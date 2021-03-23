Советы, после которых смородина даст богатый урожай

Чёрная смородина — одна из самых любимых и распространённых ягод на участках. Тем не менее, мало кто может похвастаться богатым урожаем сладкой ягоды. Чтобы повысить урожайность, необходимо знать несколько секретов, как правило ухаживать за кустами смородины.





1. Посадите на участке сразу несколько разных сортов смородины, которые будут цвести и плодоносить в разное время. В таком случае, даже при сильных весенних заморозках, некоторые кусты смородины всё же дадут урожай летом.

2. Смородина нуждается в просторной посадке. Сажать кусты желательно в 1 м друг от друга. Чем ближе кусты друг к другу, тем хуже циркуляция воздуха и доступ света, что, соответственно, влияет на урожайность. Также смородине необходима опора.





3. Кусты смородины очень отзывчивы на подкормку крахмалом, но настоящим (не порошковым), из обычного картофеля. Здесь можно пойти двумя путями: либо сделать крахмальный настой из картофельных очистков, либо просто прикопать очистки возле кустарника. В период цветения обязательно подкормите растение натуральным крахмалом!

4. Часто бывает так, что кустов смородины на участке очень много, а урожая почти нет. Виной тому, как правило, вредители. Вот почему знающие огородники осматривают кусты ещё ранней весной и сразу же убирают пораженные листья, побеги и почки.

Особенно обратите внимание на вздувшиеся почки, похожие на горошину: их нужно удалять незамедлительно, т. к. именно там и обитают вредители. Также ранней весной можно пролить кусты кипятком.5. Когда снег растает, под куст смородины желательно выстелить укрывной материал, картон или рубероид. Таким образом, вы продлите почвенным вредителям их период спячки.6. У смородины основная масса корней находится неглубоко, поэтому поливать куст нужно регулярно и стабильно. Достаточно хорошо пролить около 5 раз за сезон. Но если лето сухое и жаркое, то поливать необходимо чаще — раз в 10 дней, приблизительно 3-4 ведра под куст. Кроме того, смородина не любит кислую почву — её обязательно нужно известковать.7. Правильная и своевременная обрезка — важный этап в уходе за смородиной. У смородины очень быстро стареют ветви, и это абсолютно нормальный и естественный процесс. Чтобы поддерживать высокую урожайность, сухие и старые ветки следует вовремя срезать. Обрезку можно проводить весной или осенью.