Фантастические идеи из поддонов в интерьере дома и сада

Казалось бы, всего лишь деревянный поддон, который необходим при погрузочных работах.

Но на самом деле эти самые поддоны имеют практически неограниченный потенциал в деле декорирования дома и сада.

Причём из них можно делать не только красивые, но и весьма практичные вещи, которые станут настоящей изюминкой загородного дома.

1. Качели

Скромные качели из паллеты.

Очаровательные качели, сделанные из ненужного деревянного поддона, веревок и диванных подушек, станут чудесным украшением крыльца загородного дома и, наверняка, придутся по душе детишкам.

2. Садовый столик

Столик для садовых работ.

Оригинальный столик для пересадки растений с крючками для мелкого садового инструмента и полкой для горшков, станет стильной деталью двора и удобным рабочим местом для садовода.

3. Кошачий домик

Домик для кошек.

Детали старых строительных поддонов можно использовать для создания большого кошачьего домика, который прекрасно впишется в ландшафт загородного участка.

4. Сервировочный столик

Тумба на колесиках.

Несколько старых паллет можно превратить в небольшую мобильную тумбу с несколькими полками для посуды, блюд с закусками, специй, напитков и других мелочей, необходимых для сервировки стола под открытым небом.

5. Стол-полка

Стол-полка из поддона.

Стильная полка с откидной столешницей, которую легко можно смастерить своими руками из старого поддона, прекрасно подойдет для оформления рабочей зоны в небольшой комнате.

6. Мебель для крыльца

Скамейки и столик из поддонов.

Чудесный комплект мебели из поддонов, который состоит из двух невысоких скамеечек, украшенных цветными яркими подложками, и компактного столика, прекрасно подойдет для оформления крыльца или террасы.

7. Стол

Стол из поддонов.

Простой и в тоже время очень стильный и своеобразный столик, сделать который можно просто сложив несколько поддонов друг на дружку, прекрасно подойдет для обустройства уютной обеденной зоны в саду.

8. Обеденный стол

Небольшой столик из паллет.

Простой обеденный столик, сделанный из нескольких деревянных поддонов, окрашенных в белый цвет, прекрасно подойдет для обустройства обеденной зоны на балконе, в саду или на террасе собственного загородного дома.

9. Тумба садовника

Стильная тумба для пересадки растений.

Ненужные паллеты можно использовать для создания стильной и функциональной тумбы с огромным количеством полочек, крючками и выдвижными ящиками, которая прекрасно впишется в ландшафт дачного участка и обеспечит комфортным местом для пересадки цветов, работы с рассадой и удобрениями.

10. Кресло

Стильное кресло с полками.

Детали старых паллет можно использовать для создания чудесного кресла с удобными полочками для книг и журналов, оборудованных в подлокотниках.

11. Садовый гарнитур

Садовый гарнитур из деревянных паллет.

Чудесный садовый гарнитур, который состоит из очаровательной угловой скамьи с яркими подложками и невысокого столика, построенных из деревянных поддонов.

12. Кровать

Кровать в стиле бохо.

Стильная кровать в стиле бохо, для создания которой понадобятся только деревянные поддоны и хороший матрас.

13. Полка-органайзер

Кухонный органайзер из поддона.

Функциональный настенный органайзер с полками для специй или чашек, магнитной лентой для ножей и крючками для столовых приборов, станет оригинальной деталью кухни.

14. Поднос

Поднос из поддона.

Очаровательный поднос, который можно сделать из досок от ненужного деревянного поддона и меловой наклейки.

15. Перегородка

Перегородка из поддонов.

Стильная перегородка, сделанная из нескольких деревянных поддонов, прекрасно подойдет для зонирования пространства и станет чудесной деталью интерьера городской квартиры или дачи.

16. Полка для обуви

Полка для обуви.

Оригинальная, стильная и практичная полка для обуви, которую можно сделать своими руками из нескольких деревянных поддонов, выкрашенных в белый цвет.

17. Полочка и вешалка

Полочка и вешалка в прихожую.

Чудесный комплект мебели, который включает в себя функциональную вешалку с крючками и полками, и небольшую скамейку с полками для обуви, прекрасно подойдет для оформления прихожей.

18. Диван

Стильный диванчик из поддонов.

Большой комфортабельный диван, собранный из деревянных поддонов и украшенный мягкими стеганными подложками благородного серого цвета, станет эффектной деталью современной гостиной.

19. Стол и скамейка

Столик и скамейка из деревянных поддонов.

Простенький столик и большая скамейка с мягкими подложками для комфорта — прекрасный пример использования деревянных поддонов для обустройства комфортабельного летнего патио.