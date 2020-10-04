Актёры, пострадавшие ради посредственных фильмов

Хуже адских страданий может быть только одно – адские страдания, на которые никто не обратил внимания. Некоторые исполнители страдают ради искусства в буквальном смысле этого слова. К примеру, Линда Хэмилтон оглохла на одно ухо, снимаясь в «Терминаторе 2», а Боб Хоскинс после участия в фильме «Кто подставил Кролика Роджера» испытывал настолько сильные галлюцинации, что ему пришлось на год отказаться от съёмок. В итоге эти фильмы пополнили копилку шедевров киноискусства, и вы можете сказать что страдания актёров того стоили. Но представьте себе ситуацию, когда ваши мучения так никто и не оценил. Вы силком заставили себя сниматься, а вашу работу называют худшим из всего, когда-либо запечатлённого на плёнке. Вы заманили в фильм звезду и потираете руки в ожидании Оскара, а мир смеётся над вами. Вам кажется, что фильм должен стать вершиной в вашей карьере, а о нём почти никто не слышал. Таких неудачников немало, и вот вам тому живые примеры.
Ченнинг Татум обжёг самый нежный орган – фильм «Орел Девятого легиона»
Участвующий в батальных сценах актёр знает, что может получить различные травмы. Но существуют такие травмы, к которым невозможно быть морально готовым. Например, ожог пениса. В финальной сцене исторической картины из жизни римлян герой Татума бьётся с врагами по пояс погружённый в ледяную реку. Поскольку съёмки продолжались весь день, актёров пытались защитить от переохлаждения, подливая им в костюм тёплую воду. И вот в один «прекрасный» момент воду из чайника забыли разбавить и Татуму в штаны налили кипятка. Представляете его ощущения! Фильм заработал в прокате всего 38 миллионов долларов, став наименее успешным из фильмов с участием Татума.
Джону Сине пришлось справиться с боязнью высоты – фильм «12 раундов»
Став звездой рестлинга, Джон Сина вскоре попал и в Голливуд. Вряд ли вас удивит, что с его комплекцией ему достаются роли крутых парней. Удивительно скорее, что такой герой до колик боится высоты. Во время съёмок фильма «12 раундов» акрофобия Джона стала серьёзной проблемой. По сценарию, в одной из ключевых сцен ему предстояло болтаться на верёвке, и кадр был построен так, что дублёр не мог подменить Сину. Когда вы видите его в фильме кричащим от ужаса, знайте, что это вовсе не игра. Как признался сам актёр, съёмки так пугали его, что он подумывал даже отказаться от роли. Ирония судьбы в том, что он постоянно получал травмы в свою бытность рестлером, но считает этот фильм самым страшным опытом, который ему пришлось пережить. И хотя Сина смог победить свой страх, лента не смогла победить сердца зрителей, набрав в кассу жалких 17 миллионов долларов.
Шарлиз Терон едва не парализовало – фильм «Эон Флакс»
В 1990-е компания MTV запустила проект Liquid Television, давший старт многим мультсериалам. Небольшой сюжет под названием «Эон Флакс», закрученный вокруг борьбы секретного агента с силами зла, показался весьма перспективным. Руководство одобрило одноимённый анимационный сериал и игровой фильм с Шарлиз Терон в главной роли. Фильм полон экшн-сцен, и хотя у Шарлиз был дублёр, она настояла на самостоятельном исполнении некоторых трюков. К несчастью, во время съёмки одного из дублей она ударилась шеей и повредила позвоночник. По её собственным словам, «ещё сантиметр, и я осталась бы парализованной на всю жизнь». Травма оказалась настолько серьёзной, что съёмки пришлось отложить на месяц. «Эон Флакс» вышел в 2005 году и оказался настолько плох, что даже не окупился. Более того, Шарлиз ещё восемь лет страдала от боли в шее, пока не согласилась на операцию на позвоночнике.
Эштон Кутчер заболел панкреатитом – фильм «Джобс: Империя соблазна»
Неудивительно, что Эштона Кутчера пригласили на роль Стива Джобса — ведь он как две капли воды похож на основателя компании Apple в молодые годы. Стараясь вжиться в роль, Эштон подражал весьма эксцентричной диете Джобса, состоявшей в основном из овощей и фруктов. То он неделю ест только виноград, то у него на столе всю неделю лишь морковь… Вскоре Кутчер попал в больницу с сильными болями в желудке. Результаты обследования показали, что у него панкреатит. Дело в том, что фрукты содержат фруктозу. Это природный сахар, но всё же сахар. Кутчер получал так много сахара, что его поджелудочная железа не справилась с нагрузкой. К несчастью, страдания Кутчера оказались напрасны. Его исполнение раскритиковали, а фильм и вовсе разнесли в клочья, в результате чего он собрал совсем небольшую кассу. В киноиндустрии 42 миллиона – не так уж много, и уж точно не стоят риска потерять жизнь, что чуть не случилось с Кутчером.
Хэлли Берри разбила голову и попала в больницу – фильм «Женщина-кошка»
Хэлли Берри так часто получала травмы на съёмках, что трудно сказать, то ли она неуклюжа, то ли ей просто не везёт. Во время съёмок различных фильмов она чуть не лишилась глаза, ломала ногу и ударялась головой о бетон. Но худшим опытом Хэлли стала главная роль в фильме «Женщина-кошка». Костюм был настолько тугим, что актриса даже двигалась с трудом. При попытке немного ослабить натяжение, в кадре постоянно сваливалась левая бретелька. Во время съёмок сцены погони Хэлли ударилась головой о реквизит и упала на землю, да так, что её пришлось срочно отвезти в больницу. Предварительный просмотр оказался настолько плох, ч то студия решила переснять некоторые сцены за месяц до выхода. Но и это не помогло, поскольку картина даже не окупилась и её не раз называли худшим фильмом всех времён. Получив премию «Золотая малина» в номинации «худшая актриса», Хэлли Берри поблагодарила Warner Bros за то, что «засунули её в этот ужасный фильм».
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