Последний год страны миллиона бункеров

Албания в 1990 году была самой экзотической страной Европы. Страна-заповедник — это всегда прекрасно! В мире обязательно должны оставаться уголки без автомобилей, железобетонных джунглей и прочих проявлений современной цивилизации. Очень жаль, что старая, неповторимая Албания теперь бесследное растворилась в европейской повседневности. Хотя большинству местных жителей, наверное, больше нравится ездить на «мерсах», чем на велосипедах.



В 1990-м одному западному журналисту (Martin Parr) посчастливилось запечатлеть уникальные исторические кадры последнего года жизни Албании за железным занавесом. По реакции людей в магазинной очереди на иностранца с камерой можно понять гораздо больше, чем выразить словами.









Албания в 1990 году была самой экзотической страной Европы. Заповедник какого-то казарменного коммунизма, пожалуй. Они сами себя считали островком «чистого сталинизма», но при Сталине в СССР были частные автомобили и довольно крупный частный сектор в производстве потребительских товаров (артели). В Албании ничего этого не было. При Сталине (в 1930-е гг.) СССР посещали ежегодно десятки тысяч западных туристов, а Албания жила в полной изоляции. В Албании в 1967 г. запретили все религии, а Сталин восстановил патриаршество.

Можно ещё долго приводить большие и малые различия.Так что Албания до 1991 года была просто жалкой пародией на сталинизм, его извращенным пониманием, усугублённым микроскопическими размерами страны. Соседние соцстраны, особенно Югославия, на фоне Албании смотрелись почти буржуазными. Албанский феномен не имел аналогов в Европе, поэтому само имя страны стало нарицательным. Но я бы не стал сейчас бросать в ту Албанию камни.В 1957 году в Албании совершил вынужденную американский самолёт-шпион, из него сделали памятник победы над империализмом:Албанский колхоз Ksamil:Школьницы-пионерки в том же колхозе Ksamil:Пионеры репетируют концерт:Город Дуррес:Овощной магазин в Дурресе:В 1990 году в Албании не было ни одного частного автомобиля:Зато был миллион железобетонных колпаков и бункеров на случай вторжения советских или югославских ревизионистов, их строили всей страной 30 лет:Глядя на этот магазин в Шкодере возникает мысль, что в других соцстранах Восточной Европы жили просто в потребительском раю:Зато в плане всякой экзотики Албания 1990 года была гораздо интереснее нынешней, просто страна-музей, где время остановили в 1958 году. Старый автомбу с Гирокастре:Наверное, автобусов на всех не хватало.Клубная жизнь:Кафешка в Шкодере:Магазинчик в Шкодере напоминает наши сельмаги того же 1990 года:Албанские солдатки с крутыми пряжками:Албанская лёгкая промышленность, Дуррес:Столичная публика хорошо одета:Но мода явно не 1990 года:Дети окружены заботой (Тирана):В каждом школьном классе портрет Энвера Ходжи:До боли знакомая наглядная агитация в Тиране:Центральная площадь столицы:Красивая и чистая Влёра:Столичный пивной бар:Да, всё-таки был в Албании частный сектор ! Свободный рынок в столице:Эта страна доживала последние дни. Ходже оставалось стоять чуть больше года:И его кумиру товарищу Сталину тоже:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)