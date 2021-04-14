10 способов, как удалить многолетний нагар с чугунной сковороды

Подручные средства помогут вернуть чугунной сковороде былую чистоту

1. Песок

Лайфхак с песком подойдет не только для чугунных, но и для алюминиевых сковород / Фото: remontu.com.ua

2. Активированный уголь

Измельчите угольные таблетки и присыпьте ими загрязненную поверхность / Фото: nabtahealth.com

3. Лимонная кислота

Прокипятите кислотно-водный раствор и нагар отойдет сам собой / Фото: fb.ru

4. Уксусная кислота

Уксусная кислота расщепляет даже застарелый жир / Фото: i.stack.imgur.com

5. Хозяйственное мыло

Натрите мыло на терке, залейте водой и прокипятите полчаса / Фото: vasilisashop.com

6. Соль и сода

Соль и сода, смешанные в равных частях, быстро удалят нагар со сковороды / Фото: 24kovrov.ru

7. Паяльная лампа

Используйте паяльную лампу только на улице / Фото: roofs.club

8. Костер

После прокаливания нагар отпадет самостоятельно, а остатки можно удалить наждачкой / Фото: remontu.com.ua

9. Вываривание

Вываривайте сковороду 30 минут, затем ополосните в воде и вытрите полотенцем / Фото: trizio.ru

10. Бытовая химия

Бытовая химия действует эффективно, но она достаточно токсична / Фото: irecommend.ru

Рекомендации по уходу за чугунной посудой

Мойте сковороду сразу после приготовления обычным посудным гелем и губкой / Фото: biolshop.com.ua

В завершение натрите сковороду растительным маслом, чтобы на ней образовалась антипригарная защита / Фото: remontu.com.ua