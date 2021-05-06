Как шоу «Спасатели Малибу» собрало миллиард зрителей и стало самым успешным телепроектом в истории

Сериал-рекордсмен

Актеры сериала

Исполнитель главной роли Дэвид Хассельхоф стал продюсером сериала

Лейтенант Стефани Холден - героиня сериала

Спасение утопающих - непременная составляющая каждого эпизода

Почему «Спасатели» не спешат распрощаться со своим зрителем?

Исполнительница одной из ролей Эрика Элениак

Некоторые из спасателей

Супергерои?

Среди участвующих в сериале актеров было много приглашенных звезд, например, Халк Хоган

Спасатели и спасательницы Малибу

Памела Андерсон

Ясмин Блит

Джейсон Момоа

Майкл Ньюман

В 2017 году вышел фильм с одноименным названием