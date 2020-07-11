Привычки водителей, которые вредят автомобилю

Эксплуатация любого транспортного средства требует от водителя повышенного уровня внимания, а также должного уровня ответственности. Печальная практика такова, что с годами даже самые правильные и опытные водители приобретают внушительное количество откровенно вредных привычек, каждая из которых может привести если и не к печальным последствиям, то по крайней мере к дорогостоящему ремонту.









1. Не проверять давление в шинах

2. Не проверять уровень масла

3. Забывать про электрообогрев

4. Направлять горячий воздух на стекло

5. Забывать о поворотниках