Лукоморье: откуда взялось и что означает старорусское слово из поэмы Пушкина

Каждый соотечественник еще с детства должен был слышать такое слово, как Лукоморье. Встретить данное название можно в первую очередь в поэме Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». И хотя слышал загадочное слово хотя бы раз буквально каждый школьник, чем же таким на самом деле является Лукоморье, знает далеко не каждый даже взрослый.
Вообще дуб должен быть на берегу моря. /Фото: blogspot.com.
«У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом».
Есть в знаменитых строках одно откровенно странное слово – лукоморье. Совершенно очевидно, что оно является старорусским. Но что же оно означает?
Лукоморье - это изогнутый морской берег. /Фото: fullhdoboi.ru.
На самом деле никакой страшной тайны вокруг лукоморья в русском языке нет. Происходит оно от слов море (в пояснениях не нуждается) и лук. Последнее в старославянском означала в первую очередь изгиб, арку, дугу, обруч. Таким образом лукоморье – это всего на всего морское побережье изогнутой формы. Чаще всего под ним славяне подразумевали морскую бухту или залив.
Совершенно очевидно, что дуб про который писал Пушкин - это отсылка к славянской версии иггдрасиля. /Фото: vk.com.
При этом слово лукоморье фигурирует с славянском фольклоре еще и как название конкретного места в мире. Принято считать, что славяне верили будто бы в Лукоморье, находится ось мира - место, где находится мировое древо. Для многих данный мотив прозвучит крайне знакомо и напомнит о германской мифологии. Удивляться этому не стоит, большая часть европейских народов – далекие родственники. В свое время все мы вышли из общего индоевропейского субстрата. Интересно и то, что некое «Лукоморье» можно увидеть на старых картах России, которые были нарисованы картографами XV-XVII веков.
Даже на старинных картах Лукоморье встречается. /Фото: ya.ru.
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