был поражён этой болезнью, были вынуждены страдать от болезненных поражений кожи, которые делали их восприимчивыми к другим инфекциям. Хотя проказа всё ещё широко распространена сегодня, она в значительной степени поддаётся лечению антибиотиками.
2. Грипп, 1100-1200 гг.
Вспышки и последствия гриппа. \ Фото: unterirdisch.de.
В то время как крупномасштабные вспышки болезней были относительно незначительными в период 1100-х и 1200-х годов, разнообразие болезней, присутствующих в это время, почти компенсировало это. Налицо было постоянное присутствие хорошо известных заболеваний, таких как корь, оспа и эрготизм, но опасения, связанные с этими недугами, были почти превзойдены распространенностью различных вспышек гриппа.
Эти вспышки продолжались по всей Европе на протяжении большей части Средневековья, вплоть до 1400-х гг. Интересно отметить, что в то же самое время многие европейские города прилагали огромные усилия для улучшения условий общественного здравоохранения и доступа жителей к воде, в попытке хоть как-то предотвратить заражения.
3. Чёрная Смерть, 1300 годы
Чёрная смерть. \ Фото: twitter.com.
По оценкам, число погибших составляет от семидесяти пяти до двухсот миллионов человек. Чёрная Смерть охватила всю Европу в середине 1300-х годов и оказала длительное и разрушительное воздействие на окружающую среду, в том числе на людей и скот. Продолжавшаяся всего около четырёх лет, эта вспышка чумы, известная как «вторая из трёх великих чумных болезней», впервые проникла в Италию в 1347 году через моряков, работавших за границей в районах вокруг Китая и Индии. Моряки, прибывшие с чёрными фурункулами и пятнами на коже, вдохновили лекарей на название этой разрушительной вспышки.
Считается, что почти половина населения Европы была убита, поскольку болезнь распространялась так быстро, что люди умирали в течение нескольких недель, дней или даже часов.
4. Сифилис, 1400 годы
Сифилис. \ Фото: ukrreporter.com.ua.
Вторая половина 1400-х годов ознаменовалась устойчивым, а затем и резким распространением инфекционного заболевания, передающегося половым путём - сифилиса. Его часто называли «болезнью Неаполя» или «французской болезнью», поскольку впервые широко проявился среди солдат французской армии короля Карла VIII, когда они пытались захватить Неаполь в 1494 году.
Вскоре после того, как армия получила контроль над своей целевой территорией, симптомы сифилиса начали распространяться, и инфекция стала преобладать. Отсюда, когда солдаты возвращались домой, они, как правило, становились переносчиками сифилиса и таким образом он продолжал распространяться по всем европейским общинам. Затем, с помощью изобретения печатного станка и вновь обретённой способности легче передавать медицинскую информацию массам, сифилис стал первичным кризисом общественного здравоохранения в общинах по всей Европе. А из-за его неопределённого происхождения люди начали ассоциировать его с народами и странами, в которые они либо верили, либо происходили из них, либо для которых у них были существующие предрассудки. Следовательно, всё это приводило к массовым потасовкам, дракам и разборкам.
5. Колумбов обмен, 1500 годы
Ряд заболеваний, возникший в период Колумбийского обмена. \ russian.rt.com.
Колумбов обмен (Великий обмен или Колумбийский обмен) знаменует собой особенно сложный период в истории человечества, влияние которого до сих пор ощущается и сегодня. За это время различные фракции человечества, которые долгое время были разделены сушей и морем, вновь воссоединились. Термин «Колумбийский обмен», придуманный историком Альфредом Кросби, относится именно к внезапному глобализированному объединению не только людей и технологий, но и животных, растений и болезней в результате открытия Америки Христофором Колумбом в 1492 году.
По мере того, как европейские колонизаторы и торговцы расширяли свои владения в Америке, Африке и Азии с помощью более быстрых кораблей, и более сильного оружия, они принесли с собой целый ряд болезней, свой скот и растения, которые быстро опустошали местное население, с которым они встречались, в значительной степени из-за того, что у них не было иммунитета, созданного для этих конкретных болезней. Некоторые из самых разрушительных среди них включали оспу, корь, грипп и брюшной тиф. Эта смертельная комбинация болезней уничтожила множество цивилизаций и унесла миллионы жизней.
6. Бубонная чума, 1600 годы
Бубонная чума. Фото: wordpress.com.
Как одна из наиболее известных инфекционных болезней в истории человечества, бубонная чума сделала себе имя как по своим масштабам, так и по своему опустошению. Наиболее исторически значимые из многих вспышек чумы можно отнести к эпидемии, поразившей Лондон и, в меньшей степени, Европу в целом в середине 1660-х годов.
Известная как Великая Лондонская чума, эта разновидность бубонной чумы вспыхнула в Лондоне в 1665 году и распространилась так быстро, что почти 20% жителей города погибли. Это привело к тому, что городская инфраструктура не могла обрабатывать тела достаточно быстро, чтобы сдержать болезнь, что привело к массовым захоронениям по всему городу. К 1666 году распространение чумы окончательно замедлилось, положив конец ранее прогрессирующей болезни.
7. Грипп, 1700 годы
Вспышки гриппа. \ Фото: newscientist.com.
До 1700-х годов ещё не было эпидемии, достаточно масштабной и далеко идущей, чтобы её можно было квалифицировать как пандемию. Однако всё изменилось в 1729 году с быстрым распространением вспышки гриппа. Зародившись в России, гриппозная инфекция достигла пандемических масштабов в течение шести месяцев, поскольку она заразила население всей Европы и Соединенных Штатов, прежде чем была взята под контроль годом позже, в 1730 году.
Подобная эпидемия произошла несколько десятилетий спустя, в 1781 году, с другой вспышкой гриппа гораздо большего масштаба, которая, как полагают, возникла в Китае, прежде чем распространиться по всей Европе, и привела к десяткам миллионов инфекций по всей Европе, с особенно высоким уровнем смертности среди молодежи.
8. Холера, 1800 годы
Холера. \ Фото: m.post.naver.com.
Определение холеры как пандемии является сложным, поскольку каждая отдельная вспышка может сначала казаться небольшой по масштабу, но если рассматривать её как более крупную совокупность вспышек, то цифры становятся ошеломляющими. Эта болезнь стала особенно тревожной в течение 1800-х годов, когда по меньшей мере пять крупномасштабных вспышек привели к гибели почти миллиона человек. Первая известная вспышка, которая произошла между 1817 и 1823 годами, началась в районе реки Ганг в Индии, быстро распространяясь по всей стране, пока в конечном итоге не достигла широкого распространения инфекции с помощью торговли и колонизации в соседних регионах, включая Юго-Восточную Азию, Ближний Восток, Африку и Европу. Более поздние вспышки появлялись на протяжении всего XIX века.
Пандемия 1852-1859 годов, которая была зарегистрирована как самая смертоносная в этом столетии, также привела к особенно впечатляющему эпидемиологическому открытию общественного здравоохранения благодаря работе британского врача по имени Джон Сноу. Эта вспышка привела к значительному увеличению числа смертей в Лондоне, и в попытке бороться с её распространением Сноу работал над тем, чтобы проследить её происхождение, руководствуясь предчувствием, что городское водоснабжение имеет какое-то отношение к её распространению. Составив карту распространения болезни и сравнив её с системами откачки воды в городе, Сноу смог определить точный водяной насос, ответственный за передачу болезни, и с его удалением болезнь практически исчезла.
9. Испанский грипп, ВИЧ, СПИД, 1900 годы
Испанский грипп. \ Фото: history.com.
По оценкам, самая страшная пандемия в истории человечества - испанский грипп, опустошивший европейский и американский континенты с 1918 по 1920 год, унёс жизни от двадцати до пятидесяти миллионов человек в течение двух лет, что в два-четыре раза больше, чем было убито за всю Первую мировую войну. Считается, что он возник в Китае как разновидность птичьего гриппа, но быстро распространился в результате транспортировки рабочих и служащих через континенты. Несмотря на своё внезапное и обширное влияние на мировое население, болезнь быстро рассеялась к концу 1919 года из-за высокого числа смертей и развитого иммунитета.
В дополнение к испанскому гриппу, в 1900-х годах также наблюдался рост эпидемии ВИЧ/СПИДа, которая остаётся менее масштабной с оценками в тридцать пять миллионов смертей во всём мире, но эта пандемия оказала значительное социальное, культурное и медицинское воздействие на современный мир. ВИЧ/СПИД заражает людей, поражая иммунную систему и делая организм более восприимчивым к другим заболеваниям, которые в противном случае были бы излечимы. На сегодняшний день существует целый ряд доступных методов лечения, но до сих пор, к сожалению, нет надёжного лекарства от этой болезни.
10. Туберкулёз, Эбола, коронавирус
Туберкулёз. \ Фото: nature.com.
Несмотря на то, что туберкулёз является одновременно излечимым и предотвратимым заболеванием, он по-прежнему входит в ТОП-10 самых смертоносных инфекционных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отчасти из-за его лёгкой передачи воздушно-капельным путём и несколько тонких начальных симптомов люди могут оставаться не диагностированными в течение длительного периода времени, непреднамеренно заражая окружающих. Только в 2018 году, по оценкам, было поставлено десять миллионов новых диагнозов и 1,5 миллиона смертей во всём мире от туберкулёза, большинство из которых поразили людей в развивающихся странах. Кроме того, наблюдается растущая распространённость штамма туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью, что привело к тому, что ВОЗ удвоила свои усилия по профилактике, разработав официальную стратегию «покончить с туберкулёзом».
Лихорадка Эбола. \ Фото: aif.ua.
Другие вспышки инфекционных заболеваний, распространённые в это время, включают Эболу, ТОРС (тяжёлый острый респираторный сидром) и коронавирус, хотя в глобальном масштабе ни одна из них не оказала такого сильного влияния на состояние глобального здравоохранения, как туберкулёз. Значительное социальное и культурное воздействие эпохи Интернета и социальных медиа привело к росту внимания к этим и другим вспышкам инфекционных заболеваний во всём мире, несмотря на их меньший долгосрочный общий охват.
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