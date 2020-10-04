Актёры, пострадавшие ради посредственных фильмов

Хуже адских страданий может быть только одно – адские страдания, на которые никто не обратил внимания. Некоторые исполнители страдают ради искусства в буквальном смысле этого слова. К примеру, Линда Хэмилтон оглохла на одно ухо, снимаясь в «Терминаторе 2», а Боб Хоскинс после участия в фильме «Кто подставил Кролика Роджера» испытывал настолько сильные галлюцинации, что ему пришлось на год отказаться от съёмок. В итоге эти фильмы пополнили копилку шедевров киноискусства, и вы можете сказать что страдания актёров того стоили. Но представьте себе ситуацию, когда ваши мучения так никто и не оценил. Вы силком заставили себя сниматься, а вашу работу называют худшим из всего, когда-либо запечатлённого на плёнке. Вы заманили в фильм звезду и потираете руки в ожидании Оскара, а мир смеётся над вами. Вам кажется, что фильм должен стать вершиной в вашей карьере, а о нём почти никто не слышал. Таких неудачников немало, и вот вам тому живые примеры.



Ченнинг Татум обжёг самый нежный орган – фильм «Орел Девятого легиона»

Джону Сине пришлось справиться с боязнью высоты – фильм «12 раундов»

Шарлиз Терон едва не парализовало – фильм «Эон Флакс»

Эштон Кутчер заболел панкреатитом – фильм «Джобс: Империя соблазна»

Хэлли Берри разбила голову и попала в больницу – фильм «Женщина-кошка»