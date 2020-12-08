Необычное оформление салатов, которые украсят новогодний стол

Близятся самые продолжительные праздники года, и многим хозяйкам наверняка захочется побаловать своих домашних и гостей чем-нибудь вкусным и необычно оформленным. А учитывая, что новогодние праздники в общей сложности будут длиться не одну неделю, то можно будет попробовать повторить оформление не одного салата. Дерзайте!







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