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Какими мы приходим в этот мир

Какими мы приходим в этот мир-3



Очень противоречивую серию фотографий новорожденных детей, всего через 20 секунд после рождения, представил Кристиан Бертело. Может это, на первый взгляд, и не такие приятные для глаза фотографии, как милые котики или захватывающие красотой пейзажи, но это правда жизни. Смотрите, какими мы приходим в это мир.

Какими мы приходим в этот мир-11. Кристиан Бертло впервые увидел роды, когда рождался его сын. Его жене сделали кесарево сечение, чтобы их малыш смог выжить. Бертло тогда чувствовал себя, как если бы он жил в параллельном мире, наполненном хаосом. (Фото: Christian Berthelot).

 

Какими мы приходим в этот мир-22. Примерно через неделю после рождения сына, Бертло вернулся в больницу, в которой родился малыш, чтобы поговорить с акушеркой Жан-Франсуа Морьевналь. Оказалось, что у них есть совместное увлечение — фотография. Через какое-то время акушерка предложила Бертло сделать серию фотографий прямо из операционной, посвященную таинству рождения.  (Фото: Christian Berthelot).

 

Какими мы приходим в этот мир-33. Идея делать снимки в операционной во время родов путем кесарева сечения оказалась достаточно сложной для реализации. Фотограф должен был пройти шестимесячное обучение, чтобы научиться работать рядом с хирургами. Потом стал искать матерей и клиники, которые согласились бы на фотосессию во время родов.
(Фото: Christian Berthelot).

 

Какими мы приходим в этот мир-44. По словам Кристиана Бертло, он долго морально готовился к этим фотосессиям. После первых снимков в операционной, он решил сосредоточиться только на новорожденных. (Фото: Christian Berthelot).

 

Какими мы приходим в этот мир-55. Все мамы, которые участвовали в его проекте, получили уникальные фотографии своих детей в момент рождения. В настоящее время Кристиан Бертло запечатлел на снимках рождение 40 детей. (Фото: Christian Berthelot).

 

Какими мы приходим в этот мир-66. Автор этого спорного проекта понимает, что многие люди будут испытывать отвращение, глядя на эти шокирующие фотографии. Вид детей в крови немного пугает. Комментируя его фотографии, некоторые пользователи даже пытались высказать свое невежественное мнение, что его снимки неправдивые, что дети не рождаются в крови… Наверное, они до сих пор верят в аиста. Фото: Christian Berthelot).

 

Какими мы приходим в этот мир-77. Кристиан Бертло подчеркивает, что дети не приходят в этот мир в лепестках роз, и их не достают из капусты. Они рождаются в муках, приходят на свет в крови, иногда синюшные, но разве это может изменить удивительное таинство появления на свет нового человека? (Фото: Christian Berthelot).

 

Какими мы приходим в этот мир-88. «Что продолжает удивлять меня во всем этом, так это то, что процесс рождения никогда не останавливается. Каждую минуту где-то в мире рождается ребенок, все время, роды никогда не останавливаются», — говорит Кристиан Бертло. (Фото: Christian Berthelot).

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