17 безупречных снимков, которые порадуют перфекционистов

Безупречные снимки из жизни перфекционистов.
Тяга к симметрии и порядку заложена в нас на подсознательном уровне. Наблюдать весь спектр радуги, рассматривать товары, идеально выложенные на полках супермаркетах - некоторые от подобного занятия испытывают какой-то особенный дзен. Ну а мы просто полюбуемся прекрасными снимками.
1. На снимке вы можете видеть раритетную подборку журналов National Geographic, которые не только прекрасно сохранились, но и сложены так, что душа радуется
National Geographic и идеальный порядок. | Фото: Reddit.
2. Все так красиво, но... Никто ничего не покупает, все только любуются!
Не хочется ничего брать, чтобы не рушить порядок. | Фото: Reddit.
3. Реальный пейзаж, который без кистей и красок нарисовала сама природа
Красивый пейзаж без грамма фотошопа. | Фото: Imgund.
4. Листьев нет, зато есть облачная крона
Временная крона. | Фото: Reddit.
5. Вот причина моего долгого отсутствия
Не выходил из туалета, потому что смотрел, как вода стекает в отверстие. | Фото: Pholder.
6. «Не могу уснуть, потому что стою напротив кровати и любуюсь на эти линии!»
Интерьер, который гипнотизирует. | Фото: Тролльно.
7. Странно в этом признаваться, но этот петух - самое прекрасное, что я видел...
По мнению Novate.ru, этому петуху место на конкурсе красоты. | Фото: Pressa.tv.
8. Вроде, ничего особенного, но когда узнаешь, что этот цветок из бумаги...
Реалистичный цветок из бумаги. | Фото: Pinterest.
9. Когда свет и тень работают в тандеме
Занимательные игры света и тени. | Фото: Reddit.
10. Коротко о том, как перфекционисты чистят мандарины
Идеальная работа. | Фото: Reddit.
11. В это сложно поверить, но гараж может быть и таким
Гараж настоящего перфекциониста. | Фото: klikabol.com.
12. Эта лошадка прекрасна с головы до самых копыт!
Настоящая леди. | Фото: Тролльно.
13. Вам какое: черно-белое или бело-черное?
Стильное мороженое в классических цветах. | Фото: Reddit.
14. На такой рынок готов ходить хоть каждый день!
На такой рынок готов ходить хоть каждый день!
15. Цветные прищепки должны висеть именно так и никак иначе
Вот теперь порядок! | Фото: Fishki.net.
16. Когда нашел в своем городе пейзаж, который вдохновляет!
Лучший вид на Останкинскую башню. | Фото: VKMag.
17. На этой автомойке работают единороги, не иначе
Радужная пена после мытья авто. | Фото: o2.
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