Cамые богатые люди дореволюционной России

Примечательно, но к началу 20 века основной капитал в России был сосредоточен не у семейств аристократического происхождения, а у предпринимателей. Богатейшие люди царской России владели банками, заводами, фабриками, занимались нефтяным промыслом, торговлей. Большевики, объявившие все их семейные империи национальным достоянием, стремились избавиться от самих производственников, потому их судьба в большинстве трагична.
Николай Второв – богатейший производственник России
Хваткий и решительный, он был блестящим промышленником.
Его называли русским Морганом или сибирским американцем, перед самой революцией его прибыль была более 650 млн. долларов, если перевести на современный курс. Справедливости ради стоит заметить, что бизнес основал еще отец – Александр Второв, причем в 20 с небольшим. Он стал часто ходить на ярмарку и составлять свой собственный бизнес-проект, основываясь на логистике, составленной из уже представленных товаров. Так появился магазин «Второвский пассаж».
Дела шли хорошо и со временем сеть разрослась настолько, что Второв старший забирает семью из Иркутска и перевозит в Москву. Николаю на тот моменту уже шел четвертый десяток, потому он был ведущим лицом в делах отца, с детства занимаясь именно этим. После смерти отца дела полностью переходят Николаю, его начальный капитал составляет 8 млн. рублей, которые достались ему в наследство. Но главное, что ему досталось от отца – это опыт и способность к торговле, деловая хватка и умение оправданно рисковать.
так выглядели магазины Второва - старшего.
Он становится организатором «Товарищества вывозной и внутренней торговли», сам же занимается поставками чая и мануфактуры. Имеет возможность выдавать кредиты для заводов, строительства пароходов и железных дорог. Он был одним из первых, кто умел получать выгоду на рынке недвижимости. Его энергичность и предприимчивость давали результат. Совсем скоро от чая он перешел к заводам, став тем человеком, от решений и успешности которого зависела судьба тысячи человек – его работников.
Город, который он основал.
В Подмосковье им построен завод для производства стали, на его основе вырос город Электросталь, в первую мировую этот и другие заводы Второва работали для обороны страны, даже производили гранаты.
Его дом до сих одно из выдающихся сооружений.
Его дом стал культовым местом даже для русской литературы, именно его замок был описан в романе Булгакова «мастер и Маргарита» - там проходит бал.
Смерть богатейшего человека Российской империи была загадочной. По одной из версий он был найден застреленным в своем кабинете, по другой – в собственном доме. Однако найти виновных так и не удалось. Подозревают, что к этому причастен его незаконнорожденный сын, которому не давали покоя отцовские богатства. Однако, зная о событиях в стране нельзя исключать и тот факт, что Ветров мешал национализированию своего имущества. Хотя есть и версия, что он подстроил собственную смерть и бежал из страны раньше, чем до него добрались большевики, ведь человек его ума не мог не предполагать о подобном исходе.
Эммануил Нобель – нефтяной монополист
Нефтяной монополист времен Царской России.
Племянник основателя самой известной премии в мире обладал чуть меньшим капиталом, чем Второв. Учитывая, что Нобели – швейцарские бизнесмены, перебрались в Россию еще в 19 веке, а Эммануил старший (дед того, о котором идет речь), уже был основателем завода в Петербурге, старт у бизнесмена был весьма внушительный. Но главной его ценностью, безусловно, были Нобелевские гены, а значит и возможности.
Летом 1918 года Ленин подписал указ, согласно которому вся нефтяная промышленность страны была национализирована. Наибольший урон понес клан Нобелей, чья доля была не просто крупнейшей, речь шла о монополии.
Секрет его успеха был в трудолюбии.
Эммануила даже в России практически не знают, в отличие от его дяди Альфреда, чье имя славится по всему миру и это – вина большевиков, которым показалось мало отобрать все материальное, созданное им. Его имя еще и было вычеркнуто из истории. Хотя по большей части, без Эммануила не было бы и премии, носящей их фамилию, но подробнее об этом чуть ниже.
Нефть на предприятиях Нобеля проходила практически все этапы переработки.
Так случилось, что после смерти отца Эммануил потерял еще и брата, в результате остался один во главе огромной промышленной империи и семьи. Основные заботы по руководству делами и улаживание семейных проблем легли на его плечи. Спустя некоторое время погибает и его зарубежный дядя Альфред. Своим душеприказчиком он назначает старшего после него Нобеля – Эммануила, впрочем денег он ему не оставил (да и сам Эммануил был, мягко говоря, человеком не бедным), зато повелел исполнить свою волю, которая на тот момент казалась дичайшей. Фонд для выплаты премий за выдающиеся изобретения следовало создать Эммануилу, распродав имущество Альфреда.
Фабриканты Нобеля жили гораздо лучше остальных.
Все бы ничего, но это привело к панике на рынке и обрушиванию акций. К тому же, другие племянники и родные вовсе не одобряли идеи покойного дяди и пытались оспорить завещание. Но именно Эммануил не дал этого сделать, настроив родных соблюсти волю покойного родственника. Акции он выкупил сам, взяв для этого кредит, родным пообещал проценты с капитала. Фонд Нобеля был создан. То есть фактически, несмотря на то, что идея изначально принадлежала Альфреду, создан он был руками Эммануила.
Рабочие на фабриках Нобеля трудились куда в более выгодных условиях, нежели их коллеги, работающие на других нефтепромышленников. У них были жилые поселки с квартирами, школы, детские сады, собственная больница. К началу революции Нобель владел почти половиной российской сырой нефти, перерабатывал 40% нефтяного рынка страны, в его руках был самый крупный торговый флот, у него было 50 тыс. рабочих.
Со временем возникла целая империя.
Когда большевики перешли в наступление, семья Нобелей, переодевшись в крестьян, бежали до Ставрополя, а оттуда перебрались в Стокгольм. Можно сказать, что сам Эммануил и члены его семьи были свидетелями разрушения созданной их семьей империей. Впрочем, сам он жил за рубежом, руководил фондом, скончался в 1932 году от инфаркта.
Семен Абамелек-Лазарев – археолог и горнозаводчик
Он был человеком увлекающимся и сделал и научные открытия.
Его семья еще в 19 веке владела одним из крупнейших в России горнозаводских предприятий. Сам он именуется князем армянских кровей и получил предприятие по наследству, но и сам лишь увеличил семейное достояние. Был известен не только своим богатством, но и благотворительностью. Его называют одним из первых российских меценатов, кроме того он увлекался археологией и спонсировал различные научные изыскания в этой области. Он замыкает тройку богатейших людей Российской империи.
Его предпринимательская деятельность перекликалась с его любимым делом, он часто уезжал в экспедиции в Сирию, является автором научных работ по истории и горному делу. И это несмотря на то, что получил образование в историко-филологическом университете, затем и сам становится попечителем Лазаревского института восточных языков.
Он скончался в 1916 году от сердечной недостаточности. На тот момент ему было совсем не много лет – 58, однако он был избавлен от наблюдения национализирования своего детища большевиками.
Савва Морозов – потерял голову и деньги от любви
Морозов был человеком основательным, но все потерял голову.
Купец, текстильщик, он был также известен своей благотворительностью и хорошим отношением к своим рабочим. Благодаря его финансовой поддержке возник и продержался в сложные времена МХАТ, кроме того, он, задолго до начала революции, финансово поддерживал деятельность большевиков, что, впрочем, не уберегло его от попадания в исторические жернова таинственных смертей российских богачей того периода.
Мало того, что он принадлежал семье, основавшей текстильный бизнес, он еще и получил отличное образование – окончив физмат Московского университета, стажировался в Кембридже, он был современным и прогрессивным человеком, который стремился использовать свое положение и возможности для улучшения жизни своих рабочих. В числе первых стал использовать электричество, привозил оборудования из-за границы, часто ездил для перенятия опыта.
Актриса, от которой потерял голову миллионер, ушла к Максиму Горькому.
К связи с большевиками его привела женщина – актриса, которая работала в МХАТЕ, он ее обожал и исполнял ее прихоти. Она то и втянула его в революционную группировку, в которой состоял Леонид Красин. Его он и устроил на одно из своих предприятий, спонсировал выпуск революционной газеты «Искра», которая при этом, ничуть не стесняясь писала про рабочих Морозова, огульно обвиняя его в том, что условия труда невыносимы, а оплата – мизерная.
Красин, которого считают замешенным в убийстве.
Красин подбил фабрикантов на восстания, любимая женщина ушла к Максиму Горькому, кругом его сопровождали ложь и попытки выудить у него крупные суммы денег. Вероятно, поэтому он отказался и дальше спонсировать большевиков, что и стало роковым решением.
Савва был убит в Каннах, куда приезжал к нему Красин с требованием денег – об этом говорили служащие отеля, но уехал ни с чем. Через несколько дней Морозова нашли мертвым. Убийца не установлен, а официальная версия случившегося – самоубийство. Однако ходят легенды, что полиция нашла около тела записку «Долг – платежом. Красин».
Борис Каменка - банкир и талантливый финансист
Сделал быструю карьеру.
Он родился в еврейской семье богатых коммерсантов, образование получал на дому, благо имел такую возможность. Свою карьеру в Азовско-Донском банке начинал простым служащим, однако совсем скоро назначается его управляющим. Причиной тому были не только его «правильные» связи, но и финансовый талант, заложенный в нем генетически. Затем он стал председателем правления и акционером этого же банка.
Фасад банка.
При нем управление банка переносится в Петербург, а банк достигает своего расцвета. Сам Каменка являлся акционером множества предприятий. Он входил в пятерку богатейших людей России, он активно занимался благотворительностью.
Петр Врангель предлагал ему должность министра финансов в Крыму, однако Каменка отказался, а после того как армия Врангеля была разгромлена, эмигрировал в Париж. Там он работал экспертом по российским финансам и пережил Октябрьскую революцию достаточно безболезненно, дожив до преклонного возраста.
Александр Половцев – не альфонс, а грамотный стратег
Половцев умел произвести впечатление.
Вообще-то Половцев был дворянином, а его отец был чиновником. Да, его семью нельзя назвать уж очень богатой, но жили они не хуже других. Учился Александр в Императорском училище правоведения, в ту пору оно было престижным учебным заведением, в котором готовили лучших чиновников. Принималось не более 100 человек в год, все дворянского происхождения, а выпускники занимали впоследствии крупные посты. Половцев окончил училище с золотой медалью.
Дальше его жизнь двигалась вперед исключительно по служебной лестнице, он дослужился до сенатора. С детства он хотел стать богатым и видел в этом собственную цель, а в целеустремленности ему точно нельзя было отказать. Потомки связывают финансовое благополучие Половцева с его женитьбой, но их знакомство с супругой произошло без малого спустя 10 лет после окончания училища. Жена его была внебрачной дочерью брата Николая I. Несмотря на то, что относительно ее происхождения имеются споры, но факт остается фактом – Надежда Михайловна невестой была завидной с многомиллионным приданым. Да еще и не дурна собой, да и лет ей было всего 18!http://funhere.ru/?p=15763
Госпожа Половцева.
Познакомились будущие супруги через общего знакомого и, несмотря на то, что успех Половцева связывают с его женитьбой, стоит заметить, что и без богатой жены его карьера шла в гору, при его-то старании и государственном уме. Но при новом раскладе супруги Половцевы стали весьма популярны в Петербурге, общались с высокопоставленными лицами.
Его высшей должностью стала должность государственного секретаря. О нем говорили как об отличном администраторе, который умел не утомлять себя работой, а делегировать ее остальным. На этой должности он проработал 10 лет. Учитывая, что монархом на тот момент был Александр III, то одного ума для этого было мало, нужно было соответствовать ожиданиям и немного больше.
Несмотря на то, что он не состоялся как промышленник, состояние супруги он не спустил, если и тратил, то с умом и приумножал. Был честным, много денег направлял на благотворительность и развитие науки.
Павел Рябушинский
Сумел пережить революцию.
Родился он в семье фабриканта и дочери банкира и изначально был далеко не бедным ребенком. Учился в академии коммерческих наук, достаточно удачно женился на дочери фабриканта.
После смерти отца, несмотря на то, что у него было еще 7 братьев, он как старший из них, руководит семейными делами и фабрикой. Позже братья основывают банк «Братья Рябушинские». В общем и целом братья совместными усилиями удалось преумножить капитал отца. Павел же построил в России завод по производству автомобилей.
Банкирский дом, основанный братьями.
Октябрьскую революцию он встретил в Крыму, где лечил болезнь легких. В 1919 году переезжает в Париж, и через 5 лет умирает от туберкулеза.
Большинство из «списка Форбс» Царской России, хоть и родились в богатых и преуспевающих семьях и начинали свой путь вовсе не с нуля, а имя миллионные стартовые капиталы, работающие предприятия и фабрики, главное, что они получили от своих родителей – бесценный опыт и желание работать, которые вкупе с образованием, дали столь выдающиеся результаты. Им была небезразлична судьба страны и они, насколько это возможно, использовали свои ресурсы и для того чтобы улучшить жизнь простых людей, улучшая качество жизни работающих на них людей, тратясь на благотворительность.
Фабриканты и производственники – мужики с хозяйской рукой и широким кругозором, они оставили выдающийся след в промышленной истории, даже, несмотря на то, что пришедшие к власти большевики вместе с национализированием их империй постарались стереть из памяти народа и их имена. Однако их наработки, опыт, уже заложенный в производство, стал промышленной основой страны.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии