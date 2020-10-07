8 вещей, которые нужно сказать родителям хотя бы раз

Для нас нет никого роднее и дороже родителей. Помимо воспитания и содержания, мамы и папы дают нам еще и то, что составляет истинное счастье любого человека — это любовь, забота, ласка и поддержка. Иногда мы так увлекаемся делами, что забываем лишний раз поблагодарить их или сказать, как сильно мы их любим и ценим. Но ведь никогда не поздно подойти к ним со своими чувствами.
Я хотела бы, чтобы мои родители узнали все это прежде, чем станет слишком поздно.
- Я думаю о вас каждый день
Даже когда я занята и утопаю в каких-то делах жизненной важности — я всегда думаю о вас.
Я знаю, иногда может показаться, что я не сильно стараюсь оставаться на связи, но вы всегда в моих мыслях. Вы моя родная плоть и кровь, и я чувствую вас обоих в своей душе.
- Я искренне благодарна вам за все, что вы для меня сделали
Знаю, я не часто говорю вам это, но я безумно благодарна вам за все.
Даже незначительные вещи не остаются незамеченными мной, и я никогда не забываю мысленно поблагодарить вас, даже если я забываю сказать это вслух.
Как бы я оплатила все свои налоги без тебя, пап? Как бы я научилась лечить разбитое сердце без твоей помощи, мам? Я ценю каждый отдельный добрый жест, потому что я знаю, что вы любите меня больше всего на свете.
- Я люблю вас больше всего на свете
Я стараюсь говорить вам об этом чаще, но эти слова все равно не способны передать насколько сильно я вас люблю. Я так счастлива, что вы всегда готовы протянуть руку, какой бы путь я ни выбрала.
Даже когда вас не будет рядом, моя способность справляться с трудностями останется со мной, благодаря вам. Я люблю вас — помните об этом.
- Я знаю, что вы многим жертвовали ради своих детей
И я не могу представить какими сложными эти жертвы были для вас. Иметь детей — значит дорожить ими больше, чем собой: это значит ставить их потребности превыше своих и всегда принимать решения исходя из того, что будет лучше для них.
Я не в состоянии даже просто спокойно подумать о том, что вы когда-нибудь можете усомниться в том, ценю ли я все, чем вам пришлось пожертвовать, чтобы сделать мою жизнь лучше.
- Я стала хорошим человеком, благодаря таким родителям, как вы
Я должна поблагодарить вас за то, какой я стала: волевой и уверенной. Вы — та сила, с которой нужно считаться, я восхищаюсь вашей добротой, огнем, который горит в вас, и состраданием.
Вы научили меня любить, бороться и верить в себя. Если бы мне были даны другие родители, я не была бы тем, кем сейчас являюсь.
Я уверена, что вы знаете, как сильно я вас люблю и что я уважаю вас, как родителей. Но я хочу, чтобы вы знали, что я уважаю вас и как людей. Вы — люди, на которых я равняюсь, мои духовные наставники и мои герои.
- Я очень сильно по вам скучаю
Быть вдалеке от дома — огромная потеря для моего сердца. Мое желание жить в Нью-Йорке не имеет ничего общего с тем, как сильно я вас люблю. Я постоянно тоскую по дому и иногда фантазирую, какой бы была жизнь, если бы я жила ближе к семье.
Я скучаю по вам, но я так же понимаю, что вы хотите, чтобы я следовала своим мечтам и построила свою жизнь в этом фантастическом городе.
- Мне снятся кошмары, в которых я вас теряю
Знаю, я должна смотреть правде в глаза — вы не будете со мной вечно и когда-то я столкнусь с жизнью без вас. Мне постоянно снятся кошмары о том, что я теряю вас обоих.
Я хочу, чтобы вы знали, как много вы значите для меня. Я знаю, что когда вы уйдете, дочь, которую вы выростили, будет достаточно сильной, чтобы продолжить жить дальше, но я уже никогда не буду прежней и мне важно, чтобы вы это знали.
- Я не прощаюсь, скажу лишь «до встречи»
Даже когда вы покинете этот мир, вы навсегда останетесь со мной. Мне нужно чаще напоминать себе об этом. Вы можете не быть рядом физически, но вы навсегда останетесь в моем сердце.
На всю жизнь я хочу запомнить маленькие, самые незначительные вещи и сохранить эти частички вас в своей памяти. Это немного утешает, потому что напоминает о том, что когда мы теряем тех, кого любим, они никогда не исчезают бесследно.
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Автор статьи: Gigi Engle;
Источник: Elite Daily.
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