5 натуральных чистящих средств для дома

Все больше экспертов называют коммерческие моющие средства опасными для здоровья (не говоря уже о воздействии на окружающую среду). Вы удивитесь, но самые экологичные и безвредные очистители все это время находились у вас в холодильнике.







1. Стиральный порошок

2. Таблетки для посудомоечной машины

3. Универсальный очиститель

4. Влажные полотенца

5. Средство для мытья ванной

Магазинные стиральные порошки содержат аммиак, загрязняющий реки и угрожающий нашей экосистеме. Попробуйте приготовить порошок сами: вам понадобится натуральное мыло, пищевая сода, бура (натриевая соль борной кислоты) и блендер или мясорубка. Измельчите мыло на мелкие кусочки, и смешайте с содой (пропорция 1:2) и бурой (1:1). Хорошо взболтайте и храните в большой банке в прохладном, защищенном от света месте.Мы все ненавидим разводы на бокалах, но любим чистое море, правда? К сожалению, многие коммерческие средства для посудомоечных машин содержат фосфаты, которые затем попадают в водоемы. Сначала они стимулируют рост водных экосистем, что приводит к активному увеличению планктона и водорослей. Но затем из-за этого засоряются водные пути и разрушаются пищевые цепочки, гибнет рыба. Уже 17 государств запретили моющие средства с фосфатами.А вот рецепт безопасного моющего средства: один стакан соды, четверть стакана лимонной кислоты и столько же крупной соли.При средней загрузки посудомоечной машины вам хватит одной столовой ложку этой смеси.Не стоит недооценивать уксус. Он легко справится с присохшей пищей на посуде и копотью на плите. Это отличное средство для ежедневной уборки дома, особенно в сочетании с несколькими каплями травяного антисептика (например, с маслом чайного дерева).Возьмите бутылку с распылителем, смешайте в ней полстакана уксуса, две столовые ложки пищевой соды, несколько капель масла чайного дерева и воду (чтобы бутылка была заполнена). Хорошо встряхните перед распылением на поверхности.Рулон за рулоном, они оказывают самое серьезное воздействие на экологию земли. Это ненужные одноразовые отходы, которые полны вредных химических веществ. Кроме того, они дорогие! Берегите окружающую среду, экономя свои деньги. Возьмиет несколько хлопчатобумажных тканей, нарежьте их на куски размером с небольшую салфетку. Смочите их смесью уксуса и масла чайного дерева, а затем поместите в банку с крышкой. Готово.…а также кухни и кухонной посуды. В общем, универсальное. Смешайте стакан пищевой соды и стакан соли. Перемешайте. И очищайте этим металл, керамику и другие поверхности.Теперь вы настоящая звезда от экологии!