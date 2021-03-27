С нами не соскучишься!

7 946 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Janovsky26 марта, 10:58
    Отличная подборка перед летом! Надеюсь нам не отменят и это лето по политическим мотивам!!!17 предметов, кот...
  • Ингерман Ланская21 марта, 17:35
    "крокодил" не какая-то газетка "какбыправда". "крокодил" - это для поржать. поржать над всем - над камуноидным режимо...Сатира в СССР
  • Виктор Михайлов20 марта, 8:57
    Вас туда никто за уши не тащил ! Сами захотели попробовать идею Чуч-хе в действии , а теперь критикуете ! КНДР вся оп...Туристы называют ...

Как почистить душевую лейку, чтобы забыть о проблеме водного камня надолго


Как почистить душевую лейку, чтобы забыть о проблеме водного камня надолго

Вода, которая поступает в каждый дом, проходит многократную очистку, однако все это еще не означает, что в ней нет никаких посторонних примесей. Известняк и металлы, содержащиеся в воде из крана, становятся причиной образования налета на сантехнике. В первую очередь касается это, конечно же, душевой лейки. Снизить жесткость подаваемой воды точно никак не получится, а значит необходимо зайти к решению распространенной проблемы с другой стороны – знать, как можно быстро и эффективно избавиться от водного камня.

Первым делом разбираем лейку. |Фото: vannayasovety.ru.

Первым делом разбираем лейку. |Фото: vannayasovety.ru.

 

Процесс очистки лейки душа от водного камня не занимает много времени. Удалить известняковый налет можно без существенных вливаний капитала. Все это следует лишний раз учитывать перед тем, как пренебречь очисткой в очередной раз. Для работы нам понадобятся подходящие к лейке отвертки, чистая миска, чистая ложка чайная, лимонная кислота, сода и горячая вода.
Смешиваем соду и лимонную кислоту. |Фото: twitter.com.

Смешиваем соду и лимонную кислоту. |Фото: twitter.com.

 

Итак, первое, что нужно сделать (как уже можно было легко догадаться) – это осуществить разборку лейки от душа. Нас главным образом интересует лишь тот пластиковый (или металлический) элемент, насадка, распылитель на котором главным образом и образуется известняковый налет.
Чаще всего головная часть легко снимается после откручивания пары болтов. Есть вероятность, что болты заржавели или испортились. В таком случае их придется заменить на новые или почистить вручную, если степень повреждений резьбы невелика.
Погружаем лейку в воду. |Фото: vesteon.ru.

Погружаем лейку в воду. |Фото: vesteon.ru.

 

Далее в миску насыпаем две чайные ложки соды и еще 40 грамм лимонной кислоты. Все это порошковое «счастье» заливается горячей водой. Сразу после этого берем обросшую известняком насадку от лейки и кладем ее в раствор. Если деталь погружена в воду не полностью, то нужно будет долить еще горячей водички. Теперь ждем 30-60 минут.
Собираем обратно. ¦Фото: прорабофф.рф.

Собираем обратно. ¦Фото: прорабофф.рф.

 

Скорее всего под действием соды и «лимонки» известняк сам отвалится. Если этого не произошло сразу, берем ненужную зубную щетку и проходимся по распылителю. Затем моем деталь под проточной холодной водой и устанавливаем обратно на место. Как можно было заменить – ничего сложного нет. После такой очистки, лейка еще долго будет как новая.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как почистить душевую лейку, чтобы забыть о проблеме водного камня надолго

И не забудьте:
Как почистить душевую лейку, чтобы забыть о проблеме водного камня надолгоПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх