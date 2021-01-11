Что приготовить из свеклы: 5 блюд, после которых пальчики оближешь

Многие знают о пользе свёклы, да вот только мало кто использует её в своём рационе. А ведь этот корнеплод не так прост, как кажется на первый взгляд. И из банальной свеколки можно приготовить практически любое блюдо: от классического борща и супа до шоколадного пирога.
1. Шоколадный пирог
Шоколадный пирог. \ Фото: facebook.com.
Трудно представить, но пирог можно приготовить не только из яблок, апельсинов и груш, а и из свеклы. К тому же, такое лакомство придётся по вкусу не только заядлым сладкоежкам, а и тем, кто привык пробовать что-то новое и необычное.
Ингредиенты:
• Шоколад (Брют) - 3 плитки;
• Свекла среднего размера - 1 шт;
• Яйца - 4 шт;
• Сахар - 0,5 стакана;
• Миндальная крошка - 0,5 стакана;
• Разрыхлитель - 1 ч.л;
• Какао-порошок - 1 ч.л;
• Масло оливковое - 1 ч.л;
• Мука.
Шоколадный пирог со свеклой. \ Фото: google.com.ua.
Способ приготовления:
• Две шоколадные плитки растопить на водяной бане;
• Свеклу вымыть;
• Очистить и натереть на мелкую тёрку;
• Переложить в миску;
• Желтки смешать с сахаром, разрыхлителем, какао и миндальной крошкой;
• Получившуюся массу добавить к свекле, а после влить растопленный шоколад;
• Перемешать хорошенько;
• Белки взбить до густой пены и добавить в миску к остальным ингредиентам;
• Форму для запекания смазать оливковым маслом, после застелить пергаментом, а стенки присыпать мукой;
• Получившееся тесто перелить в форму и отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-60 минут;
• Оставшуюся плитку шоколада растопить на водяной бане;
• Достать пирог и полить горячим шоколадом.
2. Фаршированная свекла
Фаршированная свекла. \ Фото: youtube.com.
Если душа требует перемен и хочется разнообразия, тогда фаршированная свекла – то, что должно оказаться в тарелках на вашем столе.
Ингредиенты:
• Свекла - 6-8 шт;
• Куриный фарш - 350 г;
• Рис отварной - 1 стакан;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Перец сладкий - 1 шт;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Соль и перец молотый - по вкусу;
• Сыр твёрдый - 100 г;
• Зелень свежая - по вкусу.
Свекла, фаршированная фаршем. \ Фото: povar.ru.
Способ приготовления:
• Свеклу отварить в слегка подсоленной воде;
• Остудить;
• С помощью ложки удалить мякоть, сделав стаканчики;
• Лук мелко нарезать;
• Перец нарезать тонкой соломкой;
• Обжарить на подсолнечном масле примерно 5-6 минут;
• Затем добавить куриный фарш и отваренный рис;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Готовить ещё 12-15 минут;
• Получившейся начинкой нафаршировать свеклу;
• Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут;
• Перед подачей посыпать свежей мелко рубленной зеленью.
3. Чипсы
Чипсы из свеклы. \ Фото: zdravakuhinja.com.
Если вы любите похрустеть, но сухарики и магазинные снеки больше не приносят удовольствия, попробуйте приготовить свекольные чипсы с корицей.
Ингредиенты:
• Свекла - 4 шт;
• Соль - 4 ч.л;
• Сахар - 6 ч.л;
• Корица - 2 ст.л;
• Вода - 1 л;
• Масло подсолнечное.
Свекольные чипсы. \ Фото: epicurious.com.
Способ приготовления:
• Сахар смешать с солью;
• Залить водой;
• Перемешать и растворить;
• Свеклу вымыть;
• Очистить;
• И нарезать тонкими слайсами;
• Замочить в сладко-солёной воде примерно на 30-40 минут;
• После достать и откинуть на дуршлаг;
• В сотейнике разогреть подсолнечное масло до мелких пузырьков;
• Порционно выложить свеклу, обжаривая 5-8 минут;
• Выложить на бумажные полотенца;
• Дать стечь лишнему жиру;
• Перед подачей посыпать корицей.
4. Фалафель со свёклой
Фалафель со свёклой. \ Фото: news.myseldon.com.
Фалафель со свёклой? Почему бы и нет?! Довольно-таки простое в приготовление блюдо порадует своим ярким вкусом и насыщенным свекольным цветом.
Ингредиенты:
• Свекла - 1 шт;
• Нут консервированный - 1 стакан;
• Чеснок - 2 зубка;
• Кунжутная паста - 4 ч.л;
• Петрушка - 6-8 стебельков;
• Кумин - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу.
• Мука.
Свекольный фалафель. \ Фото: super.ua.
Способ приготовления:
• Свеклу хорошенько вымыть;
• Очистить;
• Произвольно нарезать;
• Переложить в чашу блендера;
• Добавить нут, кунжутную пасту, кумин, петрушку, соль, перец и муку;
• Перебить до однородной массы;
• Слепить небольшие равномерные шарики;
• Выложить на противень, застеленный бумагой для запекания;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса.
5. Котлеты
Свекольно-говяжьи котлеты. \ Фото: cookpad.com.
Для тех, кто неравнодушен к мясу и любит котлетки – обязательно стоит взять на вооружение этот рецепт. Сочные, ароматные и невероятно вкусные, и красивые – они так и просятся в рот.
Ингредиенты:
• Свекла среднего размера - 1 шт;
• Фарш говяжий - 0,5 кг;
• Лук - 0,5 шт;
• Масло оливковое;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Розмарин - 2 веточки;
• Соль и перец - по вкусу.
Мясные котлеты со свеклой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Лук и чеснок измельчить и обжарить на оливковом масле 3-4 минуты;
• Натёртую свеклу добавить к луку;
• Перемешать;
• Фарш смешать с солью и перцем;
• Переложить на сковороду;
• И слегка обжарить (примерно 3-4 минуты);
• Затем остудить до комнатной температуры;
• Сформировать котлеты;
• Обжарить со всех сторон до румяной корочки;
• Подавать со сметаной и свежей зеленью.
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