Cамые богатые люди дореволюционной России

Николай Второв – богатейший производственник России

Хваткий и решительный, он был блестящим промышленником.

так выглядели магазины Второва - старшего.

Город, который он основал.

Его дом до сих одно из выдающихся сооружений.

Эммануил Нобель – нефтяной монополист

Нефтяной монополист времен Царской России.

Секрет его успеха был в трудолюбии.

Нефть на предприятиях Нобеля проходила практически все этапы переработки.

Фабриканты Нобеля жили гораздо лучше остальных.

Со временем возникла целая империя.

Семен Абамелек-Лазарев – археолог и горнозаводчик

Он был человеком увлекающимся и сделал и научные открытия.

Савва Морозов – потерял голову и деньги от любви

Морозов был человеком основательным, но все потерял голову.

Актриса, от которой потерял голову миллионер, ушла к Максиму Горькому.

Красин, которого считают замешенным в убийстве.

Борис Каменка - банкир и талантливый финансист

Сделал быструю карьеру.

Фасад банка.

Александр Половцев – не альфонс, а грамотный стратег

Половцев умел произвести впечатление.

Госпожа Половцева.

Павел Рябушинский

Сумел пережить революцию.

Банкирский дом, основанный братьями.