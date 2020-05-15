Какими мы приходим в этот мир

Очень противоречивую серию фотографий новорожденных детей, всего через 20 секунд после рождения, представил Кристиан Бертело. Может это, на первый взгляд, и не такие приятные для глаза фотографии, как милые котики или захватывающие красотой пейзажи, но это правда жизни. Смотрите, какими мы приходим в это мир.
1. Кристиан Бертло впервые увидел роды, когда рождался его сын. Его жене сделали кесарево сечение, чтобы их малыш смог выжить. Бертло тогда чувствовал себя, как если бы он жил в параллельном мире, наполненном хаосом. (Фото: Christian Berthelot).
2. Примерно через неделю после рождения сына, Бертло вернулся в больницу, в которой родился малыш, чтобы поговорить с акушеркой Жан-Франсуа Морьевналь. Оказалось, что у них есть совместное увлечение — фотография. Через какое-то время акушерка предложила Бертло сделать серию фотографий прямо из операционной, посвященную таинству рождения. (Фото: Christian Berthelot).
3. Идея делать снимки в операционной во время родов путем кесарева сечения оказалась достаточно сложной для реализации. Фотограф должен был пройти шестимесячное обучение, чтобы научиться работать рядом с хирургами. Потом стал искать матерей и клиники, которые согласились бы на фотосессию во время родов. (Фото: Christian Berthelot).
4. По словам Кристиана Бертло, он долго морально готовился к этим фотосессиям. После первых снимков в операционной, он решил сосредоточиться только на новорожденных. (Фото: Christian Berthelot).
5. Все мамы, которые участвовали в его проекте, получили уникальные фотографии своих детей в момент рождения. В настоящее время Кристиан Бертло запечатлел на снимках рождение 40 детей. (Фото: Christian Berthelot).
6. Автор этого спорного проекта понимает, что многие люди будут испытывать отвращение, глядя на эти шокирующие фотографии. Вид детей в крови немного пугает. Комментируя его фотографии, некоторые пользователи даже пытались высказать свое невежественное мнение, что его снимки неправдивые, что дети не рождаются в крови… Наверное, они до сих пор верят в аиста. Фото: Christian Berthelot).
7. Кристиан Бертло подчеркивает, что дети не приходят в этот мир в лепестках роз, и их не достают из капусты. Они рождаются в муках, приходят на свет в крови, иногда синюшные, но разве это может изменить удивительное таинство появления на свет нового человека? (Фото: Christian Berthelot).
8. «Что продолжает удивлять меня во всем этом, так это то, что процесс рождения никогда не останавливается. Каждую минуту где-то в мире рождается ребенок, все время, роды никогда не останавливаются», — говорит Кристиан Бертло. (Фото: Christian Berthelot).
©
Свежие комментарии