Как почистить душевую лейку, чтобы забыть о проблеме водного камня надолго

Вода, которая поступает в каждый дом, проходит многократную очистку, однако все это еще не означает, что в ней нет никаких посторонних примесей. Известняк и металлы, содержащиеся в воде из крана, становятся причиной образования налета на сантехнике. В первую очередь касается это, конечно же, душевой лейки. Снизить жесткость подаваемой воды точно никак не получится, а значит необходимо зайти к решению распространенной проблемы с другой стороны – знать, как можно быстро и эффективно избавиться от водного камня.
Первым делом разбираем лейку. |Фото: vannayasovety.ru.
Процесс очистки лейки душа от водного камня не занимает много времени. Удалить известняковый налет можно без существенных вливаний капитала. Все это следует лишний раз учитывать перед тем, как пренебречь очисткой в очередной раз. Для работы нам понадобятся подходящие к лейке отвертки, чистая миска, чистая ложка чайная, лимонная кислота, сода и горячая вода.
Смешиваем соду и лимонную кислоту. |Фото: twitter.com.
Итак, первое, что нужно сделать (как уже можно было легко догадаться) – это осуществить разборку лейки от душа. Нас главным образом интересует лишь тот пластиковый (или металлический) элемент, насадка, распылитель на котором главным образом и образуется известняковый налет. Чаще всего головная часть легко снимается после откручивания пары болтов. Есть вероятность, что болты заржавели или испортились. В таком случае их придется заменить на новые или почистить вручную, если степень повреждений резьбы невелика.
Погружаем лейку в воду. |Фото: vesteon.ru.
Далее в миску насыпаем две чайные ложки соды и еще 40 грамм лимонной кислоты. Все это порошковое «счастье» заливается горячей водой. Сразу после этого берем обросшую известняком насадку от лейки и кладем ее в раствор. Если деталь погружена в воду не полностью, то нужно будет долить еще горячей водички. Теперь ждем 30-60 минут.
Собираем обратно. ¦Фото: прорабофф.рф.
Скорее всего под действием соды и «лимонки» известняк сам отвалится. Если этого не произошло сразу, берем ненужную зубную щетку и проходимся по распылителю. Затем моем деталь под проточной холодной водой и устанавливаем обратно на место. Как можно было заменить – ничего сложного нет. После такой очистки, лейка еще долго будет как новая.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии