Каспийский монстр: советское инженерное чудо

Развив скорость свыше 500 километров в час, он не летит, а скорее парит над самой поверхностью воды, подобно аппарату на воздушной подушке. В любой момент он может взмыть в небеса или опуститься на воду и поплыть как корабль. Он – идеальная машина для десантирования, внезапных молниеносных нападений и миссий спасения. Он – экраноплан, известный в России и за рубежом как «Каспийский монстр». И сегодня мы расскажем историю этой выдающейся машины.









Монстр с Каспийского моря

Рожденный ползать стремглав

Первый среди экранопланов

Эффект экрана

Быстрый, но резкий

Пучина морская стала ему могилой