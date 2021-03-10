17 несчастных, от которых отвернулась удача

Мелодрамы из реальной жизни.

1. «Мистер слон, не могли бы вы чесать пузико поаккуратнее!»

Решил почесать животик. | Фото: hodor.lol.

2. «Эй, зоозащитники, ну, где вас носит, когда вы так нужны!»

Спасите панду, точнее ее голову! | Фото: Телеграф.

3. «Давно хотел продать велосипед и вот сейчас, кажется, самое время!»

Рейдерский захват велосипеда. | Фото: Pinterest.

4. Просто хочется лечь на пол и плакать, плакать, плакать...

По мнению Novate.ru, хорошее вино можно пить и с пола! | Фото: AdMe.

5. «Я хотела покормить голубей хлебом, но они, кажется, решили съесть меня!»

Когда хочется красивое фото с голубями . | Фото: Bastante Interessante.

6. «Наверное, стоило все же заглянуть в прогноз погоды!»

Когда оделся по сезону, но не по погоде. | Фото: По пантофи.

7. «Можете работать сколько угодно, но деньги достанутся самому ловкому!»http://navote.ru/?p=22479

Проворонили свои деньги? | Фото: Mega Curioso.

8. «Припарковался на пять минут, но, похоже, придется задержаться. ..»

Неприятность на парковке. | Фото: DeVizitat.

9. «А ведь я всегда мечтал о собственном бассейне...»

«Вот, мечты сбываются!» | Фото: Nakonu.com.

10. «Был один телефон, а стало два!»

По мнению Novate.ru, телефон еще можно спасти! | Фото: Sympa-sympa.com.

11. «Время как-будто ускользает от меня!»

«Ну, прекрасно, что вы заберете у меня еще?» | Фото: Mixnews.

12. Как похудеть на 1200-1500 калорий за одну поездку в метро?

Сказка о потерянном ужине. | Фото: Corriere.

13. «В черном все же было лучше...»http://navote.ru/?p=22479

Внезапная покраска деталей салона. | Фото: Модная дама.

14. «Мне кажется, кот задумал что-то нехорошее!»

Будет дьявола вызывать? | Фото: JoyReactor.

15. «Ну хоть поем!»

«Может стоит меньше есть?» | Фото: CTRL.info.

16. «Осторожно, здесь работает чайка-спасатель!»

Дерзкий налет! | Фото: Cheezburger.

17. «Как здорово попадать в облако выхлопных газов, когда едешь на кабриолете!»

«Приятная» прогулка на кабриолете! | Фото: Pinterest.

Видео-бонус: