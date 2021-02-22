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Для чего опытные кулинары замораживают картофель перед жаркой


Для чего опытные кулинары замораживают картофель перед жаркой

Проблематично будет отыскать человека, который бы не любил картофельные блюда. Продукт этот действительно универсальный, пускай и не самый полезный, а самое главное – очень вкусный. Особенно, если знать и применять наиболее интересные рецепты. Один такой как раз подразумевает обязательную заморозку картофеля перед тем, как вообще начнешь с ней что-то делать. Так зачем же нужна морозильная камера?

Чистим картошку. /Фото: build-experts.ru.

Чистим картошку. /Фото: build-experts.ru.

 

Что понадобится: картофель, соль, сахар, подсолнечное масло

Итак, приготовить подобие картофеля фри намного проще, чем может показаться. Для этого вовсе не надо ходить в магазин за мешком с готовой картошкой. Достаточно иметь в хозяйстве перечисленные выше ингредиенты, а также холодильник. Помимо перечисленного также понадобится чистая вода, нож и наличие двух рук, которым и будут проворачиваться все несложные манипуляции.
Делаем соломку. /Фото: mycooktes.ru.

Делаем соломку. /Фото: mycooktes.ru.

 

Первым делом картофель необходимо помыть, почистить, еще раз помыть и нарезать на мелкие ломтики (соломку). Все это делается при помощи обычного ножа. Если соломка получится не очень-то одинаковой, переживать не стоит. Помним о том, что сразу после нарезки, соломку следует бросать в емкость с чистой водой, чтобы картофель не почернел на воздухе.

Кладем в воду. /Фото: yandex.com.

Кладем в воду. /Фото: yandex.com.

 

Следующий шаг – приготовление маринада. Для этого берем две кружки с водой и разводим в них 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку сахара. Все это смешиваем в одной емкости, после чего забрасываем в маринад уже нарезанный картофель. Ждем 20 минут. За это время вода должна будет стать мутной. Произойдет это из-за крахмала.
Отправляем на заморозку. /Фото: agronomu.com.

Отправляем на заморозку. /Фото: agronomu.com.

 

Как только это случится, сливаем воду и выкладываем картошку, нарезанную соломкой на полотенце или салфетку. Накрываем сверху еще одним полотенцем, чтобы хорошенько просушить ингредиенты. Избавленный от влаги картофель отправляем на 1.5 часа в морозилку для полного замораживания. Благодаря этому нехитрому набору операций, уже при следующей жарке окажется, что снаружи картофельная соломка жесткая, а внутри напоминает пюре. Таким образом получаем на свой стол настоящий картофель фри!
Обжариваем соломку. /Фото: eat-me.ru.

Обжариваем соломку. /Фото: eat-me.ru.

 

Так, как фритюрницы у большинства людей в доме нет, заменить ее можно при помощи обычной сковороды, наполненной подсолнечным маслом. Наливаем больше, чем обычно, примерно столько, чтобы мало накрывало слой в 1-1.5 см. Перед обжаркой сковородку разогреваем до температуры не менее 180 градусов. В первые 5 секунд после начала жарки масло будет очень сильно разлетаться в стороны, так что следует позаботиться о защитных мерах! Приготовление соломки на сковороде длится 7-8 минут.

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Для чего опытные кулинары замораживают картофель перед жаркой

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