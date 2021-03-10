17 несчастных, от которых отвернулась удача

Мелодрамы из реальной жизни.
Наверняка каждый сумеет вспомнить случай, когда госпожа Удача отворачивалась от нас, и начинали происходить неприятные вещи. То деньги «улетали» прямо из рук, то с парковкой не повезло. Мы же собрали 17 несчастных, у которых ночные кошмары воплотились в жизнь.
1. «Мистер слон, не могли бы вы чесать пузико поаккуратнее!»
Решил почесать животик. | Фото: hodor.lol.
2. «Эй, зоозащитники, ну, где вас носит, когда вы так нужны!»
Спасите панду, точнее ее голову! | Фото: Телеграф.
3. «Давно хотел продать велосипед и вот сейчас, кажется, самое время!»
Рейдерский захват велосипеда. | Фото: Pinterest.
4. Просто хочется лечь на пол и плакать, плакать, плакать...
По мнению Novate.ru, хорошее вино можно пить и с пола! | Фото: AdMe.
5. «Я хотела покормить голубей хлебом, но они, кажется, решили съесть меня!»
Когда хочется красивое фото с голубями. | Фото: Bastante Interessante.
6. «Наверное, стоило все же заглянуть в прогноз погоды!»
Когда оделся по сезону, но не по погоде. | Фото: По пантофи.
7. «Можете работать сколько угодно, но деньги достанутся самому ловкому!»http://navote.ru/?p=22479
Проворонили свои деньги? | Фото: Mega Curioso.
8. «Припарковался на пять минут, но, похоже, придется задержаться...»
Неприятность на парковке. | Фото: DeVizitat.
9. «А ведь я всегда мечтал о собственном бассейне...»
«Вот, мечты сбываются!» | Фото: Nakonu.com.
10. «Был один телефон, а стало два!»
По мнению Novate.ru, телефон еще можно спасти! | Фото: Sympa-sympa.com.
11. «Время как-будто ускользает от меня!»
«Ну, прекрасно, что вы заберете у меня еще?» | Фото: Mixnews.
12. Как похудеть на 1200-1500 калорий за одну поездку в метро?
Сказка о потерянном ужине. | Фото: Corriere.
13. «В черном все же было лучше...»http://navote.ru/?p=22479
Внезапная покраска деталей салона. | Фото: Модная дама.
14. «Мне кажется, кот задумал что-то нехорошее!»
Будет дьявола вызывать? | Фото: JoyReactor.
15. «Ну хоть поем!»
«Может стоит меньше есть?» | Фото: CTRL.info.
16. «Осторожно, здесь работает чайка-спасатель!»
Дерзкий налет! | Фото: Cheezburger.
17. «Как здорово попадать в облако выхлопных газов, когда едешь на кабриолете!»
«Приятная» прогулка на кабриолете! | Фото: Pinterest.
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