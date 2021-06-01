Как медсестра-пенсионерка скрашивает старость собак, которые доживают последние дни

Одна из собак, которых Никола взяла к себе на доживание.

Никола забирает тех животных, которым прогнозируют жить около полугода.

Никола старается сделать последние дни собак счастливыми и спокойными.

Никола не берет к себе больше двух собак за раз.

Старые собаки нередко оказываются никому не нужными и отдаются в приюты.

Старым собакам требуется отдельный тщательный уход.

Никола берет как больших, так и маленьких собак.

Приют - не место для старых собак.

Одна из собак даже провожала дочь Николы на выпускной.

Если собакам тяжело ходить, Никола возит их на улицу на коляске.

Урна с прахом собаки.

После выхода на пенсию Никола стала заниматься старыми собаками.

*Эмоционально это очень тяжело. Но кто-то же должен это делать*.

Всем собакам Никола устраивает праздник в честь дня рождения.

Такими Никола забирает собак из приюта, где они сидят в вольерах.

У Николы собаки получают много внимания, любви и заботы.

Никола ни в чем не отказывает стареньким собакам.

Собачий хоспис.

Последние дни собак.