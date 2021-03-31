Четыре дамы, покорившие сердце Наполеона Бонапарта

В начале XIX века Наполеон Бонапарт считался самым могущественным человеком в Европе. Монархи ненавидели его, но вынуждены были считаться с его мнением. Дамы же, напротив, желали, чтобы император хотя бы взглянул в их сторону. В жизни Наполеона было немало романтических «эпизодов», но в этой статье пойдет речь о четырех главных женщинах в его жизни.









Дезире Клари

Жозефина

Мария-Луиза Австрийская

Мария Валевская