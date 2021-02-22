Для чего опытные кулинары замораживают картофель перед жаркой

Проблематично будет отыскать человека, который бы не любил картофельные блюда. Продукт этот действительно универсальный, пускай и не самый полезный, а самое главное – очень вкусный. Особенно, если знать и применять наиболее интересные рецепты. Один такой как раз подразумевает обязательную заморозку картофеля перед тем, как вообще начнешь с ней что-то делать. Так зачем же нужна морозильная камера?
Чистим картошку. /Фото: build-experts.ru.
Что понадобится: картофель, соль, сахар, подсолнечное масло
Итак, приготовить подобие картофеля фри намного проще, чем может показаться. Для этого вовсе не надо ходить в магазин за мешком с готовой картошкой. Достаточно иметь в хозяйстве перечисленные выше ингредиенты, а также холодильник. Помимо перечисленного также понадобится чистая вода, нож и наличие двух рук, которым и будут проворачиваться все несложные манипуляции.
Делаем соломку. /Фото: mycooktes.ru.
Первым делом картофель необходимо помыть, почистить, еще раз помыть и нарезать на мелкие ломтики (соломку). Все это делается при помощи обычного ножа. Если соломка получится не очень-то одинаковой, переживать не стоит. Помним о том, что сразу после нарезки, соломку следует бросать в емкость с чистой водой, чтобы картофель не почернел на воздухе.
Кладем в воду. /Фото: yandex.com.
Следующий шаг – приготовление маринада. Для этого берем две кружки с водой и разводим в них 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку сахара. Все это смешиваем в одной емкости, после чего забрасываем в маринад уже нарезанный картофель. Ждем 20 минут. За это время вода должна будет стать мутной. Произойдет это из-за крахмала.
Отправляем на заморозку. /Фото: agronomu.com.
Как только это случится, сливаем воду и выкладываем картошку, нарезанную соломкой на полотенце или салфетку. Накрываем сверху еще одним полотенцем, чтобы хорошенько просушить ингредиенты. Избавленный от влаги картофель отправляем на 1.5 часа в морозилку для полного замораживания. Благодаря этому нехитрому набору операций, уже при следующей жарке окажется, что снаружи картофельная соломка жесткая, а внутри напоминает пюре. Таким образом получаем на свой стол настоящий картофель фри!
Обжариваем соломку. /Фото: eat-me.ru.
Так, как фритюрницы у большинства людей в доме нет, заменить ее можно при помощи обычной сковороды, наполненной подсолнечным маслом. Наливаем больше, чем обычно, примерно столько, чтобы мало накрывало слой в 1-1.5 см. Перед обжаркой сковородку разогреваем до температуры не менее 180 градусов. В первые 5 секунд после начала жарки масло будет очень сильно разлетаться в стороны, так что следует позаботиться о защитных мерах! Приготовление соломки на сковороде длится 7-8 минут.
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