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Последний год страны миллиона бункеров

Албания в 1990 году была самой экзотической страной Европы. Страна-заповедник — это всегда прекрасно! В мире обязательно должны оставаться уголки без автомобилей, железобетонных джунглей и прочих проявлений современной цивилизации. Очень жаль, что старая, неповторимая Албания теперь бесследное растворилась в европейской повседневности. Хотя большинству местных жителей, наверное, больше нравится ездить на «мерсах», чем на велосипедах.

В 1990-м одному западному журналисту (Martin Parr) посчастливилось запечатлеть уникальные исторические кадры последнего года жизни Албании за железным занавесом. По реакции людей в магазинной очереди на иностранца с камерой можно понять гораздо больше, чем выразить словами.

Последний год страны миллиона бункеров


Албания в 1990 году была самой экзотической страной Европы. Заповедник какого-то казарменного коммунизма, пожалуй. Они сами себя считали островком «чистого сталинизма», но при Сталине в СССР были частные автомобили и довольно крупный частный сектор в производстве потребительских товаров (артели). В Албании ничего этого не было. При Сталине (в 1930-е гг.) СССР посещали ежегодно десятки тысяч западных туристов, а Албания жила в полной изоляции. В Албании в 1967 г. запретили все религии, а Сталин восстановил патриаршество.

Можно ещё долго приводить большие и малые различия.

Так что Албания до 1991 года была просто жалкой пародией на сталинизм, его извращенным пониманием, усугублённым микроскопическими размерами страны. Соседние соцстраны, особенно Югославия, на фоне Албании смотрелись почти буржуазными. Албанский феномен не имел аналогов в Европе, поэтому само имя страны стало нарицательным. Но я бы не стал сейчас бросать в ту Албанию камни.

Последний год страны миллиона бункеров

В 1957 году в Албании совершил вынужденную американский самолёт-шпион, из него сделали памятник победы над империализмом:

Последний год страны миллиона бункеров

Албанский колхоз Ksamil:

Последний год страны миллиона бункеров

Школьницы-пионерки в том же колхозе Ksamil:

Последний год страны миллиона бункеров

Пионеры репетируют концерт:

Последний год страны миллиона бункеров

Город Дуррес:

Последний год страны миллиона бункеров

Овощной магазин в Дурресе:

Последний год страны миллиона бункеров

В 1990 году в Албании не было ни одного частного автомобиля:

Последний год страны миллиона бункеров

Зато был миллион железобетонных колпаков и бункеров на случай вторжения советских или югославских ревизионистов, их строили всей страной 30 лет:

Последний год страны миллиона бункеров

Глядя на этот магазин в Шкодере возникает мысль, что в других соцстранах Восточной Европы жили просто в потребительском раю:

Последний год страны миллиона бункеров

Зато в плане всякой экзотики Албания 1990 года была гораздо интереснее нынешней, просто страна-музей, где время остановили в 1958 году. Старый автомбу с Гирокастре:

Последний год страны миллиона бункеров

Наверное, автобусов на всех не хватало.

Последний год страны миллиона бункеров

Клубная жизнь:

Последний год страны миллиона бункеров

Кафешка в Шкодере:

Последний год страны миллиона бункеров

Магазинчик в Шкодере напоминает наши сельмаги того же 1990 года:

Последний год страны миллиона бункеров

Албанские солдатки с крутыми пряжками:

Последний год страны миллиона бункеров

Албанская лёгкая промышленность, Дуррес:

Последний год страны миллиона бункеров

Столичная публика хорошо одета:

Последний год страны миллиона бункеров

Но мода явно не 1990 года:

Последний год страны миллиона бункеров

Дети окружены заботой (Тирана):

Последний год страны миллиона бункеров

В каждом школьном классе портрет Энвера Ходжи:

Последний год страны миллиона бункеров

До боли знакомая наглядная агитация в Тиране:

Последний год страны миллиона бункеров

Центральная площадь столицы:

Последний год страны миллиона бункеров

Красивая и чистая Влёра:

Последний год страны миллиона бункеров

Столичный пивной бар:

Последний год страны миллиона бункеров

Да, всё-таки был в Албании частный сектор! Свободный рынок в столице:

Последний год страны миллиона бункеров

Эта страна доживала последние дни. Ходже оставалось стоять чуть больше года:

Последний год страны миллиона бункеров

И его кумиру товарищу Сталину тоже:

Последний год страны миллиона бункеров

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