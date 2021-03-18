Может ли загореться лужа бензина от брошенной в нее сигареты

Каждый, кто смотрел хотя бы парочку голливудских боевиков, должен был видеть пафосные сцены о том, как в лужу бензина падает сигарета или горящая спичка, после чего топливо вспыхиваем инфернальным заревом! Учитывая тот факт, что герои боевиков умудряются делать по 50 выстрелов из 6-зарядного револьвера в пору спросить: а действительно ли разлитое горючее может загореться от упавшей в него спички или сигареты?
Может ли загореться лужа? /Фото: avatanplus.com.
Сразу же сломаем шаблон по поводу бензина: чаще всего горит не сам бензин, а его пары. Именно за счет них в абсолютном большинстве случаев и происходит воспламенение. Именно по причине присутствия паров горючего вещества на всех заправочных станциях запрещен всякий открытый огонь. При этом следует понимать, что для возникновения пожароопасной ситуации много паров не нужно. Достаточно чтобы в воздухе вокруг их содержание составляло более 1% и менее 6%.
В первую очередь загораются пары. /Фото: YouTube.
Как это работает? Если бензинового пара в воздухе будет менее 1%, то его просто не хватит для возгорания. Если же бензиновых паров в воздухе будет более 6%, то для воспламенения уже не хватит кислорода, а значит при контакте с открытым пламенем экзотермическая реакция скорее всего будет невозможной. Важно понимать, что горючие пары из бензина выделяются при температуре выше -40 градусов по Цельсию (т.е. почти всегда).
Сигаретой зажечь не получится. /Фото: black-street.ru.
И здесь мы плавно переходим к главному вопросу. Итак, поджечь бензин окурком – невозможно. Самостоятельно проверять данный факт, конечно же, не нужно. Лучше довериться американским ученым, которые в 2013 году провели эксперимент в рамках которого совершили 4 тысячи попыток поджечь топливо горящим окурком. В ходе опыта использовались сигареты четыре популярных марок. Горящие окурки бросали в лужу, окунали в канистру, держали рядом с топливом. На тлеющую сигарету даже распыляли бензиновый спрей. Успеха достичь так и не удалось.
Спичка вполне себе справится. /Фото: puteshestvuy.com.
Все потому, что горящая сигарета не имеет газофазного пламени (открытого огня). Только такой источник огня может зажечь быстро рассеивающиеся на свежем воздухе пары топлива. А это значит, что с такой задачей вполне себе может справится горящая спичка или включенная зажигалка.
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