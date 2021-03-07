20 живописных мест разных стран в лучах восходящего солнца

Рассвет в разных культурах ассоциируется не только с началом дня, но и с началом новой жизни, с новыми начинаниями, с радостью и надеждами. Мы собрали для наших читателей яркие и интересные фотографии из разных уголков мира, которые объединяет общая тема – рассветы.











Закат над лавандовым полем. Прованс, Франция.







Монолитные глыбы Долины монументов в лучах уходящего солнца.







Рассвет над рекой. Каньон «Подкова», Колорадо, США.







Париж в лучах восходящего солнца.







Метеоры Греции. Комплекс монастырей, расположенный на вершинах скал Фессалии в северной части Греции.







Закат над южным побережьем, Исландия.







Плитвицкие озёра Хорватии поражают своей чистой и прозрачной изумрудной водой.







Величественные небоскребы делового квартала современного Парижа.







Бангкок – «Город ангелов», город с теплой душой и гостеприимной аурой.







Рассвет над Гонконгом. Головокружительные городские пейзажи.







Пробуждение природы в национальном парке Йосемити.







Вечер на самом романтичном мосту Парижа.







Набережная Шанхая, музей мировой архитектуры.







Скалы 12 апостолов – огромные известняковые утесы, лежащие на юго-восточном побережье Австралии.







Вид с Триумфальной арки на вечерний Париж.







Каньон Антилопы. В середине дня, когда солнце в зените, открывается удивительный вид.

Ватикан. Миниатюрное государство в западной части Рима, на холме Монте-Ватикана.Страна льдов Исландия. Глыбам льда, которые сползают в лагуну, — сотни тысяч лет.Символ Дикого Запада . Величественные скалы словно защищают австралийский берег.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)