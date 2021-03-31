Четыре дамы, покорившие сердце Наполеона Бонапарта

В начале XIX века Наполеон Бонапарт считался самым могущественным человеком в Европе. Монархи ненавидели его, но вынуждены были считаться с его мнением. Дамы же, напротив, желали, чтобы император хотя бы взглянул в их сторону. В жизни Наполеона было немало романтических «эпизодов», но в этой статье пойдет речь о четырех главных женщинах в его жизни.
Дезире Клари
Дезире Клари (Désirée Clary) родилась в 1777 году в богатой семье торговца шелком. Ее детство и взросление ничем не отличались от других, пока не грянула революция. Девушка прониклась идеями равенства и братства и стала республиканкой.
Когда ее брата арестовали, Дезире, стараясь ему помочь, познакомилась в политиком Жозефом Бонапартом. К счастью, брата отпустили, а новый знакомый по уши влюбился, а потом и женился на сестре Дезире Жюли. Жозеф, в свою очередь, представил новую родственницу своему брату – генералу революционной армии Наполеону Бонапарту. У них случился головокружительный роман. Наполеон официально предложил Дезире руку и сердце.
Эта любовная история наверняка бы закончилась свадьбой, если бы на глаза Наполену не попалась Мари Роз Жозефа Таше де ла Пажери, которую сегодня знают под именем Жозефина. Помолвка была расстроена, и опечаленная Дезире отправилась с сестрой в Италию.
В 1798 году Дезире Клари вернулась во Францию, где ее ждало новое знакомство. Будущий маршал Жан-Батист Жюль Бернадот стал ее мужем. В 1810 году по приказу Наполеона Бонапарта, Бернадот получил титул наследного принца Швеции, а в 1818 году он стал официальным королем.
Дезире не спешила покидать Францию и мчаться к новоиспеченному королю, т. к. считала, что его трон могут легко отобрать. Она приехала в Швецию только в 1823 году, а в 1829-м – короновалась как шведская королева Дезидерия. Она не любила своего мужа, а была ему скорее благодарна. Единственной ее любовью оставался Наполеон.
Жозефина
Когда речь заходит о любимых женщинах Наполеона Бонапарта, то первым всплывает имя Жозефина. Она стала самой искренней любовью французского императора.
Мари Роз Жозефа Таше де ла Пажери (Жозефина) родом с острова Мартиника в Карибском море. Когда девушке было 16 лет, отец выдал ее замуж за виконта Александра де Богарне. Виконт не обременял себя соблюдением супружеской верности. В 1785 году они расстались. Жозефине достались двое детей, громкая фамилия мужа и хорошие отступные.
Когда в 1794 революционное правительство казнило Александра де Богарне, Жозефину заключили в тюрьму. К счастью, ненадолго. Красота и обаяние женщины позволили ей найти состоятельного покровителя и вскоре стать одной из влиятельных дам Парижа.
В 1795 году судьба свела Жозефину с Наполеоном. Генерал тут же потерял голову от любви к ней, его даже не смущала разница в возрасте (ей было 32 года, а ему – 26 лет). В отличие от прежних кавалеров Наполеон не мог оплачивать все ее счета, но он предложил возлюбленной брак и официальное усыновление ее детей. Жозефина согласилась. В 1796 году они поженились, а в 1804-м Наполеон короновал ее как императрицу.
Наполеон был одержим идеей престолонаследия, но Жозефина не могла родить ему ребенка. В 1809 году брак распался. Наполеон сохранил бывшей жене ее титулы и несколько замков. Когда через несколько лет уже опального правителя ссылали на Эльбу, Жозефина молила русского императора Александра I позволить ей отправиться вслед за Наполеоном, но получила отказ. В 1814 году императрица сильно простудилась и скоропостижно скончалась.
Мария-Луиза Австрийская
Оставив Жозефину, 40-летний Наполеон занялся поиском новой претендентки на место его жены. Императору нужен был наследник, и выбор его пал на 18-летнюю Марию-Луизу Австрийскую, дочь австрийского императора Франца I. Отец невесты ненавидел будущего зятя, но за спиной Наполеона стояла многотысячная армия. Юная же Мария-Луиза была рада стать женой самого влиятельного человека в Европе.
В браке по расчету в 1811 году появился долгожданный наследник, которого назвали так же, как и отца. Когда в 1814 году Наполеон проиграл войну и отрекся от престола, Мария-Луиза только вздохнула с облегчением и удалилась в свои земли, которые отошли к ней по предварительному договору. Ребенка отдали на воспитание деду. Франц I называл внука не Наполеон, а Франц. Мальчик знал, чей он сын, но его окружение зорко следило за тем, чтобы тот не имел никаких связей с отцом и французским правительством. В возрасте 21 года юноша скончался от туберкулеза.
Мария Валевская
Когда в 1806 году военные действия переместились на территорию Польши, и Наполеон направился туда же, там ему на глаза (якобы случайно) попалась 20-летняя Мария Валевская. Император не устоял перед очарованием красотки и вся тамошняя элита с замиранием сердца следила за развитием романа могущественного императора и их соотечественницы.
Вскоре Мария забеременела, и в 1810 году родила Наполеону сына Александра. Император не мог официального признать его, но он не оставил сына на произвол судьбы. Мальчик получил титул графа Империи, а когда вырос, то вначале стал министром иностранных дел Франции, а затем министром изящных искусств.
Беременность Марии Валевской окончательно укрепила в Наполеоне уверенность в том, что он не бесплоден. Этот факт позволил императору развестись с Жозефиной и жениться на Марии-Луизе Австрийской. После этого романтические отношения с Марией Валевской прекратились. Известно только, что Мария с сыном тайно приезжала к Наполеону на остров Эльба.
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