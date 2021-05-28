10 полезных хитростей, которые спасут подпортившиеся продукты

Даже если внешне продукт выглядит неаппетитно, это не всегда означает, что его нужно выбрасывать.

Иногда не совсем приглядная еда сохраняет свой вкус, аромат и может пригодиться в приготовлении различных блюд.

Мы рассказываем, каким продуктам можно дать второй шанс.

1. Бананы

Почерневшие бананы мягче и слаще, чем с желтой кожурой.

Бананы несколько дней лежали в холодильнике и потемнели? Не расстраивайтесь, ведь их вкусовые качества от этого ничуть не ухудшились. Наоборот, фрукт, который изменил цвет кожуры с желтого на черный, стал мягче, ароматнее и вкуснее. Бананы, которые долго лежали в холодильнике, смело можно использовать для приготовления выпечки, смузи, освежающих коктейлей. Еще один замечательный вариант блюда – мороженое. Для его приготовления понадобится два-три почерневших банана и 150 мл кефира, йогурта либо сливок. Ингредиенты нужно перебить в блендере до образования однородной массы и отправить в морозильную камеру на несколько часов.

2. Цитрусовые

Из мякоти испорченного апельсина можно сделать сок.

Очень часто происходит так, что мы покупаем лимоны, апельсины, мандарины, несколько штук съедаем сразу, а остальные кладем в холодильник, благополучно забывая про них.

В результате фрукты начинают портиться, кожура подгнивает и единственным желанием является выбросить их в мусорное ведро, жалея о потраченных деньгах. Однако это решение будет ошибочным, ведь цитрусовые (даже если они не первой свежести) можно за считанные минуты превратить в ароматную начинку для курицы. Для этого нужно лишь срезать с плодов подпорченные участки. Оставшаяся мякоть также пригодится для приготовления соков, а цедра – для приготовления ароматной выпечки. Если вы не хотите добавлять в блюдо испорченный фрукт, оставьте его для бытовых нужд. Например, комбинация соли и лимона поможет очистить плиту или решетку для гриля.

А апельсиновые корки пригодятся для дезинфекции разделочной доски или в качестве натурального освежителя. В последнем случае вам нужно будет налить в кастрюлю литр воды, добавить две столовые ложки уксуса, корки от нескольких апельсинов, одну столовую ложку ванильного экстракта, ложку молотой гвоздики и три палочки корицы. Затем воду нужно довести до кипения и подождать, пока она начнет отдавать свой аромат.

3. Яблоки и груши

Яблоки и груши не нужно выбрасывать, даже если они чуть подгнили.

Яблоки и груши входят в топ самых популярных фруктов, что не удивительно, учитывая их превосходный вкус и полезные свойства. Поэтому выбрасывать эти продукты, даже если вы заметили небольшие коричневые пятна, будет ошибкой. Лучше срезать их, а из оставшейся части приготовить вкусное пюре, которое впоследствии можно будет использовать в качестве добавки к овсяной каше, начинки для пирогов или основы для соусов.

Еще один отличный вариант применения – нарезать яблоки и груши кольцами, замочить в воде с добавлением сахара на 24 часа, затем разложить на противень и сушить при температуре 60 ˚С шесть-восемь часов. После приготовления кусочки фруктов можно добавлять в каши, варить из них компот, использовать в качестве ингредиента для выпечки.

4. Ягоды

Если видите, что малина начинает портиться, заморозьте ее.

Ягоды, к сожалению, не вечны. Однако если хорошо постараться, им можно подарить вторую жизнь. Для этого промойте их под проточной водой, а затем отправьте в морозильную камеру. Такие простые действия обеспечат вас запасом замороженных ягод на несколько месяцев вперед. Не знаете, где они могут пригодиться? В качестве начинки для пирожков, кексов, пирогов, для приготовления соусов, коктейлей. Также замороженные ягоды часто используются вместо кубиков льда для подачи холодных напитков.

5. Травы

Укроп и петрушка очень быстро вянут.

Если вы не выращиваете зелень на подоконнике, то наверняка знаете, как быстро портятся покупные травы. Даже если выделить для них емкость с водой, больше двух-трех дней они не проживут. Но что делать, если вы не представляете приготовление блюд без свежего укропа, петрушки, кинзы, а ходить каждый день на рынок нет возможности?

Предлагаем вам следующий лайфхак: измельчите имеющуюся зелень в блендере, добавьте немного оливкового масла и специй, после чего заполните полученной смесью формочки для льда и отправьте в морозильную камеру. Получившиеся кубики можно будет добавлять зимой в салаты, соусы, маринады, первый блюда, что значительно улучшит их вкус и аромат.

Обратите внимание: Из трав, утративших свою свежесть, получается замечательный паштет. Нужно измельчить зелень, смешать ее с небольшим количеством сливочного масла, а затем намазать получившейся смесью кусочки хлеба. Вуаля – вкусный бутерброд готов!

6. Хлеб

Черствый хлеб - отличная основа для гренок и тостов.

Оставили хлеб на столе на ночь и к утру он уже стал черствым? Ничего страшного – несколько простых манипуляций помогут вернуть ему мягкость и свежесть. Нужно лишь сбрызнуть хлеб водой, завернуть в фольгу и поставить в разогретую духовку на 10 минут. Когда по истечению времени вы достанете его из духовки, то удивитесь, каким ароматным и хрустящим он стал – как будто только из пекарни. Кроме того, из черствого хлеба можно сделать гренки, тосты, сэндвичи, сухарики для салата, например, Цезаря или перемолоть его, чтобы получить панировочные сухари.

Не ищете легких путей? Тогда достаньте из хлеба мякиш, в полученные корзиночки положите фарш и сыр, а затем запекайте в духовке. На выходе получится оригинальное и невероятно вкусное второе блюдо для всей семьи.

7. Овощи

Испорченные части перца нужно отрезать, а хорошие - измельчить для салата.

С овощами дела обстоят еще лучше, чем с фруктами. После того, как вы обрежете подпортившиеся места, нарежьте перец, огурцы, морковь, баклажаны кубиками и приготовьте восхитительное рагу. А еще овощи можно замариновать в составе из сахара, соли, специй и белого уксуса. Оставьте их на ночь, а утром наслаждайтесь невероятным вкусом готового блюда.

Что касается помидоров, то из них можно приготовить не только привычную пасту или томат, но также итальянский соус. Для этого обдайте помидоры кипятком, снимите с них кожицу и перебейте в пюре при помощи блендера. Затем в получившуюся смесь добавьте итальянских трав и наслаждайтесь вкусом прекрасного соуса. Его главный плюс состоит в универсальности – итальянский соус можно добавлять в рис, пасту, картофель, подавать с мясными и рыбными блюдами – он везде будет уместен.

8. Молоко

Прокисшее молоко используется вместо кефира для приготовления оладушек.

Молоко относится к категории скоропортящихся продуктов, поэтому совсем неудивительно, что часто члены семьи просто не успевают его допить до окончания срока годности. Однако кто сказал, что кислое молоко автоматически является плохим? На самом деле из него можно приготовить множество вкусных и интересных блюд. Самый простой вариант – блины и оладьи, которые на кислом молоке получаются особенно нежными и пышными. Также можно попробовать приготовить домашний творог, который впоследствии станет отличной начинкой для вареников и пирожков, а также подойдет для приготовления запеканок и сырников.

9. Сметана

Сметана подойдет в качестве компонента для теста.

Сметана, у которой несколько дней назад истек срок годности явно не подойдет в качестве заправок для салатов и первых блюд, но вполне может использовать как основа для теста. Варианты выпечки самые разнообразные, начиная от оладушек, пирожков, и заканчивая тортами, кексами. Не переживайте, что итоговое блюд получится кислым – при термической обработке кисловатый привкус бесследно исчезает, поэтому вы даже не вспомните, что использовали просроченную сметану.

10. Сыр

Плесень с сыра можно срезать.

Согласны, твердый сыр с налетом и плесенью выглядит не слишком аппетитно (хотя в некоторых странах и считается деликатесом). Однако, в случае с некоторыми сортами (Чеддером, Пармезаном), плесень не способна проникать внутрь продукта, поэтому ее можно срезать, а оставшийся сыр использовать для приготовления блюд. Если же вам все еще будет не нравится внешний вид продукта, измельчите его при помощи терки и добавьте в горячее блюдо, например, в пасту или пиццу.