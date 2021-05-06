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Как шоу «Спасатели Малибу» собрало миллиард зрителей и стало самым успешным телепроектом в истории


Как шоу «Спасатели Малибу» собрало миллиард зрителей и стало самым успешным телепроектом в истории

Сериал «Спасатели Малибу» стал уникальным в своем роде, хотя бы потому, что количество его зрителей перевалило за миллиард. Шоу и сейчас еще остается популярным - когда происходящее на экране уже кажется наивным, устаревшим, но симпатичным действом. Это не просто рассказ о работе калифорнийских спасателей, это сериал о девяностых, о красивой жизни, о молодости и главное - о вечном лете.

Сериал-рекордсмен


Актеры сериала

Актеры сериала

 

В «Книге рекордов Гиннеса» «Спасатели» значатся как самое просматриваемое телешоу, его увидели 1,1 миллиарда зрителей. Всего за одиннадцать сезонов с 1989 по 2001 год было выпущено 245 серий, они были показаны в 148 странах. Математика, головокружительная даже для американской телеиндустрии – а ведь сериал рисковал закончиться, едва начавшись. После того как был отснят и показан первый сезон, продюсеры приняли решение закрыть проект: он занимал лишь 73 строчку сезонного рейтинга, а съемки каждого эпизода при этом выливались в круглую сумму. «Спасатели» казались делом убыточным.
Исполнитель главной роли Дэвид Хассельхоф стал продюсером сериала

Исполнитель главной роли Дэвид Хассельхоф стал продюсером сериала

 

Но исполнитель главной роли Дэвид Хассельхоф увидел в сериале серьезный потенциал и совместно с другими продюсерами – Майклом Берком, Дугласом Шварцем, Грегори Бонэнном – вызвался финансировать и реанимировать проект. Так «Спасатели» вернулись на экраны, а Хассельхоф стал новым исполнительным продюсером.

Лейтенант Стефани Холден - героиня сериала

Лейтенант Стефани Холден - героиня сериала

 

На первый взгляд, секрет сериала сводился лишь к красивой картинке, которой на протяжении часа мог любоваться каждый зритель: загорелые и спортивные мужчины и женщины в пляжных шортах и купальниках, отлично плавающие, сильные и способные справиться и с морской стихией, и с бандой злоумышленников. Все это – на фоне по-настоящему райского пейзажа: океан, залитые солнцем пляж и скалы, в крайнем случае – улицы Лос-Анджелеса с их кабриолетами и пальмами вдоль дорог. «Визиткой» сериала стали и музыка, и замедленный показ бегущих по пляжу, ныряющих и плывущих сквозь океанские волны спасателей – это было действительно живописно и вдохновляюще.
Спасение утопающих - непременная составляющая каждого эпизода

Спасение утопающих - непременная составляющая каждого эпизода

 

Не приходится удивляться тому, что герои и героини сериала стали постоянными персонами на страницах глянцевых журналов, а скандальный «Плейбой» когда-то посвятил целый выпуск пяти актрисам из «Спасателей». Так что же – все дело только в эксплуатации образов сексапильных красоток и красавцев?

Почему «Спасатели» не спешат распрощаться со своим зрителем?


Исполнительница одной из ролей Эрика Элениак

Исполнительница одной из ролей Эрика Элениак

 

Каждая серия – это одна самостоятельная история, где сотрудникам пляжа Малибу приходится спасать тонущих людей, да и не только тонущих: среди напастей, подстерегавших отдыхающих, пока шел сериал, были и землетрясения, и нападения акул, и целые банды преступников – пиратов, наркоторговцев и просто хулиганов. Во многих ситуациях спасатели сериала как бы подменяют собой полицию – зато восстановление порядка и справедливости оказывается куда зрелищнее чем могло бы, пойди все своим чередом.
Некоторые из спасателей

Некоторые из спасателей

 

И тут вот заключен, наверное, второй секрет успеха «Спасателей»: эти люди в красной пляжной униформе готовы бескорыстно служить добру. Наивный и, наверное, устаревший подход к идее сериала, но почему-то сработавший тогда и сохраняющий привлекательность сейчас. Митч Бьюкенен и его команда, несмотря на неизбежные размолвки и разногласия – люди благородные, ну а то, что выглядят они при этом так потрясающе, делает из «Спасателей» нечто вроде сериала о супергероях, или красивой сказки, где добро всегда побеждает зло. Современные телешоу от романтики девяностых ушли, безусловное разделение на хорошее и плохое стало неактуальным, в моде сложные и многогранные личности, но нужно признать – того, чем славились «Спасатели Малибу», порой очень не хватает.
Супергерои?

Супергерои?

 

Поэтому можно вернуться – хотя бы мысленно – туда, на лос-анджелесские пляжи, какими их видели треть века назад на экране, туда, где супергерои прекрасны, сильны и всегда оказываются победителями; где тепло, солнечно и совершенно не так, как в обычной жизни тех, кто по другую сторону экрана.
Но было бы, конечно, не менее наивно отрицать, что игра и внешность актеров из «Спасателей» никакого влияния на рейтинги сериала не оказали. Более того, его популярность фактически держалась на нескольких главных звездах.
Среди участвующих в сериале актеров было много приглашенных звезд, например, Халк Хоган

Среди участвующих в сериале актеров было много приглашенных звезд, например, Халк Хоган

 

Спасатели и спасательницы Малибу


Главная мужская роль – офицера-спасателя Митча Бьюкенена – исполнена тем самым Дэвидом Хассельхофом, он же написал для сериала несколько музыкальных композиций. Собственно, музыке актер уделял не меньше внимания, чем своей съемочной деятельности. Он записал множество синглов и альбомов, нередко становившихся лидерами американских чартов.
Памела Андерсон

Памела Андерсон

 

Громкий успех, который так и не удалось превзойти впоследствии, ждал исполнительницу роли Си-Джей Паркер Памелу Андерсон. Актриса стала секс-символом девяностых, несмотря на то, что ее персонаж в сериале сыгран довольно-таки сдержанно, и яркая внешность Андерсон там преподносится не агрессивно, а как нечто само собой разумеющееся. Как и образы других девушек-спасательниц – в исполнении Ясмин Блит, Кармен Электры, Эрики Элениак, Джины Ли Нолин.
Лейтенанта Стефани Холден сыграла Александра Пол, чья сестра-близнец стала первой в истории Сан-Франциско женщиной-пожарным.
Ясмин Блит

Ясмин Блит

 

Согласно статистике, аудитория сериала на 65 процентов состояла из женщин, и причина не только в том, что «Спасатели» вдохновляли зрительниц образами сильных и уверенных в себе героинь. Мужскую часть актерского состава украсили, помимо главного героя, Дэвид Чэрвет, сыгравший роль Мэтта, Паркер Стивенсон, Джереми Джексон, Джейсон Момоа – и еще с десяток мускулистых загорелых завсегдатаев пляжей и их окрестностей.
Джейсон Момоа

Джейсон Момоа

 

В составе команды спасателей на экране появился и человек, для которого это занятие было настоящей работой – Майкл Ньюман (Ньюми), сначала приглашенный консультантом, а потом получивший роль одного из персонажей. Он чаще других сам появлялся в сценах плавания – в отличие от остальных актеров, которых подменяли дублеры. Увы, но та же Памела Андерсон не умела плавать настолько же быстро и эффектно, как ее героиня Си-Джей.
Майкл Ньюман

Майкл Ньюман

 

Сезон за сезоном команда тех, кто отвечает за безопасность посетителей пляжей, а заодно наводит порядок в своих взаимоотношениях, вытаскивала из глубин утопающих, с непременной процедурой искусственного дыхания, преследовала злоумышленников на гидроциклах. После выхода сериала на экраны количество желающих окончить курсы спасателей увеличилось в разы – к тому же «Спасатели» неплохо разрекламировали калифорнийские пляжи.
В 2017 году вышел фильм с одноименным названием

В 2017 году вышел фильм с одноименным названием

 

В 2017 году был выпущен кинофильм «Спасатели Малибу», где главные роли сыграли Приянка Чопра, Александра Даддарио, Дуэйн Джонсон и Зак Эфрон. Хассельхоф и Памела Андерсон тоже появились на экране в ролях-камео. Но звания «легендарного» сериал из девяностых не потерял – и не потеряет, по-видимому, пока в нем будут нуждаться те, кто полгода живет в зиме и чертовски нуждается в солнце и в победе красоты и добра.

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Как шоу «Спасатели Малибу» собрало миллиард зрителей и стало самым успешным телепроектом в истории

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