Фантастические идеи из поддонов в интерьере дома и сада

Казалось бы, всего лишь деревянный поддон, который необходим при погрузочных работах.
Но на самом деле эти самые поддоны имеют практически неограниченный потенциал в деле декорирования дома и сада.
Причём из них можно делать не только красивые, но и весьма практичные вещи, которые станут настоящей изюминкой загородного дома.
1. Качели
Скромные качели из паллеты.
Очаровательные качели, сделанные из ненужного деревянного поддона, веревок и диванных подушек, станут чудесным украшением крыльца загородного дома и, наверняка, придутся по душе детишкам.
2. Садовый столик
Столик для садовых работ.
Оригинальный столик для пересадки растений с крючками для мелкого садового инструмента и полкой для горшков, станет стильной деталью двора и удобным рабочим местом для садовода.
3. Кошачий домик
Домик для кошек.
Детали старых строительных поддонов можно использовать для создания большого кошачьего домика, который прекрасно впишется в ландшафт загородного участка.
4. Сервировочный столик
Тумба на колесиках.
Несколько старых паллет можно превратить в небольшую мобильную тумбу с несколькими полками для посуды, блюд с закусками, специй, напитков и других мелочей, необходимых для сервировки стола под открытым небом.
5. Стол-полка
Стол-полка из поддона.
Стильная полка с откидной столешницей, которую легко можно смастерить своими руками из старого поддона, прекрасно подойдет для оформления рабочей зоны в небольшой комнате.
6. Мебель для крыльца
Скамейки и столик из поддонов.
Чудесный комплект мебели из поддонов, который состоит из двух невысоких скамеечек, украшенных цветными яркими подложками, и компактного столика, прекрасно подойдет для оформления крыльца или террасы.
7. Стол
Стол из поддонов.
Простой и в тоже время очень стильный и своеобразный столик, сделать который можно просто сложив несколько поддонов друг на дружку, прекрасно подойдет для обустройства уютной обеденной зоны в саду.
8. Обеденный стол
Небольшой столик из паллет.
Простой обеденный столик, сделанный из нескольких деревянных поддонов, окрашенных в белый цвет, прекрасно подойдет для обустройства обеденной зоны на балконе, в саду или на террасе собственного загородного дома.
9. Тумба садовника
Стильная тумба для пересадки растений.
Ненужные паллеты можно использовать для создания стильной и функциональной тумбы с огромным количеством полочек, крючками и выдвижными ящиками, которая прекрасно впишется в ландшафт дачного участка и обеспечит комфортным местом для пересадки цветов, работы с рассадой и удобрениями.
10. Кресло
Стильное кресло с полками.
Детали старых паллет можно использовать для создания чудесного кресла с удобными полочками для книг и журналов, оборудованных в подлокотниках.
11. Садовый гарнитур
Садовый гарнитур из деревянных паллет.
Чудесный садовый гарнитур, который состоит из очаровательной угловой скамьи с яркими подложками и невысокого столика, построенных из деревянных поддонов.
12. Кровать
Кровать в стиле бохо.
Стильная кровать в стиле бохо, для создания которой понадобятся только деревянные поддоны и хороший матрас.
13. Полка-органайзер
Кухонный органайзер из поддона.
Функциональный настенный органайзер с полками для специй или чашек, магнитной лентой для ножей и крючками для столовых приборов, станет оригинальной деталью кухни.
14. Поднос
Поднос из поддона.
Очаровательный поднос, который можно сделать из досок от ненужного деревянного поддона и меловой наклейки.
15. Перегородка
Перегородка из поддонов.
Стильная перегородка, сделанная из нескольких деревянных поддонов, прекрасно подойдет для зонирования пространства и станет чудесной деталью интерьера городской квартиры или дачи.
16. Полка для обуви
Полка для обуви.
Оригинальная, стильная и практичная полка для обуви, которую можно сделать своими руками из нескольких деревянных поддонов, выкрашенных в белый цвет.
17. Полочка и вешалка
Полочка и вешалка в прихожую.
Чудесный комплект мебели, который включает в себя функциональную вешалку с крючками и полками, и небольшую скамейку с полками для обуви, прекрасно подойдет для оформления прихожей.
18. Диван
Стильный диванчик из поддонов.
Большой комфортабельный диван, собранный из деревянных поддонов и украшенный мягкими стеганными подложками благородного серого цвета, станет эффектной деталью современной гостиной.
19. Стол и скамейка
Столик и скамейка из деревянных поддонов.
Простенький столик и большая скамейка с мягкими подложками для комфорта — прекрасный пример использования деревянных поддонов для обустройства комфортабельного летнего патио.
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