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Статуя Свободы и её многочисленные копии: удачные и не совсем

Статуя Свободы, подаренная США Францией к столетию принятия Декларации независимости, была открыта в Нью-Йорке 130 лет назад, 28 октября 1886 года. За более чем 100 лет монумент стал истинным символом Свободы не только в Соединённых Штатах, но и за их пределами, а по всему миру появились его многочисленные копии.

Статуя Свободы и её многочисленные копии: удачные и не совсем

Статуя Свободы с двумя факелами в руках авторства Сальвадора Дали возле замка Васкьой во Франции.

Статуя Свободы и её многочисленные копии: удачные и не совсем

Статуя Свободы возле гостиницы-казино «Нью-Йорк Нью-Йорк» в квартале Лас-Вегас-Стрип в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Статуя Свободы и её многочисленные копии: удачные и не совсем

Реплика статуи Свободы у дороги в Равалпинди, Пакистан.

Статуя Свободы и её многочисленные копии: удачные и не совсем

Реплика статуи Свободы на парковке за Бруклинским музеем в Нью-Йорке.

Статуя Свободы и её многочисленные копии: удачные и не совсем

Статуя Свободы, сложенная из кубиков лего, в парке «Леголенд» в Биллунде, Дания.

Статуя Свободы и её многочисленные копии: удачные и не совсем

Реплика статуи Свободы в городке Visnes в Норвегии, где добывалась медь, которая использовалась в процессе изготовления оригинальной скульптуры.

Статуя Свободы и её многочисленные копии: удачные и не совсем

Далёкая от совершенства реплика статуи Свободы в Аррабе, Израиль.

Статуя Свободы и её многочисленные копии: удачные и не совсем

Реплика статуи Свободы возле торгового центра в Тайбэе, Таиланд.

Статуя Свободы и её многочисленные копии: удачные и не совсем

Реплика статуи Свободы на реке Саскуэханна в Дофине, штат Пенсильвания, США.

Статуя Свободы и её многочисленные копии: удачные и не совсем

Реплика статуи Свободы на острове Одайба в Японии.

Статуя Свободы и её многочисленные копии: удачные и не совсем

Вдоль шоссе на северо-востоке Канзаса.

Статуя Свободы и её многочисленные копии: удачные и не совсем

Статуя Свободы в тематическом парке в Нижней Саксонии, Германия.



Статуя Свободы и её многочисленные копии: удачные и не совсем

Статуя Свободы на реке Сена в Париже, Франция.

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