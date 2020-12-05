Увидев товар в одной из таких упаковок просто невозможно пройти мимо. Такой товар всегда хочется купить, а упаковку жалко выбрасывать. Предлагаем поднять себе настроением примерами упаковок, каждая из которых сделана с любовью.
1. Упаковка булочек
2. Охотник за медом
3. Лапша
4. Креативные спички «Кокеши»
5. Веревка IF BAGS
6. Упаковка для детского молока
7. Наушники Sony
8. Шоколад для мужчин
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11. Cпеции «Передайте, пожалуйста»
12. Рис Shirokuma
13. Мини-принтер
14. Медовые подушечки «Улей»
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16. Стаканчик для кофе
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18. Леденцы для горла Ricola
19. Молоко Le Lait
20. Японская булочка
21. Молоко Mikos
22. Жевательная резинка Trident
23. Хлебный гном
24. Кетчуп
25. Напиток со вкусом лимона
26. Тряпка для пыли My crazy aunt
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Веселые упаковки для поднятия настроения
Увидев товар в одной из таких упаковок просто невозможно пройти мимо. Такой товар всегда хочется купить, а упаковку жалко выбрасывать. Предлагаем поднять себе настроением примерами упаковок, каждая из которых сделана с любовью.
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