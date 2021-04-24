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Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Так строят вот такие туристические дороги, типа Стеклянный мост на горе Tianmen или Тропа смерти (Huashan Mountain)

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае


Вспоминайте это, когда будете путешествовать по этом тропам.

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

В китайской провинции Хунань в округе Пинцзян, где находятся популярные среди туристов горы Tianmen и знаменитый стеклянный мост, начался ремонт горной тропы. Ветхую конструкцию, проходящую по склону высокой горы, укрепляют и расширяют, чтобы в скором времени по ней прошел очередной пеший маршрут для прогулок туристов. Удивительно, что сами рабочие совершенно не используют никакой страховки, а единственной мерой безопасности при работе на высоте является каска.

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

Как строят экскурсионные дороги в горном Китае

источник


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