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Как и зачем люди перевозили на лошадях целые города


Как и зачем люди перевозили на лошадях целые города

Переезжать в другой город всегда непросто, но что, если бы для этого нужна была всего лишь лошади (ну ладно, парочка). В 1920-х это было обычной практикой, причем речь идет не просто о перевозке своих вещей, а о переезде... со своим домом. Сегодня это кажется абсурдным, но ранее при необходимости не то, что отдельный дом, а целые города перемещали все свои здания с помощью упряжек лошадей.

Дом, который перевозят лошади.

Дом, который перевозят лошади.

 

В 1920-х годах Лейк Саскатун был маленькой шумной общиной. Когда железную дорогу проложили в нескольких километрах от города, населенный пункт сразу же утратил свое значение в качестве регионального транспортного узла. Жители сделали то, что сделало бы любое разумное сообщество в подобной ситуации — они поставили свои дома и магазины на огромные «санки», после чего с помощью лошадей перетащили их на несколько километров вверх по дороге. Как показывают исторические фотографии, в то время это был обычный способ передвижения.
Как и зачем люди перевозили на лошадях целые города

«Переброска» дома из Кресвика в Аллендейл примерно в 1905 году

 

На снимке выше изображена команда во главе с Джеком Демпси, который возглавил «переброску» дома из Кресвика в Аллендейл примерно в 1905 году после того, как его город был заброшен из-за пошедшей на спад Золотой лихорадки.
Для переезда использовались около десяти лошадей, а чтобы крыльцо дома не развалилось, в нем установили диагональные распорки.
Спасая дом от сноса.

Спасая дом от сноса.

 

На следующем фото (ниже) виден дом доктора Чепмена, который был одним из многих людей, которым объявили в 1893 году, что их дома подлежат сносу. Город Катона, штат Нью-Йорк, собирались затопить, чтобы расширить систему водоснабжения Нью-Йорка. Вместо того чтобы смириться, что их дома уйдут на дно водохранилища, жители «выкорчевали» свои жилища из дома, смазали рельсы хозяйственным мылом и потихоньку поехали в соседний город.
Такой непростой переезд.

Такой непростой переезд.

 

Подобные переезды требовали больших усилий, да и недюжинной выносливости, ведь ехать приходилось и в дождь, и в снег, а также дороги оставляли желать лучшего. А иногда дома были слишком большими для дороги и попросту не влезали, к примеру, на мост.
Переезд лошадиными силами.

Переезд лошадиными силами.

 

Время не стояло на месте, машины становились все более распространенными и в определенный момент истории люди начали использовать гораздо больше «лошадиных сил».
Перевозка дома.

Перевозка дома.

 

К середине XX века, когда исторические дома Сан-Франциско оказались под угрозой из-за расширения городов, целые кварталы викторианских домов были подняты на сваях и переброшены через городские холмы в безопасное место - по крайней мере, некоторые из них. Караваны этих богато украшенных домов, едущих по дорогам, были задокументированы фотографом Дейвом Глассом в конце 1970-х годов. На этих фото можно увидеть результат тридцатилетней схемы реконструкции района Вестерн Аддис в Сан-Франциско. Так в середине 1950-х и 60-х годов были расчищены целые кварталы, и перевезти все, конечно, не удалось - было уничтожено до 2500 викторианских домов.

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Как и зачем люди перевозили на лошадях целые города

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