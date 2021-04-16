Как советская разведчица из ООН и стала скульптором с мировым именем: Елена Косова

Фраза «если человек талантлив, то он талантлив во всем», несомненно, относится и к Елене Александровне Косовой. Дочь командира, ставшая разведчицей с совершенным знанием языка, позже превратилась в скульптора с мировой славой. При этом, занимаясь работой и творчеством, она прожила почти всю жизнь в любви с единственным мужчиной, с которым создала семью ещё в молодые годы.
Как дочь командира-пограничника получила работу в Центре информации
Елена Косова – дочь генерала, командующего внутренними войсками МВД, была первой советской женщиной, которая работала в ООН./Фото: miragebeaut.ru
Елена родилась в семье кадрового военного 6 июня 1925 года. Ещё во время Великой Отечественной войны она успела окончить курсы по снайперской стрельбе, чтобы пойти на фронт, но осуществить желание не удалось – война закончилась. Тогда девушка решила поступать в Высшую школу Министерства государственной безопасности (МГБ) – изучать английский язык для работы профессиональным разведчиком: наступал период холодной войны, и страна нуждалась в специалистах именно этой области.
Успешно пройдя отборочный тур, два года по 7-8 часов ежедневно Елена обучалась тонкостям письма и произношения иностранного языка. Однако, когда понадобилось применить его на практике, оказалось, что языковые фразы и обороты речи давно устарели – в реальной жизни в ходу был разговорный английский, а классический литературный остался лишь в произведениях писателей прошедших веков. Впрочем, переучиться труда не составило: через непродолжительное время девушка говорила ничуть не хуже современных носителей языка.
Сдав выпускные экзамены, почти сразу Елена стала сотрудницей «американского» отдела, созданного в 1947 году Комитета информации, занимавшегося военной, политической и научно-технической разведкой. В этом же году она вышла замуж за Николая Косова – молодого человека, с которым Елена познакомилась, проходя обучение в школе МГБ. Симпатичный блондин, окончивший языковой факультет немного раньше, работал в управлении МГБ, выполняя функции переводчика высокопоставленных должностных лиц страны, совершающих деловые визиты в США.
Как проходила американская командировка Косовой
Здание ООН в Нью-Йорке, 1950-е годы./Фото: regnum.ru
В 1947 году Елена, получив оперативный псевдоним «Анна», вместе с мужем отправилась в служебную командировку в Соединённые Штаты. Официально в Москве они значились сотрудниками ТАСС в Нью-Йорке, на деле же молодая женщина работала в резидентуре, прикрываясь деятельностью в представительстве ООН в качестве переводчицы для советских делегаций.
Бойкую сообразительную женщину, отлично справляющуюся со своими обязанностями, вскоре заметили и рекомендовали в крупную международную организацию. Работая там, она получила своё первое оперативное задание – обеспечить постоянную конспиративную связь с сотрудницей ООН из представительства одной европейской страны. Всю информацию, передаваемую источником, Елена обрабатывала в резидентуре, которая располагалась в советском генконсульстве. Туда разведчица приезжала после основной работы: она числилась в экономическом отделе, отвечая за архивные данные и это было её второе прикрытие – на сей раз перед работниками посольства.
Однажды «Анне» поручили срочно вылететь в другой штат для отмены встречи оперативника с агентом. Она с блеском выполнила задание, предупредив арест американцами нелегального резидента, так как всегда была вне подозрений и не подвергалась слежке контрразведчиков. Проявляя крайнюю осторожность, Елена даже дома не говорила вслух о своей тайной работе, обходясь в этом случае жестами или выразительным взглядом.
Какую информацию удалось передать Центру
Владимир Борисович Барковский – советский разведчик, в группе которого работала Косова./Фото: i.mycdn.me
За семь лет, которые провела Косова в американской «командировке», было выполнено множество крупных заданий и ни одно из них не было провалено! Насколько они являлись важными для страны говорит факт, что информация, о некоторых добытых разведчицей данных до сих пор засекречена.
Из того, чем поделилась Елена Александровна с прессой, известно, что она работала связной в группе Владимира Борисовича Барковского – будущего Героя России, который собирал сведения, сыгравшие значительную роль в реализации планов по атомным разработкам СССР. По словам Косовой, в её обязанности входили встречи с иностранными агентами, печать конспиративных писем и доставка их в определённое место. Происходило все по мере надобности, а одновременно с этим «Анна» постоянно контактировала с двумя-тремя агентами, получая секретные данные, связанные с планами натовских стран по решению общемировых проблем.
В обстановке, когда практически за каждым человеком из Союза был установлен строгий контроль, Елена оставалась вне подозрений. Косова умудрялась выполнять задания, не привлекая внимания ФБР: ей удавалось свободно перемещаться по стране в то время, когда сокращённым до минимума советским дипломатам запрещалось покидать даже пределы одного города. Деятельность разведчицы в условиях холодной войны двух мировых держав была высоко оценена Центром, так как передаваемые ею данные на деле способствовали защите и укреплению внешнеполитических интересов СССР.
Почему Косова ушла из разведки и как стала знаменитым скульптором
Елена Косова и Маргарет Тэтчер. «Железная леди» была любезна и поблагодарила за свой бюст, который поместила на рабочем столе./Фото: i2.wp.com
Узнав о своей беременности, Елена решила вернуться в Москву – рожать в Штатах она не захотела – и уйти из разведки. В России она попросила «отпуск» на три года, но услышала предложение уволиться и восстановиться на работе в любое удобное для неё время. Будущая мама уволилась, но, родив ребёнка, отдала предпочтение семье, поставив крест на карьере разведчицы. Впрочем, будучи женой нелегального резидента, она довольно часто помогала мужу в его работе, знакомясь или заводя беседы на дипломатических приёмах с нужными людьми.
Интерес к творчеству возник у Елены Александровны в 50 лет: находясь с мужем, у которого была длительная командировка в Венгрии, Косова внезапно увлеклась созданием скульптурных бюстов. Работы были настолько успешны, что её приняли в члены Союза художников СССР, а после персональной выставки о бывшей разведчице заговорили журналисты и профессиональные искусствоведы. Они отмечали необычный почерк скульптора и умение передавать не только внешние черты, но и внутреннее состояние человека. После встречи с Маргарет Тэтчер, на которой Елена Александровна презентовала созданный ей бюст премьер-министра Великобритании, фамилия Косовой появилась в мировой прессе.
Сегодня работы Е. А. Косовой являются экспонатами музеев разных стран. Среди тех, чьи скульптурные лица она создавала, находятся Брежнев, де Голль, Кеннеди, а также знакомые с молодости коллеги-разведчики.
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