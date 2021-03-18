7 способов, как распознать подделку от натуральных продуктов

Когда мы идем в магазин, чтобы пополнить холодильник, то хотим в результате принести домой вкусные и полезные продукты. Однако то, что производители гордо величают «натуральным» и «органическим», далеко не всегда соответствуют этим характеристиками. Поэтому важно знать, как распознать продуктовую подделку в домашних условиях, а иногда - и в магазине.
1. Колбасные изделия
Колбасу чаще других ловят на подделке. /Фото: tgorlovka.com
Продукт, который чаще всего ловят на фальсификации - это колбасные изделия. Определить, сколько мяса на самом деле в той или иной палке сервелата, в домашних условиях не просто, а вот обезопасить себя от вредных добавок в этом продукте вполне реально.
Пожалуй, самый небезопасный ингредиент, который можно найти в составе колбас - это каррагинан, постоянное употребление которого негативно сказывается на работе почек. Используют его для удержания влаги в продукте, которая, в свою очередь, увеличивает вес последнего.
Подделку в вакууме распознать несложно. /Фото: irecommend.ru
Чаще других этим «страдают» колбасы в вакуумной упаковке. Чтобы проверить колбасу, упакованную таким способом, просто надавите на нее. Если при нажатии выступает жидкость - значит, немалую часть массы продукта составляет вода, удерживаемая каррагинаном.
Совет от: любую колбасу можно проверить на наличие вредных добавок, просто посмотрев на нее в разрезе. Натуральный продукт будет иметь розовато-сероватый оттенок, а никак не ярко-розовый или красновато-бардовый.
2. Сыр
Обращаем внимание на цвет сыра. /Фото: gastronom.ru
Сегодня магазины просто ломятся от огромного количества сортов сыра. Поэтому важно понимать, что, несмотря на разнообразие, у всех головок будет одна общая характеристика - это отсутствие выраженного пигмента в цвете. То есть, если сыр ярко-желтого или оранжевого цвета, то скорее всего в его составе есть калиевая селитра - краситель, который оказывает негативное влияние на мышцы, в том числе сердце, а также почки.
Еще один не самый полезный элемент, который недобросовестные производители добавляют в сыр - это крахмал. Универсальным средством для определения этого вещества в продуктах давно считается йод. Достаточно капнуть пару капель на разрез сыра: если он посинеет - перед вами фальсификат.
3. Сметана
Натуральную сметану распознать тоже можно. /Фото: journal.avers3.com
Раньше о натуральности сметаны можно было судить, опираясь на ее консистенцию: мол, если густая - значит, органическая. Однако в последние годы производители научились подделывать и этот критерий при помощи растительных жиров в искусственных загустителей.
Чтобы распознать сметанный фальсификат, необходимо опустить ложку продукта в стакан с кипятком. Если он равномерно растворяется, а вода в стакане становится похожей на молоко - это натурпродукт. А вот если сметана выпадает в стакане осадком - без искусственных добавок здесь не обошлось.
4. Мед
Производители меда грешат добавлением крахмала. /Фото: rg.ru
Не все из нас имеют пасеки или просто знания, как одним взглядом определить натуральный мёд. А вот есть сладость любят многие. Поэтому важно знать, как отличить настоящий продукт от разбавленного соей или крахмалом.
На помощь вновь придёт йод. Добавьте несколько капель в продукт: если он не изменит цвет - значит, мёд натуральный, а если посинеет - это подделка с крахмалом.
5. Икра
Важно уметь распознавать икру их рыбы от водорослей. /Фото: brd24.com
Не все мы ежедневно лакомимся икрой, поэтому хочется попробовать натуральный продукт. Вот только производители порой идут на обман, заменяя настоящие икринки на подделку из водорослей.
Понять, насколько натуральный перед вами продукт, поможет кипяток. Опустите в него икринки: если они свернулись в виде белых кусочков - это настоящая рыбья икра, которая, по сути, является белком. Фальсификат из водорослей бесследно растворяется в воде.
6. Сливочное масло
Растительные жиры в масле - это практически катастрофа. /Фото: boltai.com
Самая распространённая добавка, которая находится в составе сливочного масла и не добавляет нам здоровья - это растительные жиры. Причем их наличие в продукте вообще запрещает называть его маслом, ведь в таком случае он должен именоваться либо маргарином либо спредом.
Чтобы понять, где производитель нас обманывает, достаточно оставить купленный брусок масла в раскрытом виде на некоторое время. Если на поверхности продукта выступили капли жидкости - значит, перед вами маргарин или спрей, но никак не натуральное масло.
7. Молоко
Натуральное молоко долго не хранится. /Фото: agropolit.com
Молоко, наравне с другими молочными изделиями, нередко подвергается фальсификации. Чаще всего это связано с разбавлением натурального продукта сухим молоком или консерванты, чтобы он оставался свежим дольше.
Распознать натуральное молоко просто: добавьте в него столовую ложку сметаны. Если продукт органический, то через некоторое время он превратится в простоквашу.
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