Как быстро прочистить засор

В ситуации, когда появился засор в ванне или раковине, может оказаться каждый. Если дома не оказалось никакого химического средства для прочистки, а разбирать сифон не хочется, то можно прибегнуть к быстрым и рабочим способам.

Есть, как минимум, две классных и действительно эффективных идеи, как прочистить засор своими руками.





Для первого метода вам необходимо открутить лейку от шланга душа. Будьте аккуратны, не потеряйте прокладку внутри!



Теперь включите горячую воду и направьте струю в сток. Проливайте каждое отверстие по 10-20 секунд. Уже этой процедуры может быть достаточно, чтобы пробить небольшой засор.



Для следующего метода вам понадобится трос, который можно приобрести очень бюджетно в хозяйственных магазинах. Края необходимо отогнуть, чтобы они слегка распушились.



Вращающими движениями нужно опустить трос в сливное отверстие и затем достать. На кончик намотаются волосы вместе с мусором — и засор будет легко достать и выбросить! Быстрый и рабочий метод прочистить засор в ванне или раковине.



Подробнее о том, как прочистить засор в ванне и раковине, смотрите в видео ниже:



