Как советская разведчица из ООН и стала скульптором с мировым именем: Елена Косова

Как дочь командира-пограничника получила работу в Центре информации

Елена Косова – дочь генерала, командующего внутренними войсками МВД, была первой советской женщиной , которая работала в ООН./Фото: miragebeaut.ru

Как проходила американская командировка Косовой

Здание ООН в Нью-Йорке, 1950-е годы./Фото: regnum.ru

Какую информацию удалось передать Центру

Владимир Борисович Барковский – советский разведчик, в группе которого работала Косова./Фото: i.mycdn.me

Почему Косова ушла из разведки и как стала знаменитым скульптором

Елена Косова и Маргарет Тэтчер. «Железная леди» была любезна и поблагодарила за свой бюст, который поместила на рабочем столе./Фото: i2.wp.com