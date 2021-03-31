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Четыре дамы, покорившие сердце Наполеона Бонапарта

В начале XIX века Наполеон Бонапарт считался самым могущественным человеком в Европе. Монархи ненавидели его, но вынуждены были считаться с его мнением. Дамы же, напротив, желали, чтобы император хотя бы взглянул в их сторону. В жизни Наполеона было немало романтических «эпизодов», но в этой статье пойдет речь о четырех главных женщинах в его жизни.

Четыре дамы, покорившие сердце Наполеона Бонапарта

Дезире Клари


Четыре дамы, покорившие сердце Наполеона Бонапарта

Дезире Клари (Désirée Clary) родилась в 1777 году в богатой семье торговца шелком. Ее детство и взросление ничем не отличались от других, пока не грянула революция. Девушка прониклась идеями равенства и братства и стала республиканкой.

Когда ее брата арестовали, Дезире, стараясь ему помочь, познакомилась в политиком Жозефом Бонапартом. К счастью, брата отпустили, а новый знакомый по уши влюбился, а потом и женился на сестре Дезире Жюли. Жозеф, в свою очередь, представил новую родственницу своему брату – генералу революционной армии Наполеону Бонапарту. У них случился головокружительный роман. Наполеон официально предложил Дезире руку и сердце.

Четыре дамы, покорившие сердце Наполеона Бонапарта

Эта любовная история наверняка бы закончилась свадьбой, если бы на глаза Наполену не попалась Мари Роз Жозефа Таше де ла Пажери, которую сегодня знают под именем Жозефина. Помолвка была расстроена, и опечаленная Дезире отправилась с сестрой в Италию.

В 1798 году Дезире Клари вернулась во Францию, где ее ждало новое знакомство. Будущий маршал Жан-Батист Жюль Бернадот стал ее мужем. В 1810 году по приказу Наполеона Бонапарта, Бернадот получил титул наследного принца Швеции, а в 1818 году он стал официальным королем.


Четыре дамы, покорившие сердце Наполеона Бонапарта

Дезире не спешила покидать Францию и мчаться к новоиспеченному королю, т. к. считала, что его трон могут легко отобрать. Она приехала в Швецию только в 1823 году, а в 1829-м – короновалась как шведская королева Дезидерия. Она не любила своего мужа, а была ему скорее благодарна. Единственной ее любовью оставался Наполеон.

Жозефина


Четыре дамы, покорившие сердце Наполеона Бонапарта

Когда речь заходит о любимых женщинах Наполеона Бонапарта, то первым всплывает имя Жозефина. Она стала самой искренней любовью французского императора.

Мари Роз Жозефа Таше де ла Пажери (Жозефина) родом с острова Мартиника в Карибском море. Когда девушке было 16 лет, отец выдал ее замуж за виконта Александра де Богарне. Виконт не обременял себя соблюдением супружеской верности. В 1785 году они расстались. Жозефине достались двое детей, громкая фамилия мужа и хорошие отступные.

Четыре дамы, покорившие сердце Наполеона Бонапарта

Когда в 1794 революционное правительство казнило Александра де Богарне, Жозефину заключили в тюрьму. К счастью, ненадолго. Красота и обаяние женщины позволили ей найти состоятельного покровителя и вскоре стать одной из влиятельных дам Парижа.

В 1795 году судьба свела Жозефину с Наполеоном. Генерал тут же потерял голову от любви к ней, его даже не смущала разница в возрасте (ей было 32 года, а ему – 26 лет). В отличие от прежних кавалеров Наполеон не мог оплачивать все ее счета, но он предложил возлюбленной брак и официальное усыновление ее детей. Жозефина согласилась. В 1796 году они поженились, а в 1804-м Наполеон короновал ее как императрицу.

Четыре дамы, покорившие сердце Наполеона Бонапарта

Наполеон был одержим идеей престолонаследия, но Жозефина не могла родить ему ребенка. В 1809 году брак распался. Наполеон сохранил бывшей жене ее титулы и несколько замков. Когда через несколько лет уже опального правителя ссылали на Эльбу, Жозефина молила русского императора Александра I позволить ей отправиться вслед за Наполеоном, но получила отказ. В 1814 году императрица сильно простудилась и скоропостижно скончалась.

Мария-Луиза Австрийская


Четыре дамы, покорившие сердце Наполеона Бонапарта

Оставив Жозефину, 40-летний Наполеон занялся поиском новой претендентки на место его жены. Императору нужен был наследник, и выбор его пал на 18-летнюю Марию-Луизу Австрийскую, дочь австрийского императора Франца I. Отец невесты ненавидел будущего зятя, но за спиной Наполеона стояла многотысячная армия. Юная же Мария-Луиза была рада стать женой самого влиятельного человека в Европе.

Четыре дамы, покорившие сердце Наполеона Бонапарта

В браке по расчету в 1811 году появился долгожданный наследник, которого назвали так же, как и отца. Когда в 1814 году Наполеон проиграл войну и отрекся от престола, Мария-Луиза только вздохнула с облегчением и удалилась в свои земли, которые отошли к ней по предварительному договору. Ребенка отдали на воспитание деду. Франц I называл внука не Наполеон, а Франц. Мальчик знал, чей он сын, но его окружение зорко следило за тем, чтобы тот не имел никаких связей с отцом и французским правительством. В возрасте 21 года юноша скончался от туберкулеза.

Мария Валевская


Четыре дамы, покорившие сердце Наполеона Бонапарта

Когда в 1806 году военные действия переместились на территорию Польши, и Наполеон направился туда же, там ему на глаза (якобы случайно) попалась 20-летняя Мария Валевская. Император не устоял перед очарованием красотки и вся тамошняя элита с замиранием сердца следила за развитием романа могущественного императора и их соотечественницы.

Четыре дамы, покорившие сердце Наполеона Бонапарта

Вскоре Мария забеременела, и в 1810 году родила Наполеону сына Александра. Император не мог официального признать его, но он не оставил сына на произвол судьбы. Мальчик получил титул графа Империи, а когда вырос, то вначале стал министром иностранных дел Франции, а затем министром изящных искусств.

Беременность Марии Валевской окончательно укрепила в Наполеоне уверенность в том, что он не бесплоден. Этот факт позволил императору развестись с Жозефиной и жениться на Марии-Луизе Австрийской. После этого романтические отношения с Марией Валевской прекратились. Известно только, что Мария с сыном тайно приезжала к Наполеону на остров Эльба.

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