10 способов, как удалить многолетний нагар с чугунной сковороды

Подручные средства помогут вернуть чугунной сковороде былую чистоту
Посуда с антипригарным покрытием пользуется большой популярностью, однако и чугунные сковородки не сдают позиций. В них получаются очень ароматные и вкусные блюда, но главный минус - нагар, который образовывается во время каждой готовки. Novate.ru подскажет, как избавиться даже от застарелой гари при помощи народных способов и бытовой химии. Спойлер: если комбинировать эти методы, результат будет еще лучше.
1. Песок
Лайфхак с песком подойдет не только для чугунных, но и для алюминиевых сковород / Фото: remontu.com.ua
Засыпьте дно сковороды толстым слоем сухого песка и поставьте подогреваться на небольшом огне. Проводите процедуру 2 часа, потом очистите и промойте посуду. Способ хорош, но у него есть несколько минусов. Первый: жженый песок пахнет не очень приятно. Второй: нагар удаляется внутри, но появляется снаружи, а там не так-то просто от него избавиться.
2. Активированный уголь
Измельчите угольные таблетки и присыпьте ими загрязненную поверхность / Фото: nabtahealth.com
Измельчите угольные таблетки ступкой, количество рассчитывайте по степени загрязнения. Присыпьте полученным порошком сковороду снаружи и внутри (если там тоже нагар) и тщательно потрите им поверхность посуды. Как только гарь исчезнет, прополосните сковороду и помойте посудным гелем.
3. Лимонная кислота
Прокипятите кислотно-водный раствор и нагар отойдет сам собой / Фото: fb.ru
Залейте в чугунную посуду литр воды и добавьте 1 ст.л. лимонной кислоты. Если сковорода меньшего размера, используйте поллитра жидкости и половину столовой ложки кислоты. Поставьте посуду на среднее пламя и кипятите в течение 15 минут. Нагар отойдет сам собой, а вам останется лишь очистить посуду моющим средством.
4. Уксусная кислота
Уксусная кислота расщепляет даже застарелый жир / Фото: i.stack.imgur.com
Смешайте уксус с водой в пропорции 1:3. Залейте полученную жидкость в посуду и протомите на плите часа 3. Уксусная кислота эффективно растворит гарь. Единственный момент: лучше держаться подальше от плиты во время варки, потому что кислота выделяет токсичные вещества. В идеале откройте окна на проветривание и включите вытяжку.
5. Хозяйственное мыло
Натрите мыло на терке, залейте водой и прокипятите полчаса / Фото: vasilisashop.com
Возьмите обычный 72%-ный брусок мыла и измельчите его на крупной терке. Засыпьте стружкой сковороду, сверху залейте водой и прокипятите 30 минут. После помойте посуду гелем и ополосните.
6. Соль и сода
Соль и сода, смешанные в равных частях, быстро удалят нагар со сковороды / Фото: 24kovrov.ru
Приготовьте порошок из пищевой соды и поваренной соли, смешав ингредиенты в равных частях. Присыпьте им подгоревшее дно сковороды и залейте водой, чтобы она полностью покрывала средство. В течение получаса прогрейте смесь на сильном пламени. Ополосните сковороду и готово.
7. Паяльная лампа
Используйте паяльную лампу только на улице / Фото: roofs.club
Лайфхак с паяльником лучше использовать на улице. Включите устройство и направьте его к месту, где скопилось больше всего нагара. При термической обработке гарь постепенно отойдет сама собой.
8. Костер
После прокаливания нагар отпадет самостоятельно, а остатки можно удалить наждачкой / Фото: remontu.com.ua
Еще один уличный способ. Главное - соблюдайте правила безопасности. Разведите костер и прокалите обгоревшую посуду. Спустя некоторое время нагар начнет отпадать. Когда закончите обработку огнем, оставьте сковороду охлаждаться. Если на посуде остались загрязнения, удалите все лишнее мелкозернистой наждачкой.
9. Вываривание
Вываривайте сковороду 30 минут, затем ополосните в воде и вытрите полотенцем / Фото: trizio.ru
Приготовьте большую емкость и сделайте смесь из флакона силикатного клея, стакана кальцинированной соды и хозяйственного мыла. Сперва измельчите брусок на крупной терке и растворите в горячей жидкости. После этого добавьте в раствор оставшиеся ингредиенты. Доведите средство до кипения и перелейте в заготовленную емкость. Окуните в раствор сковороду и поставьте чан на огонь. Проваривайте посуду минут 30, затем ополосните в воде и вытрите полотенцем.
10. Бытовая химия
Бытовая химия действует эффективно, но она достаточно токсична / Фото: irecommend.ru
Если не хотите применять народные способы, воспользуйтесь специальными чистящими средствами. Они быстро удаляют нагар, но содержат опасные кислоты и токсичные вещества. Очищение нужно проводить в резиновых перчатках и респираторе, а также проветривайте в этот момент помещение. Еще один минус - стоит бытовая химия порядком дороже, чем обычные народные средства.
Рекомендации по уходу за чугунной посудой
Мойте сковороду сразу после приготовления обычным посудным гелем и губкой / Фото: biolshop.com.ua
1. Мойте чугунную сковороду вручную, а не в посудомоечной машинке. Желательно делать это сразу же после приготовления пищи, чтобы нагар не успел засохнуть. Так вы сможете тщательно очистить посуду и полностью удалить гарь.
2. Если сковорода сильно закоптилась внутри, залейте ее водой, капните немного посудного геля и прокипятите жидкость минут 10. Дождитесь полного остывания и помойте посуду. Если пренебречь этим советом, горячая сковорода при соприкосновением с холодной водой способна деформироваться.
3. Старайтесь не использовать средства с абразивными частицами, чтобы не повредить поверхность сковороды. Применять такие средства можно лишь в случае со въевшимся налетом.
В завершение натрите сковороду растительным маслом, чтобы на ней образовалась антипригарная защита / Фото: remontu.com.ua
4. Обязательно очищайте как внутреннюю, так и внешнюю поверхность. На дне часто скапливается большое количество нагара.
5. В завершение протрите посуду сухой тряпочкой, а затем салфеткой, смоченной в любом растительном масле. Так вы создадите на поверхности сковороды антипригарную защиту.
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