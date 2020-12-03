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Как быстро прочистить засор

В ситуации, когда появился засор в ванне или раковине, может оказаться каждый. Если дома не оказалось никакого химического средства для прочистки, а разбирать сифон не хочется, то можно прибегнуть к быстрым и рабочим способам.
Есть, как минимум, две классных и действительно эффективных идеи, как прочистить засор своими руками.

Как быстро прочистить засор
Для первого метода вам необходимо открутить лейку от шланга душа. Будьте аккуратны, не потеряйте прокладку внутри!
Как быстро прочистить засор
Теперь включите горячую воду и направьте струю в сток. Проливайте каждое отверстие по 10-20 секунд. Уже этой процедуры может быть достаточно, чтобы пробить небольшой засор.
Как быстро прочистить засор
Для следующего метода вам понадобится трос, который можно приобрести очень бюджетно в хозяйственных магазинах. Края необходимо отогнуть, чтобы они слегка распушились.
Как быстро прочистить засор
Вращающими движениями нужно опустить трос в сливное отверстие и затем достать. На кончик намотаются волосы вместе с мусором — и засор будет легко достать и выбросить! Быстрый и рабочий метод прочистить засор в ванне или раковине.
Как быстро прочистить засор
Подробнее о том, как прочистить засор в ванне и раковине, смотрите в видео ниже:

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