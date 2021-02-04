Как не «замучить» позвоночник, если пять дней в неделю работаешь за компьютером

1. Верх монитора должен чуть выше уровня глаз

Об этом говорят уже лет 25, но мало кто прислушивается. / Фото: pronormy.ru

2. Никакой прямой спины!!!

Осанка здесь не при чём!

3. При работе со смартфона используйте USB-клавиатуру (актуально для карантина)

Актуально для карантина.

4. Организуйте рабочее место стоя

Ещё более актуально во время карантина.

5. Используйте гарнитуру вашего смартфона

Очень плохая привычка! / Фото: yandex.ru