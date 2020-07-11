Привычки водителей, которые вредят автомобилю

Эксплуатация любого транспортного средства требует от водителя повышенного уровня внимания, а также должного уровня ответственности. Печальная практика такова, что с годами даже самые правильные и опытные водители приобретают внушительное количество откровенно вредных привычек, каждая из которых может привести если и не к печальным последствиям, то по крайней мере к дорогостоящему ремонту.
1. Не проверять давление в шинах
Многие автомобилисты просто забывают о том, что следует время от времени проверять давление в шинах вооружившись манометром, а в случае, если полученные значения отличаются от оптимальных – давление нужно еще и корректировать при помощи насоса. Необходимо помнить о том, что слишком низкое или слишком высокое давление в шинах может стать причиной разрыва колеса. Кроме того, низкое давление повышает расход топлива.
2. Не проверять уровень масла
Еще одна процедура, о необходимости выполнять которую многие автомобилисты вспоминают только тогда, когда в известное место на теле клюнет птица, находящаяся в не менее известном состоянии. Нужно ли вообще говорить о том, что пренебрежение проверкой уровня способно рано или поздно привести к серьезной поломке силового агрегата?
3. Забывать про электрообогрев
Сегодня все чаще в автомобилях можно встретить функцию электрообогрева кресла. При этом, как показывает практика, многие водители не понимают, как на самом деле следует пользоваться данной функцией. Многие просто включают обогрев и «забывают» про него. Так делать категорически нельзя. Все потому, что элементы нагрева при таком обращении перекаливаются и постепенно портятся. Угробить всю систему подогрева при таком подходе можно всего за один год.
4. Направлять горячий воздух на стекло
Обогревать стекло можно и нужно, однако необходимо делать это правильно. Резкий перепад температуры способен стать причиной порчи изоляционного покрытия вокруг стекла, а также ослабить клеящий состав, который удерживает лобовое стекло на месте. Все перечисленное в свою очередь рано или поздно приведет к ремонту.
5. Забывать о поворотниках
Еще одна распространенная ошибка, которую допускают даже автомобилисты с серьезным стажем. Так, оставленные поворотники не только становятся причиной разрядки аккумуляторной батареи автомобиля, но что еще более важно, могут легко стать причиной ДТП. А все потому, что своей короткой памятью водитель будет подставлять всех вокруг, и пешеходов и автомобилистов.
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