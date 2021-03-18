7 способов, как распознать подделку от натуральных продуктов

1. Колбасные изделия

Колбасу чаще других ловят на подделке. /Фото: tgorlovka.com

Подделку в вакууме распознать несложно. /Фото: irecommend.ru

2. Сыр

Обращаем внимание на цвет сыра. /Фото: gastronom.ru

3. Сметана

Натуральную сметану распознать тоже можно. /Фото: journal.avers3.com

4. Мед

Производители меда грешат добавлением крахмала. /Фото: rg.ru

5. Икра

Важно уметь распознавать икру их рыбы от водорослей. /Фото: brd24.com

6. Сливочное масло

Растительные жиры в масле - это практически катастрофа. /Фото: boltai.com

7. Молоко

Натуральное молоко долго не хранится. /Фото: agropolit.com