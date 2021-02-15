Как провёл последние годы своей жизни создатель пирамиды «МММ»: Великий комбинатор Сергей Мавроди

В 1990-е годы ему поверили десятки миллионов человек. И понесли свои деньги в АО «МММ» в надежде приумножить свои нехитрые сбережения. Когда же финансовая пирамида лопнула, а на её создателя было заведено уголовное дело, Сергей Мавроди успешно скрывался от следствия в течение пяти с лишним лет, находясь при этом в Москве. И даже после освобождения из тюрьмы он не оставил своих, казалось бы, сумасшедших идей. Самое удивительное, Сергею Мавроди продолжали верить, несмотря ни на что.
Криминальный талант
Сергей Мавроди. / Фото: www.svpressa.ru
Этот человек обладал поистине криминальным талантом. Ибо чем другим можно объяснить тот факт, что вся информация о Сергее Мавроди включена в разные источники с его слов. И даже всезнающая Википедия содержит упоминания о том, что порок сердца, феноменальная память, успехи в изучении физики и математики, победы в предметных олимпиадах в школьные годы – это утверждения самого Сергея Мавроди.
Сергей Мавроди. / Фото: www.112.ua
Зато в какой именно московской школе учился великий комбинатор, в 35-й или 45-й, осталось неизвестным. Несмотря на успехи в изучении физики и математики, в вожделенный МФТИ Мавроди не поступил, зато стал студентом института электронного машиностроения. Сергей Мавроди увлекался шахматами и покером, а первые свои шаги в предпринимательстве сделал ещё в институте, когда тиражировал аудио и видео. И лишь в 1983 году он впервые попал в поле зрения ОБХСС за незаконное предпринимательство. Впрочем, до этого он успел пару лет поработать в закрытом научно-исследовательском институте.
Сергей Мавроди. / Фото: www.mk.ru
Спустя шесть лет после первого ареста (тогда уголовное дело против него не возбуждалось) Сергей Мавроди вместе с младшим братом и его первой женой основал свой кооператив, получивший название по первым буквам фамилий создателей – Мавроди, Мельникова, Мавроди.
Дальнейшая история АО «МММ» широко известна: стремительный взлёт, массированная реклама по телевидению и в СМИ, тысячи счастливчиков, успевших получить свою прибыль и около 15 миллионов, потерявших свои деньги, доверчиво вложенные в финансовую пирамиду, созданную Сергеем Мавроди.
Сергей Мавроди. / Фото: www.twimg.com
Между созданием «МММ» Сергей Мавроди успел в 1994 году снова побывать в тюрьме, в этот раз за сокрытие налогов одного из своих предприятий, баллотироваться, находясь под стражей, в Госдуму, стать депутатом и получить, соответственно, неприкосновенность. Правда, в 1996 году его лишили депутатского мандата, возобновили против него следствие и дополнительно обвинили в мошенничестве.
Сергей Мавроди. / Фото: www.argumentiru.com
В течение пяти лет великий комбинатор успешно скрывался от следствия, находясь непосредственно в Москве, где его и арестовали в 2003 году. Правда, за это время Сергей Мавроди успел создать ещё довольно крупную пирамиду, на этот раз в интернете. Но она имела статус виртуальной фондовой биржи, была зарегистрирована в качестве азартной игры с соответствующей лицензией и регистрацией где-то на Карибах. Stock Generation просуществовала год и успела за это время обобрать примерно 275 тысяч зарубежных граждан.
Сергей Мавроди. / Фото: www.kpcdn.net
В момент задержания Сергея Мавроди в съёмной квартире на Фрунзенской набережной в Москве при нём был обнаружен паспорт с его фотографией, но с чужими фамилией и именем. Следствие продлилось больше четырёх лет, а суд приговорил Мавроди к четырём с половиной годам лишения свободы. Поэтому вскоре после оглашения приговора он был отпущен на свободу.
«На свободу – с чистой совестью»
Сергей Мавроди. / Фото: www.ua.news
Даже во время нахождения в «Матросской тишине» Сергей Мавроди не чувствовал никакого раскаяния. Ещё до объявления «МММ» банкротом он начал писать книги, а в тюрьме у него было достаточно времени для творчества. Он сначала стал вести дневник, а после решил выпустить роман «Сын Люцифера». Особого успеха он не имел, но самолюбие своё Сергей Мавроди смог потешить.
Сергей Мавроди. / Фото: www.mgimo.ru
После освобождения потомок Остапа Бендера неоднократно пытался создавать новые и новые пирамиды. В 2011 году возникла «МММ-2011», позже сменившая год на 2012, затем появился новый проект – «МММ Global». В этот раз Мавроди решил работать с криптовалютой, но при этом утверждал, будто биткоины давно изжили себя, их народ слишком переоценил, а потому надо вкладываться в нечто новое и более устойчивое. Конечно в мавро – созданную ним электронную валюту, названную собственным именем.
Как известно, проект не был слишком удачным. По сравнению со смутными девяностыми, финансовая грамотность населения значительно возросла и желающих вложить реальные деньги в эфемерные мавры оказалось немного. Но Мавроди не унывал. Он видел свою миссию в разрушении существующей финансовой системы и верил, будто это принесёт благо обществу. Он мечтал сделать всё для наступления финансового апокалипсиса.
Сергей Мавроди. / Фото: www.kpcdn.net
«Оппозиционная борьба» с деньгами не помешала ему выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. В 2017 году он заявил, будто точно знает, каким образом может помочь своему Отечеству. Он видел свой гражданский долг в том, чтобы занять пост главы государства. До этого, ещё в 1996 году он уже регистрировал свою кандидатуру на выборах президента. Но ЦИК отказала Мавроди из-за поддельных подписных листов.
В последние годы создатель АО «МММ» жил в полном одиночестве. С женой он развёлся ещё в 2005 году, и в своих высказываниях часто упоминал о женском коварстве.
Сергей Мавроди. / Фото: www.vyatka-grad.ru
К деньгам, по утверждению адвоката, Мавроди относился с изрядной долей презрения, называя их резанными бумажками. Правда, в своё время именно они помогли ему стать тем, кем он стал.
Мавроди вел преимущественно ночной образ жизни, просыпался примерно в шесть вечера и ложился спать после 10 утра. Во время бодрствования, как рассказывал личный адвокат, Мавроди якобы занимался исключительно творчеством, писал стихи, работал над очередной книгой. И не имел больше никакого отношения к финансовым махинациям и новым пирамидам, создававшимся под его именем, но без его участия.
Сергей Мавроди. / Фото: www.serdce-moe.ru
26 марта 2018 года Мавроди забрала с остановки общественного транспорта скорая помощь, а в больнице он скончался вследствие сердечного приступа. Похоронами занималась бывшая жена Мавроди. Младший брат великого комбинатора запретил хоронить его рядом с родителями на Хованском кладбище. В результате прах Сергея Мавроди покоится на Троекуровском кладбище столицы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии