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17 безупречных снимков, которые порадуют перфекционистов


Безупречные снимки из жизни перфекционистов.

Безупречные снимки из жизни перфекционистов.

Тяга к симметрии и порядку заложена в нас на подсознательном уровне. Наблюдать весь спектр радуги, рассматривать товары, идеально выложенные на полках супермаркетах - некоторые от подобного занятия испытывают какой-то особенный дзен. Ну а мы просто полюбуемся прекрасными снимками.

1. На снимке вы можете видеть раритетную подборку журналов National Geographic, которые не только прекрасно сохранились, но и сложены так, что душа радуется


National Geographic и идеальный порядок. | Фото: Reddit.

National Geographic и идеальный порядок. | Фото: Reddit.

 

2. Все так красиво, но... Никто ничего не покупает, все только любуются!


Не хочется ничего брать, чтобы не рушить порядок. | Фото: Reddit.

Не хочется ничего брать, чтобы не рушить порядок. | Фото: Reddit.

 

3. Реальный пейзаж, который без кистей и красок нарисовала сама природа


По мнению Novate.ru, это самый красивый пейзаж без грамма фотошопа. | Фото: Imgund.

Красивый пейзаж без грамма фотошопа. | Фото: Imgund.

 

4. Листьев нет, зато есть облачная крона


Временная крона. | Фото: Reddit.

Временная крона. | Фото: Reddit.

 

5. Вот причина моего долгого отсутствия


Не выходил из туалета, потому что смотрел, как вода стекает в отверстие. | Фото: Pholder.

Не выходил из туалета, потому что смотрел, как вода стекает в отверстие. | Фото: Pholder.

 

6. «Не могу уснуть, потому что стою напротив кровати и любуюсь на эти линии!»


Интерьер, который гипнотизирует. | Фото: Тролльно.

Интерьер, который гипнотизирует. | Фото: Тролльно.

 

7. Странно в этом признаваться, но этот петух - самое прекрасное, что я видел.
..


По мнению Novate.ru, этому петуху место на конкурсе красоты. | Фото: Pressa.tv.

По мнению Novate.ru, этому петуху место на конкурсе красоты. | Фото: Pressa.tv.

 

8. Вроде, ничего особенного, но когда узнаешь, что этот цветок из бумаги...


Реалистичный цветок из бумаги. | Фото: Pinterest.

Реалистичный цветок из бумаги. | Фото: Pinterest.

 

9. Когда свет и тень работают в тандеме


Занимательные игры света и тени. | Фото: Reddit.

Занимательные игры света и тени. | Фото: Reddit.

 

10. Коротко о том, как перфекционисты чистят мандарины


Идеальная работа. | Фото: Reddit.

Идеальная работа. | Фото: Reddit.

 

11. В это сложно поверить, но гараж может быть и таким


Гараж настоящего перфекциониста. | Фото: klikabol.com.

Гараж настоящего перфекциониста. | Фото: klikabol.com.

 

12. Эта лошадка прекрасна с головы до самых копыт!


Настоящая леди. | Фото: Тролльно.

Настоящая леди. | Фото: Тролльно.

 

13. Вам какое: черно-белое или бело-черное?


Стильное мороженое в классических цветах. | Фото: Reddit.

Стильное мороженое в классических цветах. | Фото: Reddit.

 

14. На такой рынок готов ходить хоть каждый день!


На такой рынок готов ходить хоть каждый день!

На такой рынок готов ходить хоть каждый день!

 

15. Цветные прищепки должны висеть именно так и никак иначе


Вот теперь порядок! | Фото: Fishki.net.

Вот теперь порядок! | Фото: Fishki.net.

 

16. Когда нашел в своем городе пейзаж, который вдохновляет!


Лучший вид на Останкинскую башню. | Фото: VKMag.

Лучший вид на Останкинскую башню. | Фото: VKMag.

 

17. На этой автомойке работают единороги, не иначе


Радужная пена после мытья авто. | Фото: o2.

Радужная пена после мытья авто. | Фото: o2.

 

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17 безупречных снимков, которые порадуют перфекционистов

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17 безупречных снимков, которые порадуют перфекционистовПодписаться на мой Instagram
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