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17 несчастных, от которых отвернулась удача


Мелодрамы из реальной жизни.

Мелодрамы из реальной жизни.

Наверняка каждый сумеет вспомнить случай, когда госпожа Удача отворачивалась от нас, и начинали происходить неприятные вещи. То деньги «улетали» прямо из рук, то с парковкой не повезло. Мы же собрали 17 несчастных, у которых ночные кошмары воплотились в жизнь.

1. «Мистер слон, не могли бы вы чесать пузико поаккуратнее!»


Решил почесать животик. | Фото: hodor.lol.

Решил почесать животик. | Фото: hodor.lol.

 

2. «Эй, зоозащитники, ну, где вас носит, когда вы так нужны!»


Спасите панду, точнее ее голову! | Фото: Телеграф.

Спасите панду, точнее ее голову! | Фото: Телеграф.

 

3. «Давно хотел продать велосипед и вот сейчас, кажется, самое время!»


Рейдерский захват велосипеда. | Фото: Pinterest.

Рейдерский захват велосипеда. | Фото: Pinterest.

 

4. Просто хочется лечь на пол и плакать, плакать, плакать...


По мнению Novate.ru, хорошее вино можно пить и с пола! | Фото: AdMe.

По мнению Novate.ru, хорошее вино можно пить и с пола! | Фото: AdMe.

 

5. «Я хотела покормить голубей хлебом, но они, кажется, решили съесть меня!»


Когда хочется красивое фото с голубями. | Фото: Bastante Interessante.

Когда хочется красивое фото с голубями. | Фото: Bastante Interessante.

 

6. «Наверное, стоило все же заглянуть в прогноз погоды!»


Когда оделся по сезону, но не по погоде. | Фото: По пантофи.

Когда оделся по сезону, но не по погоде. | Фото: По пантофи.

 

7. «Можете работать сколько угодно, но деньги достанутся самому ловкому!»http://navote.ru/?p=22479


Проворонили свои деньги? | Фото: Mega Curioso.

Проворонили свои деньги? | Фото: Mega Curioso.

 

8. «Припарковался на пять минут, но, похоже, придется задержаться.
..»


Неприятность на парковке. | Фото: DeVizitat.

Неприятность на парковке. | Фото: DeVizitat.

 

9. «А ведь я всегда мечтал о собственном бассейне...»


17 несчастных, от которых отвернулась удача

«Вот, мечты сбываются!» | Фото: Nakonu.com.

 

10. «Был один телефон, а стало два!»


По мнению Novate.ru, телефон еще можно спасти! | Фото: Sympa-sympa.com.

По мнению Novate.ru, телефон еще можно спасти! | Фото: Sympa-sympa.com.

 

11. «Время как-будто ускользает от меня!»


17 несчастных, от которых отвернулась удача

«Ну, прекрасно, что вы заберете у меня еще?» | Фото: Mixnews.

 

12. Как похудеть на 1200-1500 калорий за одну поездку в метро?


Сказка о потерянном ужине. | Фото: Corriere.

Сказка о потерянном ужине. | Фото: Corriere.

 

13. «В черном все же было лучше...»http://navote.ru/?p=22479


Внезапная покраска деталей салона. | Фото: Модная дама.

Внезапная покраска деталей салона. | Фото: Модная дама.

 

14. «Мне кажется, кот задумал что-то нехорошее!»


Будет дьявола вызывать? | Фото: JoyReactor.

Будет дьявола вызывать? | Фото: JoyReactor.

 

15. «Ну хоть поем!»


17 несчастных, от которых отвернулась удача

«Может стоит меньше есть?» | Фото: CTRL.info.

 

16. «Осторожно, здесь работает чайка-спасатель!»


Дерзкий налет! | Фото: Cheezburger.

Дерзкий налет! | Фото: Cheezburger.

 

17. «Как здорово попадать в облако выхлопных газов, когда едешь на кабриолете!»


17 несчастных, от которых отвернулась удача

«Приятная» прогулка на кабриолете! | Фото: Pinterest.

 

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17 несчастных, от которых отвернулась удача

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17 несчастных, от которых отвернулась удачаПодписаться на мой Instagram
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