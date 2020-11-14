Испанская наваха: как запрет на клинки помог появиться легендарному ножу и почему у него столько фор

Оружие сопровождает человека практически всю его историю, и долгожителями среди него являются клинки. Поэтому нет ничего удивительного, что среди огромного количества ножей, мечей и кинжалов есть такие, которые ассоциируются с определенной страной. В Испании одним из самых известных образцов режущего оружия является наваха. Причем интерес в ней представляет и разнообразие видов лезвий, и история ее появления, которая началась с...запрета на клинки.
Стилизованный под испанскую наваху нож, современная реплика. /Фото: wikipedia.org
История испанской навахи начинается в далеком 16 веке. Именно тогда был наложен королевский запрет на ношение населением, которое относится к низшему сословию длинноклинкового оружия. Но испанские простолюдины не собирались оставаться без защиты.
Поэтому и стали заказывать у кузнецов складные ножи, поражающие своей многофункциональностью: и в быту их можно было использовать, и для самообороны они подходили. Название появилось соответствующее: «наваха» в переводе с латинского означает «бритва» или с испанского «клык кабана».
Запрет на один клинок дал начало истории другого. /Фото: pinterest.com
Количество размеров и форм лезвия испанской навахи действительно поражает: чем больше становилась популярность этого ножа, тем сильнее расширялся его функционал, а это и было причиной увеличения количества его видов. Однако традиционной считается форма клинка по типу клыка, а также с рукояткой, своим изгибом напоминающей рог парнокопытного животного. Исторические источники, при подтверждении современных исследователей уточняют, что именно этот тип навахи имел наиболее широкое практическое применение.
Образец навахи, по форме приближенный к традиционной. /Фото: red-tea.ru
Функционал навахи огромен: прежде всего, ее использовали в бытовых целях, особенно на первых этапах ее существования. Данным ножом могли резать любые предметы, при необходимости для хозяйства. Кроме того, одной из наиболее широко распространенных была его функция как «опасной бритвы».
Когда же появились более маленькие варианты навахи, они пригодились местным чиновникам, нотариусам и даже чертежникам, отлично выполняя работу перочинного ножика. Отличались навахи и рукоятками, которые подбирались в зависимости от основного назначения конкретного ножа вне зависимости от общей многофункциональности.
Рукояти навахи также имели приличный ассортимент. /Фото: posuda-gid.ru
Со временем большую популярность получила и практика использования навахи в качестве оружия, причем не только для самообороны простолюдинов. Клинок формы «Бандолеро» (с исп. «бандит») нередко применяли даже опытные фехтовальщики, причем умудрялись они превратить бывший перочинный ножик в серьезную угрозу для противника. Появился даже специальный «испанский метод» фехтования навахой.
Некоторые разновидности навахи. /Фото: coollib.net
Существовало и оружие для женской самообороны. Наваха под названием «салвавирго» (с исп. «защита девы») была меньше и изящнее бандолеро, причем делалось это сознательно: такие ножи испанки могли беспрепятственно носить в складках пышной юбки и даже на подвязках чулок. Клинки этого типа не доставляли неудобств, а при необходимости у девушки появлялась необходимая защита.
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