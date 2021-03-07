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20 живописных мест разных стран в лучах восходящего солнца

Рассвет в разных культурах ассоциируется не только с началом дня, но и с началом новой жизни, с новыми начинаниями, с радостью и надеждами. Мы собрали для наших читателей яркие и интересные фотографии из разных уголков мира, которые объединяет общая тема – рассветы.

20 живописных мест разных стран в лучах восходящего солнца

20 живописных мест разных стран в лучах восходящего солнца

Закат над лавандовым полем. Прованс, Франция.

20 живописных мест разных стран в лучах восходящего солнца

Монолитные глыбы Долины монументов в лучах уходящего солнца.

20 живописных мест разных стран в лучах восходящего солнца

Рассвет над рекой. Каньон «Подкова», Колорадо, США.

20 живописных мест разных стран в лучах восходящего солнца

Париж в лучах восходящего солнца.

20 живописных мест разных стран в лучах восходящего солнца

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Закат над южным побережьем, Исландия.

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