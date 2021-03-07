20 живописных мест разных стран в лучах восходящего солнца

Рассвет в разных культурах ассоциируется не только с началом дня, но и с началом новой жизни, с новыми начинаниями, с радостью и надеждами. Мы собрали для наших читателей яркие и интересные фотографии из разных уголков мира, которые объединяет общая тема – рассветы.
Закат над лавандовым полем. Прованс, Франция.
Монолитные глыбы Долины монументов в лучах уходящего солнца.
Рассвет над рекой. Каньон «Подкова», Колорадо, США.
Париж в лучах восходящего солнца.
Метеоры Греции. Комплекс монастырей, расположенный на вершинах скал Фессалии в северной части Греции.
Закат над южным побережьем, Исландия.
Плитвицкие озёра Хорватии поражают своей чистой и прозрачной изумрудной водой.
Величественные небоскребы делового квартала современного Парижа.
Бангкок – «Город ангелов», город с теплой душой и гостеприимной аурой.
Рассвет над Гонконгом. Головокружительные городские пейзажи.
Пробуждение природы в национальном парке Йосемити.
Вечер на самом романтичном мосту Парижа.
Набережная Шанхая, музей мировой архитектуры.
Скалы 12 апостолов – огромные известняковые утесы, лежащие на юго-восточном побережье Австралии.
Вид с Триумфальной арки на вечерний Париж.
Каньон Антилопы. В середине дня, когда солнце в зените, открывается удивительный вид.
Ватикан. Миниатюрное государство в западной части Рима, на холме Монте-Ватикана.
Страна льдов Исландия. Глыбам льда, которые сползают в лагуну, — сотни тысяч лет.
Символ Дикого Запада.
Величественные скалы словно защищают австралийский берег.
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